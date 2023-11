Pactar las discrepancias

Alguien muy encumbrado en la derecha ha dicho que el pacto PSOE-Junts que permitirá la investidura de Sánchez y un gobierno de izquierdas durante cuatro años nos lleva hacia la dictadura. Es comprensible que la derecha, que ha naturalizado a los reaccionarios y marcha con ellos del bracete, sienta una desazón descomunal por lo lejos en el tiempo que les queda el poder, pero su afirmación es risible cuando la opción alternativa a la que finalmente se producirá consistiría en un gobierno PP-Vox, con Abascal en la vicepresidencia del Gobierno. No me detengo a describir la naturaleza y la personalidad de la extrema derecha porque no es hora de agitar todavía más la cazuela política de este país pero, en cualquier caso, en vez de la tesis de la señora Ayuso, habría que decir que acabamos de librarnos de decaer en las proximidades de una nueva dictadura, evocación de la franquista por la que tanta nostalgia sienten los compañeros de viaje de la antigua derecha democrática.

La democracia es el mejor método conocido de resolución de conflictos. Y el acuerdo recién conseguido aborda de forma paccionada la crisis de Cataluña de forma inteligente y constructiva. No era imaginable que los independentistas catalanes entonaran un mea culpa que en política es inimaginable por razones obvias. Lo único que cabía esperar de ellos es que, sobre la base del reconocimiento de un relato convincente de lo sucedido, regresaran discretamente al cauce constitucional. Ese relato, aunque incompleto, aparece en el apartado uno, «antecedentes», del documento de cuatro páginas que han firmado PSOE y Junts. Y la parte dispositiva, concreta, que es la tercera, «acuerdos», es de gran realismo: los dos firmantes admiten «las desconfianzas mutuas, reconocidas por ambos», por lo que acordarán un procedimiento de negociación, una mesa de diálogo, para desarrollar los dos «grandes ámbitos permanentes» que han centrado el conflicto: «el de la superación de los déficit y limitaciones del autogobierno, y el relativo al reconocimiento nacional de Cataluña». La concreción de este segundo ámbito es el centro de gravedad del acuerdo: «Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del estatuto de 2006, así como el pleno despliegue del respeto a las instituciones de autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña». Cualquier mediano observador entenderá que en este párrafo se incluye la condición vertebral que debía mantener en todo caso el Estado en una negociación de esta naturaleza: la renuncia a la unilateralidad de los independentistas queda expresada convincentemente en la aceptación por Junts del marco constitucional vigente. Dentro de este se hallaría también la propuesta alternativa socialista: el desarrollo del Estatuto, o su reforma, o incluso algunos cambios federalizantes de la Constitución. El mencionado artículo 92 C.E. es bien específico: «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el rey, mediante propuesta del presidente del gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados». Quienes desde la oposición conservadora afirman que el pacto con Junts es el principio de una dictadura tendrán que explicar qué hay de autoritario en semejante precepto. El PP no ha digerido ni la pérdida del poder ni la evidencia de que la sociedad española rechaza de plano, como se ha visto en las últimas elecciones generales, un gobierno conservador que dependa de la minoría ultra de Vox, que representa la opción contraria de la modernidad y el dinamismo que ha alcanzado este país en el seno del gran proyecto europeo. Es lógico por tanto que los populares, que deberán esperar un cuatrienio a optar nuevamente al gobierno, estén indignados y a punto de perder la compostura. Pero el PP se equivocaría sí, en lugar de cabalgar a lomos de Vox, no se modera, no recupera la dignidad perdida y no reconstruye la solvencia que corresponde a quien por su posición mantiene la facultad constitucional de la contradicción y el control del poder.