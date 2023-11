En aquesta època convulsa, en la que han aparegut veus desinhibides que proclamen el negacionisme cap a la violència exercida contra les dones, hem d’esforçar-nos en no deixar de mirar la realitat brutal que vivim. Les dones patim moltes violències només pel fet de ser dones. És així i és indiscutible. Una realitat que es veu avalada per tantes i tantes dades objectives que, en un dia com avui, recordarem. Dades que són dones i infants als qui el masclisme ha matat, ha ferit greument o sobre qui exerceix tortures diàries i sense treva. Vides malmeses per una societat que encara abraça els valors que sotmeten les dones.

A les entitats que acompanyam persones amb malestars psíquics, convivim cada dia amb els resultats que aquestes violències tenen. El 75% de les dones que presenten problemes de salut mental han patit violència en l’àmbit de la família o de la parella. A més, cal tenir en compte que al nostre país la prevalença de depressió i/o ansietat en les dones i en els homes se situa en un 19,4 i 8,5% respectivament. I pel que fa a la prescripció farmacològica, mentre que el 12,4% dels homes ha rebut ansiolítics i un 7,3% antidepressius, les xifres en dones es dupliquen. I aquestes dades, què signifiquen? Únicament i simplement, que les dones patim més. A ningú se li escapa que les dones protagonitzam la majoria d’indicadors socioeconòmics adversos, de discriminació, a més de les violències masclistes. Desigualtat i violència es converteixen en aliats poderosos per anar minant la salut mental de la meitat de la població. Un cop superada la pandèmia, estam vivint un moment d’interès per la salut mental com mai havíem vist. Un moment que, des de les entitats del tercer sector social, volem aprofitar per avançar en drets per a les persones amb diagnòstic de salut mental. I volem aprofitar també per ampliar la mirada, per entendre que treballar per la igualtat de dones i homes és treballar també per la millora de la salut mental. No es tracta de medicalitzar el patiment, es tracta d’evitar-lo. I el 25N és una bona data per reflexionar sobre això.