Junts es un socio tan difícil como Vox

El PP balear no debería atacar a Sánchez, sino compadecerlo, porque Junts será un socio tan difícil en Madrid como Vox lo es ya en Mallorca. El vicepresidente Antoni Costa identifica al Govern con su partido, convocando manifestaciones contra otras formaciones desde el Consolat, y aclarando así que solo trabaja para menos de la mitad de los ciudadanos. En lugar de enfurecerse, el portavoz debería ilustrar a los socialistas sobre la convivencia con aliados que no se caracterizan por el respeto a leyes como el Estatut, la Normalización Lingüística o el Decreto de Mínimos. Todas estas normas emanan de la derecha.

Es posible que el atareadísimo Govern no haya reparado en el detalle de que Mallorca está más cerca de Cataluña que de Madrid. Esta inmediatez geográfica impone un respeto vecinal, máxime cuando la capital se define hoy por el odio al catalán, a las personas con dicha identidad pero sobre todo al idioma que hablan. El mismo que en Balears, salvo que el PP haya vuelto a cambiar de opinión.

¿Costa y Marga Prohens están más cerca de Vox que de Junts? Sería injusto insultarles con esa proximidad, por lo que deberían mostrarse especialmente comprensivos con el sacrificio de Sánchez, que se encuentra tan alejado de los semifranquistas como de los independentistas. Es innecesario sentir el mínimo afecto hacia la Cataluña paternalista y colonial, para felicitarse por una pacificación de la que Balears se beneficiará incluso económicamente. Salvo que el Govern quiera agradecerle a Puigdemont que se desentienda de la deuda balear, a diferencia del afanoso Pere Aragonès.

El victorioso historial de la derecha balear es el principal motivo para desengancharse en Balears de la furia de la independentista Ayuso. El patriarca Gabriel Cañellas diseñó un PP agropujolista, que arrasaba en las urnas porque cubría el amplísimo espectro entre la ultraderecha y los socialistas, sin más espina que la UM unipersonal a la que también consiguió anular en 1991 y 1995.

Para que se entienda, el PP encadenó ocho mayorías consecutivas en las autonómicas, de 1983 a 2011, porque asumía las raíces catalanas sin molestar a los mallorquines de aluvión. La delicada tela cañellista fue arruinada por José Ramón Bauzá, que tenía a Prohens de portavoz adjunta y a Costa de ejecutor presupuestario. Ambos políticos catalanoparlantes debieron aprender la lección de la debacle de 2015, que condenó a los populares a ocho años de ostracismo.

La sobreactuación no obtiene recompensa en Balears. Ni el madrileñizador Bauzá ni la salvavidas Armengol. También Prohens pecó de fundamentalista precipitada, al declarar que no temía una reedición del TIL, para echarse a temblar en cuanto estornudó Vox en descomposición. Y si el «Acuerdo PSOE-Junts» es el «pacto de la vergüenza» según el Govern, ¿cómo debe calificarse al «Acuerdo Conjunto de PP y Vox para el Gobierno de las Islas Baleares»? En política nunca consigues lo que quieres, has de conformarte con querer lo que consigues.