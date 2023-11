Arribes a aquest article perquè t’ha aparegut a la pantalla del mòbil. Amb curiositat, comences a llegir-lo. De sobte, reps una notificació d’Instagram i hi fas un cop d’ull. Mentre somrius, penses «Finalment, na Marta va al concert». Intentes tornar a l’article, avançant un parell de paràgrafs, però arriba un missatge per WhatsApp sobre el pròxim sopar amb amics. Respons la consulta mentre intentes recordar on eres a l’article. Ah, sí, un paràgraf més. Vas a la cuina, espipelles alguna cosa... Amb sort, acabes de llegir l’article, però t’adones que gairebé no has après res.

Això és el que passa, segons diversos estudis científics, quan posam el nostre cap en mode multitasca: volem abordar-ho tot i acabam per no estar pendent de res. Estam el doble de temps per processar coneixements i interioritzam les dades més irrellevants.

Una recerca de la Universitat d’Stanford assenyala que la multitasca també podria afectar la nostra capacitat cognitiva, generant fallades de memòria i reduint el nostre quocient intel·lectual d’una manera molt similar a la que experimentaríem «fumant marihuana o estant desperts tota la nit». Aquest estudi explica que el cervell humà només pot concentrar-se de veritat en una sola tasca alhora, per la qual cosa, quan pretenem fer diverses coses al mateix temps, el resultat és contraproduent: som més lents i rendim menys. A més, el cervell necessita temps per retenir i processar la informació: quan canviam d’una tasca a una altra de manera constant, aquest procés s’interromp repetidament, no es completa i ens quedam dades fragmentades i de poca importància. Tot això provoca que oblidem allò que és important.

Calcul que la mitjana d’edat dels lectors d’aquest article és la meva, 50 anys, i crec que ens podem sentir poc o molt identificats amb el que descric al principi de l’article. Imaginau, doncs, el jovent, que ja va néixer amb un dispositiu a la mà.

Parlaré sobre els estudiants universitaris d’avui, que pertanyen a l’anomenada Generació Z. Intentaré fer una foto de la realitat que viuen i els envolta. Serà una foto enfocada i borrosa alhora, ja que hi ha molts matisos, moltes realitats familiars i d’entorn, i molta diversitat.

No m’hi trobareu afirmant si són millors o pitjors, són simplement diferents, perquè reben estímuls diferents. Tampoc no pretenc fer un escrit categòric, sinó que són reflexions fruit de l’observació, de l’interès i de qualque lectura per entendre millor aquest col·lectiu, que ens poden servir, si escau, per prendre mesures per millorar o també reforçar comportaments.

Per començar, un titular impactant que he llegit en aquestes publicacions que et mostra l’algoritme quan t’interessa un tema: el jovent d’avui es caracteritza per les quatre is: internet, irreverència, immediatesa i incertesa.

Heus aquí alguns trets que els defineixen:

— Els universitaris d’avui són nadius digitals.

— Són, alhora, els més connectats i els més solitaris i aïllats que hagin passat per les aules. Han trobat en la tecnologia la manera de «estar connectats, però aïllats», contradicció en la qual se senten còmodes.

— Accepten i afronten la diversitat millor que generacions passades.

— En contrast amb generacions anteriors, són més immadurs i dependents.

— Creixen en un món «un poc o molt» diferent del dels pares.

— Tenen por del fracàs i, sobretot, reclamen «un premi ràpid» per qualsevol assoliment que aconsegueixen. Han crescut tenint el que els interessa a un clic: roba, sèries, mostrar el moment que viuen a les xarxes i rebre resposta a l’instant.

— Són exigents amb el professorat amb com els ensenyen, tot i que alguns d’ells no són autoexigents.

— No se senten còmodes en el «cara a cara»; conversen i escolten menys, però

argumenten sovint de manera ferma i contestatària.

— Les seves vides estan totalment documentades. Cada esdeveniment d’una certa singularitat vital queda registrat. Tot i això diuen d’ells que tenen molta cura i consciència de la privadesa, d’aquí, per exemple, que triïn més Instagram que no Facebook, ja que poden guardar més la seva intimitat.

— Són 100% multitasca. D’això hem parlat al principi.

— Es mostren enormement hàbils per obtenir informació sobre el dia a dia i les notícies del seu interès, i no ho fan a les biblioteques, que per a ells són llocs de pau per connectar-se amb el seu món i no per a la consulta i treball acadèmic.

— Molts d’ells sempre han estat i estan sobreprotegits a casa. Molts d’ells no solen acceptar un no per resposta, ja que no hi estan gaire acostumats.

— He llegit que també estan altament compromesos amb el medi ambient, però molts ho compren tot per internet sense importar-los d’on ve el paquet i com arriba a ca seva, i aviat viatjaran a l’altra punta del món per quatre duros. Això sí, n’hi ha que compren roba de segona mà, fomentant l’economia circular.

— Tenen una gran inventiva per crear paraules noves i un vocabulari efímer i propi.

— Tenen una gran curiositat per la vida dels seus amics, i s’ajuden i es donen suport.

— N’hi ha molts que comenten que van amb certa periodicitat a un centre de psicologia, com si un mentor els acompanyàs també en el seu procés vital.

Són la generació Z, fan «zapingtasca» i miren sèries tot el dia, afició que també practiquen els seus pares, que al cap i a la fi són el seu mirall. Tard o d’hora s’incorporaran al món laboral i segurament ho viuran amb certes contradiccions. Heu sentit a parlar del «reclutament invers»? Es tracta d’una nova tendència segons la qual la persona candidata publica el seu perfil i les empreses s’interessen per la seva candidatura, tot ben al contrari del sistema de tota la vida. I encara veurem molts més canvis.

S’acaba l’article, l’heu llegit d’una tirada? O entre frase i frase heu estat raptats per qualque notificació que us ha menat a una publicació d’una recepta de pasta d’una padrina italiana, que us ha dut a una altra, per acabar pensant per enèsima vegada, on era? Ah, sí! L’article!