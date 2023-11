«Cuando el saqueo es organizado por ley para ganancia de los que hacen la ley, todas las clases saqueadas tratan de entrar de alguna manera —de forma pacífica o revolucionaria— en la elaboración de leyes.»

Frédéric Bastiat. Economista francés (1801-1850)

«A saco, Paco» es una expresión muy común entre aquellos y aquellas que no quieren dejar nada tras de sí. Versión poligonera del «Carpe diem» manriqueño, salvando las distancias.

Es lo que debe pensar el nuevo «govern» autonómico balear: después de ellos, puede no salir la hierba. Si no, no se entienden medidas como el pago de dietas por asistencia . 200,00€ por cada reunión y cargo - a reuniones de trabajo tales como Consejos de Administración. Consignados en los Presupuestos Generales del 2024.

Llama la atención el ver cómo un partido, el Popular, se ha pasado ocho años predicando la moderación salarial como una gran virtud en la gestión pública. Avisando del «agujero sin fondo» que significaba la política de contratación de la presidenta Armengol. Y que, regresado al gobierno, lo primero que hace es volver a pretéritas costumbres de crear un sistema de sobresueldos por encima de la nómina oficial. Dejando de lado de si un cargo de confianza debe cobrar por asistencia a una reunión gerencial de empresa pública, lo que es evidente es que se vuelve a una costumbre desterrada de la Administración balear. Básicamente, por su oneroso costo al contribuyente.

Lo más peculiar del caso ha sido la justificación de la medida: el buen momento económico. Por lo que se ve, Antoni Costa no sabe de los claros síntomas de agotamiento de las tres locomotoras mundiales: la china, la norteamericana y la alemana. Últimamente tan entrelazadas entre sí que podríamos estar hablando, lisa y llanamente, de la locomotora global.

O, a nivel español, de otros indicadores, también preocupantes: según el «Departament de Treball» de la «Generalitat», la cifra de despidos por ERE en Catalunya de los nueve primeros meses del año ya es más alta también que el dato anual entre el 2014 y el 2018. Es más que probable que los primeros desalojos por impagos de cuotas bancarias - alegres hipotecas del 2016 al 2020, ahora las descubriremos - ya se hayan dado en nuestra comunidad.

Pueden venir turbulencias. Es más, se están aproximando a una velocidad de crucero mucho más acelerada de lo que intuíamos. Pero en Balears, por lo que se ve, que apague la luz el último.