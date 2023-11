El proppassat dia 15 el president del Consell de Mallorca, l’Honorable senyor Galmés, anuncià, 130 dies després d’haver accedit al seu càrrec, el canvi, a partir del proper 18 de desembre, de la velocitat màxima permesa a la coneguda com a ‘via de Cintura de Palma’, o sigui la Ma-20.

És sabuda que és una de les promeses del Partit Popular de Mallorca a la darrera campanya electoral més esperada i que ha hagut de seguir tota una sèrie de tràmits imprescindibles per poder revertir una de les decisions més polèmiques de l’anterior equip de govern de la institució, i en particular del senyor Sevillano, en baixar la velocitat màxima de circulació als 80 Km/h des de l’1 de febrer de 2021.

Per centrar el debat convé recordar que l’origen del nom i del traçat prové del concurs d’ordenació urbana convocat per l’Excel·lentíssim Ajuntament de Palma l’any 1940 en el qual no fou inclòs inicialment però si després que, en el període d’al·legacions, es decidís tenir en consideració el projecte de l’enginyer Antonio Parietti rebent el nom de Via de Cintura de enlace. S’han anat construint, des d’un llunyà 1972, diferents trams i ampliacions al llarg del temps fins arribar a l’estructura actual.

És evident que és una de les vies més transitades de tota la comunitat autònoma i que, a banda de la també anunciada ampliació d’un tram entre l’entrada a la via provinent de l’autopista d’Inca a la sortida cap a la carretera de Valldemossa, exigeix d’una constant atenció donada la situació actual d’utilització màxima. És l’única autovia connectora entre les quatre principals artèries circulatòries del trànsit de Mallorca: l’autovia de Ponent, l’autovia d’Inca, la via desdoblada de Manacor i l’autovia de Llevant, amb velocitats màximes compreses entre els 100 Km/h i 120 Km/h. Així doncs, resulta evident que és necessària una agilitat, seguretat i nivells de renou i d’emissió de gasos procedents dels motors de combustió d’acord amb la funció que compleix aquesta autovia palmesana. Els motors de combustió interna actuals, i més en els casos dels instal·lats en els vehicles pesants, tenen un règim de funcionament òptim en el qual es demostra que els consums i els nivells d’emissió dels òxids de carboni i de nitrogen, entre altres gasos emesos, són els més baixos per a una potència determinada. Els informes tècnics ens confirmen que la circulació a 100 Km/h és més eficient que l’actual a 80 Km/h -tant en consum mitjà de combustibles, com en els nivells d’emissió de gasos contaminants.

Finalment, i en referència als altres dos aspectes esmentats com són els renous i la seguretat, hem de tenir en compte que la progressiva renovació de la capa d’asfalt, de major qualitat, reduirà el nivell de sonoritat entre dos i tres decibels així com la instal·lació de més panells acústics. Respecte a la sinistralitat, convé recordar que la via de Cintura és l’autopista de Mallorca amb l’Índex de Perillositat (IP) més baix dels darrers deu anys. Els informes tècnics apunten que, des del 2016, es pot apreciar una tendència a la baixa, tant de l’IP com del número total d’accidents, amb uns valors que es consideren molt baixos. Es compleix rigorosament tota la normativa de seguretat del Ministeri competent en matèria de transports.

Amb una paraula, els usuaris, professionals o no de la circulació rodada, que utilitzam aquesta autovia estam d’enhorabona. A la fi podrem anar a 100 Km/h!