Justícia i futbol se semblen com dos bessons

Si La Trinca cantava que «és evident que l’home ve de la patata» i aportava proves fefaents de la seva teoria, aquí quedaran paleses les semblances entre l’esport rei i les competicions als tribunals. És ben clar que justícia i futbol se semblen com a germans bessons. O com el Castell d’Alaró i s’Alcadena, per fer pàtria.

Tant pel que fa als jutges com als àrbitres de futbol, el millor és quan passen desapercebuts. A alguns àrbitres les agrada ser protagonistes. El recentment jubilat a la força Mateu Lahoz era un d’ells. García Castellón és el seu equivalent judicial. Sempre surt als titulars en el moment més oportú. Aquest és un magistral al qual el PP rescatà d’una còmoda i ben retribuïda destinació a Roma amb l’objectiu que posàs vaselina a les causes de corrupció que l’afectaven. Ho sabem perquè els polítics populars Ignacio González i Eduardo Zaplana ho parlaren per telèfon mentre la Guàrdia Civil les investigava i gravava.

El jugador del Girona David López denuncià que Ortiz Arias, l’àrbitre d’un partit contra l’Almeria, era «un prepotent». Encara que l’equip català és el líder de primera, ningú dubtarà que es tracta d’un club modest. Segur que no ho fa amb el Madrid o el Barça. El mateix passa amb els jutges, són pocs, però algun s’acarnissa amb els febles i és mostra exquisidament amable amb els poderosos.

Quan un jugador cau dins l’àrea, de vegades li han fet una entrada que posa en perill el seu peroné, altres només l’han tocat lleugerament i, de vegades, és evident que el jugador tendria tant o més èxit si es dedicàs al cinema o al teatre. Els àrbitres solen veure molt bé aquestes faltes –fins i tot les inexistents- quan la pena màxima beneficia a un dels equips grans (altra cop Barça, Real Madrid o Atlético) que s’enfronta als petits (Mallorca, Cadis, Las Palmas…). Al revés, és més difícil que es piti el penal que un camell entri per l’ull d’una agulla, per recórrer a una cita bíblica.

El mateix succeeix amb la justícia. Com digué el jutge conservador Carlos Lesmes, quan era president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial: «La llei està pensada per al roba gallines, no per al gran defraudador». Més clar, aigua.

Quan un futbolista arriba a un equip, el primer que fa és proclamar el seu amor etern, nascut en els anys de la infantesa, vers els colors vermells, blancs o blaus. Amb els jutges que assumeixen alguns càrrecs que necessiten suport polític succeeix tres quarts del mateix. Es posen la camiseta de qui les ha ascendit al Constitucional o al CGPJ… o a alguna sala del Suprem. Com escriví Ignacio Cosidó quan era president del grup del PP al Senat: «Controlarem la sala segona des de darrere». Quin goig donaria veure membres del Poder Judicial o del Constitucional votant a favor o en contra mesclats, amb independència del partit que les dona suport. Seria una mostra d’intel·ligència per part seva. Tant de bo hi hagués més Luis Figo entre els jutges. Quan el portuguès passà sorprenentment del Barça al Madrid en contra de les seves previsions, deixà clar que no era qüestió d’amors ni passions. «Som un professional», digué.

És veritat que l’afició tampoc ajuda. Tant la del futbol com la judicial veuen penal a favor del seu equip en una falta més propera al centre del camp que a l’àrea. Si els seus colors són els perjudicats, negaran que la potada al turmell dins l’àrea petita mereixi la màxima pena.

La darrera i definitiva coincidència entre dues activitats que desfermen passions. Al final, en el futbol i en els tribunals, el que queda per a la petita o la gran història no és qui ha jugat un millor partit o qui té més raó. El que s’escriu negre sobre blanc és el resultat. Qui ha guanyat el partit, la Lliga o la Champions. Qui ha sortit victoriós del plet particular, penal o polític.