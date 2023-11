Sebastian Castellio, un humanista a l’ombra (II)

Què és abans la consciència o la fe? Si ambdues intervenen, a quina s’ha de fer cas? S’ha de condemnar a mort pel simple fet de pensar diferent dels altres? Seria una anomalia; tanmateix, ha passat i passa. Mentre que Calví justificava que no ha d’haver-hi llibertat de consciència pel que fa als heretges, Servet defensava que la llibertat de consciència hauria d’esdevenir un dret civil en la societat moderna. Calví es va treure la pols de la levita deixant al braç secular les responsabilitats de les execucions i així la seva consciència restava neta.

Fins ara hem dit poca cosa de Miquel Servet (1509 o 1511-1553), tan sols que fou condemnat a la foguera a causa de les seves idees (negació de Jesús com a Fill de Déu; contrari al baptisme d’infants; pensament panteista i una teologia bel·ligerant respecte a la Trinitat). Neix a Villanueva de Sijena, província d’Osca. Fou patge de fra Joan de Quintana, que serà conseller de l’emperador Carles V. Des d’aquesta posició, diguem-ne privilegiada, coneix de primera mà les discussions i reaccions de l’Església catòlica espanyola respecte als moviments protestants i la seva incidència en la religiositat de la societat d’aleshores. Fou testimoni d’autos de fe inquisitorials en diverses ciutats i coneixedor de les fonts de l’erasmisme espanyol. La coronació de Carles V, a la qual va assistir, va marcar un abans i un després en la seva vida, la podríem descriure com un punt d’inflexió, talment com si diguéssim al bell mig de l’existència, parafrasejant a Dante. L’espectacle dels dos poders, el terrenal i l’espiritual, tant del Papa com de l’emperador, li va semblar fatu, sobrant, des del precís moment que les Reformes s’encaminaven cap a un cristianisme més honest i pur. Abandona els seus càrrecs i s’adreça cap a Basilea a la recerca d’una visió nova del cristianisme. Escriu diversos tractats que no reberen l’aprovació dels teòlegs. La seva obra més polèmica, Restitució del cristianisme on cita que la Trinitat és un monstre de tres caps o quelcom semblant a fantasmes i fins i tot la menciona com el Cèrber de tres caps; propi de les Esglésies Unitàries i del monoteisme radical i absolut, a l’estil de l’islam.

Després de la condemna i la consegüent execució de Servet, Sebastian Castellio publicarà dues obres essencials. La primera, sota el pseudònim de Martinus Bellius, De Haereticis (1554), en resposta a l’escrit de Calví que justifica la sentència imposada a Servet, en la qual Castellio reflexiona sobre la persecució i l’extermini dels anomenats heretges, que generalment són els qui no comparteixen les nostres opinions. El text és contrari a la pena de mort i es fonamenta en el que diu les Escriptures. Aquí comencen els maldecaps de Castellio, ja que Calví inicià una cruenta persecució contra ell. La segona, Contra bellum Calvini (1554), que es va convertir en el «jo acuso» de la seva època. Amb aquesta obra s’anticipa a Locke, Hume i al mateix Voltaire pel que fa a la tolerància religiosa i a favor de la llibertat de consciència, un tret que el caracteritzarà tota la seva vida.

No hi ha cap mena de dubte que Castellio es va avançar al diàleg de les civilitzacions del que tant es parla actualment, capaç d’escriure una de les pàgines més brillants sobre la història de la llibertat de consciència i dels drets fonamentals que pertoquen a tot ésser humà. Castellio, que es definia a si mateix com «el mosquit contra l’elefant», decideix plantar batalla contra el totpoderós i omnipresent Calví, fer-li front en bé dels principis de les Reformes pel que fa a la llibertat individual i de consciència, atributs que resten totalment desatesos amb la intransigència del reformador. Cal recordar que els reformadors demanaven fomentar un cristianisme que esperonés la llibertat espiritual i religiosa tot seguint el discerniment de la consciència individual, més enllà de qualsevol altra autoritat.

En canvi, Calví vol la submissió dels creients. Construeix una teologia que fonamenta la seva Jerusalem celestial en la disciplina i la severitat, en el «temor de Déu» que es mostra com a jutge implacable, on l’ésser humà s’ha de doblegar a causa del seu sentiment de culpa. La imposició de la moral puritana calvinista nega tots els plaers que ens concedeix la vida, especialment aquells que considera superflus i que distreuen els sentits i els allunyen del seu veritable fi.

El Déu de Calví no és el Déu amor dels místics, sinó un Déu que ha de ser temut i no festejat. Nega, doncs, la individualitat, la llibertat personal, perquè hi ha abusos. L’individu s’ha de dissoldre en la comunitat, no pot anar per lliure, no pot sobresortir; en definitiva, no pot pensar. L’individu barrejat amb la massa. Com aconsegueix això? A través de la disciplina, una disciplina feta sobretot de prohibicions, acompanyades per l’autoritat que es desprèn dels textos bíblics, que anomena Ordenances i instaurarà un servei que s’encarregarà de vigilar a la comunitat, que serà batejat amb el nom de Consistori. És la policia de l’Estat. És un règim de terror, com Iran quan va establir els «vigilants de la religió o de la moral» en la república islàmica. A les cases no hi ha cortines, ni persianes, les portes han d’estar obertes, perquè no ha d’haver-hi res a amagar. Tot s’ha de controlar, els vestits que es porten, la manera que hom es pentina, les cançons que es canten en el carrer, els llibres que es llegeixen, les diversions, com anar a prendre una cervesa a la taverna o jugar a les cartes, ja que en qualsevol moment els vigilants es poden fer presents i aleshores ser castigats amb duresa, perquè falten al decòrum. No existeix la vida privada en la Ginebra de Calví. Calví instaura la Inquisició catòlica i qualsevol amenaça es pot convertir en anatema.

Davant tantes prohibicions, què li és permès fer al ciutadà de Ginebra? No molt. Viure i morir, treballar, obeir i anar a l’església, que és obligatori per a tots, perquè s’implanta una política que té el seu fonament en la divinitat. El recel, la por que el veí posi una denúncia contra mi, la submissió obedient, els sacrificis fets, forçats o no, en bé de la comunitat, la violació dels drets individuals i la manca de llibertat fa de Ginebra una ciutat grisa, silenciosa i poruga, incapaç d’aixecar la veu contra la tirania, perquè les conseqüències serien encara pitjor. La Ginebra de Calví es converteix en un totalitarisme deshumanitzador, redueix l’essència de l’ésser humà a una massa silent on l’única veritat acceptada és l’oficial, la de l’Estat o la del líder; així que, pretendre exercir la llibertat, esdevé una empresa gairebé quimèrica.