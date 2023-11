Un problema religioso

El millón y pico de ultraortodoxos judíos (haredíes) suponen el trece por ciento de la población de Israel. Y se reproducen mucho, ya que la tasa de fertilidad de sus mujeres-esclavas (vean la serie Unorthodox de 2020) es de siete hijos. Actualmente el veinte por ciento de los niños israelitas es haredí, y como sus padres, no trabajará. Los haredíes no trabajan, trabajan sus mujeres (lo de cuidar de los siete niños no entra en la categoría «trabajo») y ellos viven del trabajo de ellas y de subvenciones del Estado. Ellos sólo estudian la Torá. Y no son demócratas. Sólo obedecen a su rabino, que tampoco es demócrata, y se guía por la ley judaica. Sus niños tampoco estudian gran cosa. Nociones básicas de ciencias. Y seguirán el camino de sus padres. Son el futuro de Israel porque su tasa reproductiva duplica a la de los judíos liberales y demócratas.

A ello se suma el éxodo creciente entre la población más formada (principalmente en alta tecnología, que supone el dieciocho por ciento del PIB de Israel) harta del clima ultraderechista y ultraortodoxo de Israel. Porque hay que analizar la composición del gobierno para comprender esa lenta pero continua hégira, cuyas cifras no se conocen porque el gobierno las oculta y acusa a quien hable de ello de ser un traidor a Israel. El gobierno de Netanyahu suma 64 diputados y la oposición 56. De esos 64, el Likud de Netanyahu tiene 32 diputados, El Judaísmo Unido de la Torá tiene once (defienden a los haredíes que como explicaba estudian la Torá y el Talmud); siguen los ultraortodoxos de Shas, que tienen siete diputados y también proponen una mayor influencia de la religión (halajá) en la vida del país. Se oponen a una mayor participación femenina en la vida política. Entre sus líderes, destaca Arye Deri (exministro con Netanyahu), condenado a tres años de cárcel por soborno y fraude fiscal. Les siguen Los Colonos del Sionismo Religioso en coalición con Poder Judío y Noam, que suman catorce escaños y son la tercera fuerza del país. Representan el ala más derechista y radical de los religiosos y su líder Bezalel Smotrich, junto a su mujer y sus siete hijos, viven en una casa construida de forma ilegal en Cisjordania en flagrante violación de los planes de asentamiento. Por parte de Poder Judío destaca Itaman Ben Gvir como ministro de Seguridad Nacional, quien amenazó con «acribillar a los árabes de Jerusalén». En otras palabras, un gobierno de Netanyahu que con 32 diputados vive secuestrado por las fuerzas citadas que aspiran a que la halajá (religión) determine la acción de gobierno y la vida de los israelitas. Netanyahu por su parte, acumula varios problemas. Promovió una ley que establece cómo nombrar a los jueces, delimitar sobre qué leyes podrá pronunciarse el Tribunal Supremo, e incluso otorgar al Parlamento el poder de anular las decisiones de este tribunal. Fue tan contestado que el cincuenta por ciento de la población de Tel Aviv (220.000 personas) salieron a la calle, los reservistas dijeron que no volverían al ejército y hubo serios disturbios ante la grave radicalización del país. Además, está acusado por la fiscalía de fraude, soborno y abuso de confianza. De la otra parte, Hamás, hay poco que decir que no se sepa. Asesinos, terroristas ultrareligiosos e islamistas radicales, que aspiran a imponer la ley islámica y quieren la eliminación del Estado de Israel. Talibanes a sueldo de Irán. Como hemos visto hay una notable coincidencia entre el gobierno de Netanyahu y Hamás: el papel preponderante de un estado no laico, sino religioso. De parte israelita todo arranca porque hace tres mil años Dios prometió a un pastor de ovejas una tierra en el desierto y ahora propugnan que la halajá sea predominante en la forma civil de entender el estado y la sociedad. La parte de Hamás quiere aplicar una estricta visión suní del islam, de tal forma que la sharía, o ley islámica, sea aplicada con rigor medieval: ejecuciones públicas, burka para las mujeres y que no tengan acceso a estudios, etc. Como en Afganistán. Hamás no arrasó un territorio aleatorio de Israel, masacró los kibutz donde vivían los sionistas laicos de izquierda, la fuerza política mayoritariamente a favor de los dos estados, consiguiendo con ello desactivar cualquier opción de paz entre los dos pueblos para poder seguir existiendo como una organización de asesinos. Pero también ha conseguido el efecto de que el pueblo de Israel olvidase la deriva totalitaria de su gobierno e hiciese una piña frente a Hamás, legitimando a los ultraderechistas y ultra ortodoxos a masacrar a la población civil de Gaza de tal forma que ya son muchos los juristas que lo califican de genocidio. Se está hablando en el gobierno de Netanyahu de partir Gaza entre norte y sur y de que una vez liquidada Hamás, enviar a los palestinos al desierto del Sinaí. Al sur está el monte Sinaí, donde Moisés recibió las Tablas de la ley. Todo un guiño a Abraham.