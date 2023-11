L’accés a l’habitatge és un problema greu per a la majoria de les famílies. Com ja sabem, durant els darrers anys els preus han pujat d’una manera totalment desmesurada. Des de Més consideram que el nou decret d’Habitatge aprovat pel Govern del PP farà que aquesta situació empitjori.

Creim que les cases han de ser perquè residents i treballadors hi visquin, no per especular. Pensam que els barris i pobles han de ser per als veïns i veïnes, que han de tenir a prop serveis còmodes i habitatges a preus assequibles. Però actualment trobam barris amb molts habitatges buits, caríssims o destinats a usos turístics il·legals. Ens trobam davant una crisi sense precedents amb cases sense gent i gent sense cases.

Perquè tothom tengui un habitatge les institucions han de fer polítiques valentes i contínues: limitar els preus dels lloguers, construir més habitatges públics i obligar al sector privat a oferir cases a preus realment assequibles. Aspectes dels quals el Decret d’Habitatge del PP no parla. Perquè és una cortina de fum que inclou algunes mesures que fins ara ja es podien fer amb unes certes condicions, com convertir locals en habitatges o pujar l’alçada dels blocs de pisos. Però amb aquesta norma, el PP dona barra lliure als constructors. I això a Mallorca, ja ho sabem, és sinònim d’especulació.

Aquest Decret no pensa en les famílies que estan ofegades i que no arriben a final de més. Això confirma que el PP governa per facilitar l’especulació, no per fer accessible l’habitatge a tothom.

Aspectes del Decret que podrien semblar solucions, seran problemes. En termes generals, suposarà un augment de població sense més equipaments o zones verdes. Això ens durà a barris i pobles dormitori, a un model nordamericà totalment contrari al de la ciutat i poble mediterranis de tota la vida. Si ara ja trobam que hi ha molts de cotxes, podem imaginar com serà amb manco comerços i equipaments als barris. Aquest nou urbanisme serà una excusa perquè el PP pugui fer més carreteres?

I com afectarà aquest Decret?

El canvi de locals a habitatges fa dècades que es pot fer a tots els municipis, però amb regles per garantir que hi hagi comerç i empreses als barris, fixant els carrers i les zones on no es poden reconvertir. Amb aquest decret és possible que al carrer Blanquerna desapareixin tots els comerços per fer-hi habitatges. Al PP li agraden més els centres comercials i que els barris siguin sols dormitoris. Ja s’està provocant una gran pujada de preus dels locals. Els comerciants ho saben bé, que també pateixen per arribar a final de mes.

El Decret deixa els barris sense nous equipaments. Deixa construir habitatges on abans s’havien de fer una escola o una clínica. Ja tenim una greu manca d’equipaments a barriades molt poblades, com Pere Garau. I amb aquest decret serà molt pitjor, ja que és més negoci fer pisos. El PP està posant l’estora vermella als especuladors, i deixa els veïns a la intempèrie, sense serveis de barri!

La norma fa créixer els blocs de pisos en alçada. Afectarà sobretot els solars buits, on els constructors podran fer grans pelotazos. Que un edifici pugi tres o quatre plantes més que els de devora, suposarà condemnar els veïns a l’ombra. També serà un atac al caràcter dels barris tradicionals i el patrimoni. A Santa Catalina, el Molinar o a edificis catalogats, aquest creixement desproporcionat d’alçades en deformarà l’arquitectura i el paisatge, amb noves torres de pisos entre edificis baixos. Una autèntica barbaritat.

Això no s’atura aquí. El decret donarà una nova carta blanca als grans hotelers. Tendran més facilitats per transformar hotels en habitatges. Ara que el turisme s’ha de reconvertir, que s’apuntin al negoci immobiliari. L’estora vermella per als de sempre.

I la festa continua. El PP perdonarà als qui hagin fet una ampliació il·legal del seu pis. Exacte, no podia faltar una amnistia urbanística. Sí, el PP també les practica, urbanístiques i fiscals.

Tot això no serà a canvi de tenir pisos més barats. Els nous habitatges costaran, en la immensa majoria dels casos, més de 250.000 euros. Tot això servirà perquè uns pocs continuïn fent negoci de l’habitatge, mentre que les famílies continuaran no arribant a final de mes a causa dels preus escandalosos.