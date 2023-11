«Espíritu del 23»

El Rey estaba con el ceño fruncido y el Presidente con el rictus metálico que acostumbra. Antes, en el Debate de Investidura, se había reído a carcajadas, con fruición, mientras miraba a su adversario, un Núñez Feijóo impávido, con esa prepotencia que seguramente esconde una gran perplejidad. En la promesa constitucional, había pronunciado varias palabras a recordar en el futuro: «cumplir y hacer guardar la Constitución fielmente» y antes «por mi conciencia y honor». Constitución, fidelidad, conciencia y honor. Al respecto, todo acaba por ser subjetivo y relativo y, en consecuencia, es posible cambiar de opinión sin mayores problemas. Hoy sí, mañana no. Porque las cosas son como son, y por ello mismo, diferentes hasta forzar reacciones coyunturales. Los principios son solamente principios y piden adecuaciones pragmáticas. En fin que, la ceremonia de la Promesa tuvo visos gélidos y en absoluto gozosos, como si se cerrara una época… cuando comenzaba una nueva pero previsible.

‘Le Monde’, que suele ser del todo fiable, decía al día siguiente del Debate: «Dando protagonismo a JUNTS, solamente por mantenerse en el poder, el Señor Sánchez hace una apuesta que contribuye a reforzar una extrema derecha que pretende combatir… pactando con un partido que él mismo ha denunciado como poco fiable, el primer ministro arriesga perder el crédito político que le quedaba». Palabras que corresponden al Editorial del día. Y respecto de la Amnistía, añade: «No es criticable el principio de la amnistía, pero sí la manera en que se ha negociado». Me parece que estas apreciaciones del diario francés las firmaríamos muchos ciudadanos, y no solo de la derecha porque también de la izquierda socialdemócrata. Porque, tras estas semanas de doloroso dramatismo por la forma de hacer política de la coalición en el poder, Pedro Sánchez, inasequible al desaliento y más duro que el granito, se ofrece como un interrogante por el conjunto de pactos que ha firmado con cada uno de los partidos que le han votado: si todos ellos van cumpliéndose, la Legislatura no solamente supondrá avances sociales, que merecen respeto, sino que también conseguirá cambiar el «modelo de sociedad». Con la amnistía de fondo, si bien se prefiere citarla como generosidad y conciencia. Ella será el comienzo de mayores fracturas y confrontaciones.

Con una sociedad fracturada, y más fracturada tras la Investidura, nos debe de preocupar la forma futura de gobernar, es decir, de legislar. Sánchez y su Coalición tendrán la tentación de hacerlo desde el vértice ministerial y parlamentario, sin contar con los adversarios que también han sido elegidos por el pueblo español, lo que sería práctico pero inoportuno. Mejor será si consigue legislaciones consensuadas con esos adversarios, y en el plano sociolaboral, siempre contando con Sindicatos y Empresariado. En este sentido, la señora Díaz tendrá graves responsabilidades, vistas sus acciones en años pasados. Nadie medianamente sensato puede demonizar los avances sociales y laborales conseguidos en la anterior legislatura, pero también es cierto que estamos entrando en una situación económica que exigirá consensos o nos abrirá a confrontaciones en realidad insolubles. Porque, además, la deuda campea sobre nuestras cabezas un día tras otro con absoluta impiedad.

En el momento de escribir estas líneas, desconozco la composición del nuevo Consejo de Ministros, pero sería de desear que en su conjunto tenga mayor altura de «inteligencia política», es decir, de calidad personal y profesional, además de solvencia internacional. Porque, aunque se diga lo contrario, todo lo que nos está sucediendo para nada transmite una imagen positiva de España, un país que oscila en sus decisiones y que, en ocasiones, no transmite la confianza necesaria como socio político pero tampoco económico. Una de las tareas de tal Consejo de Ministros, incluido su Presidente, será reconfigurar nuestra imagen exterior, poniendo entre otras cosas, a Marruecos en su sitio tras los errores anteriores sin transparencia alguna. Esperamos a conocer los nombres de los nuevos responsables de nuestra gobernanza para tranquilizarnos o, por el contrario, aumentar nuestro estupor.

En estas circunstancias, necesitamos serenidad, en el hemiciclo y en la calle, porque casi todo se puede expresar pero las formas todavía son necesarias para evitar mayores confrontaciones. Aunque solamente lo hagamos pensando en la imagen que nuestros políticos consiguen entre los más jóvenes, esas personas que miran a su futuro casi con desesperación. Aunque sólo sea por ellos y ellas.

Cierro estas líneas con un deseo, una constatación y una cita del mismo Presidente. Deseo que el Presidente electo no olvide su promesa de fidelidad a la Constitución, pero también de que esa promesa la emitió por su conciencia y honor. Constato que no siempre las necesidades pueden resultar virtuosas, en ocasiones no. La cita presidencial es muy conocida: «a veces una cosa es legal pero no decente». En todo caso, es evidente que ha comenzado la transición desde el «Espíritu del 78» al «Espíritu del 23». Veremos los resultados.