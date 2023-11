Hace algún tiempo escribí un par de comentarios bajo este mismo título, respecto de actuaciones del Gobierno y el Tribunal Constitucional, y, más recientemente, aludía a la honra y los barcos en el proceso de negociación previo a la investidura de presidente del Gobierno.

Ahora parece que la cosa va avanzando y que, finalmente, como condición previa al voto favorable de los grupos parlamentarios catalanes, va a ser presentada una proposición de ley de «amnistía», con objeto de que sea tramitada y aprobada por las Cortes Generales, de forma que queden canceladas cualesquiera responsabilidades derivadas del llamado procés.

Con independencia de los posicionamientos políticos a favor o en contra y de las opiniones de los juristas sobre si ese tipo de norma cabe o no en la Constitución, la verdad es que la palabra chapuza vuelve a parecerme la más adecuada para calificar esta situación. Tanto por la forma como por el fondo de lo que se pretende.

Según el diccionario de la Real Academia Española, en su segunda acepción, la palabra chapuza significa «trabajo hecho mal y sin esmero». Y creo que, sin duda, ello puede ser aplicado a lo que está pasando ahora. Más, con las prisas de última hora con que parece va a tramitarse el asunto. No creo que un tema de tanta enjundia tenga que ser tratado tan a la ligera.

Es evidente que mediante una norma del estilo de lo que se ha ido conociendo, se produce una grave afectación al principio de separación de poderes, desde el momento en que el poder legislativo viene a enmendar lo que ha resuelto (o está en curso de resolver) el judicial. En palabras de la profesora Ana M. Carmona (El País, 2-11-23): «Actuando de esta manera, el legislador cuestiona el Estado de derecho, puesto que no solo renuncia a exigir que se cumpla la ley, sino que, además, decide eliminar las responsabilidades jurídicas ya declaradas, extinguiéndolas e impide que se desarrollen nuevos procesos en torno a concretas conductas punibles».

La citada profesora considera que, para que tal ruptura del equilibrio de poderes fuera constitucionalmente admisible sería necesario partir de unas circunstancias excepcionales que la hicieran necesaria y que se contara con un plus reforzado de consenso en el campo social y político. Lo que, ciertamente, no parece que sea el caso, ya que existe gran controversia al respecto, sin que pueda hablarse, en absoluto, de mayoría reforzada (sino, en todo caso, muy ajustada).

Además, al pretenderse aplicar también la medida a conductas que aún no han sido enjuiciadas, resulta que se trata de una especie de amnistía preventiva (al modo de la película de Steven Spielberg, Minority Report, pero en sentido inverso; allí se intervenía antes de cometer el crimen y aquí, se libera de la pena al que aún no ha sido ni condenado). Un auténtico despropósito.

De ahí que me parezca que los problemas que va a plantear en la práctica la aplicación de la norma -si llega a aprobarse- seguro que tendrán que ver con la delimitación de su ámbito objetivo y subjetivo, ya que, o se va a quedar corta o se pasará. Esta es una cuestión que deberá ser resuelta en el día a día por los tribunales de justicia, que serán, en definitiva, quienes van a tener que lidiar con la aplicación de la ley, caso a caso, en todos y cada uno de los procedimientos abiertos, para determinar si encajan o no en esa delimitación. Auguro aquí, claro está, bastantes problemas y divergencias de criterio.

Con un ejemplo se entenderá mejor. Supongamos que esté en marcha un proceso contra alguna persona, como consecuencia de los altercados que se produjeron en Cataluña en aquellos años, por haber quemado un contenedor que causó daños a una finca o un vehículo, proceso en el que están personados, como perjudicados, los propietarios de los bienes dañados. ¿Qué pasará ahora, si el procedimiento se extingue?, ¿quién asumirá el coste de esos daños?... Y como éste, muchos otros casos.

O sea, y resumiendo, si lo que se pretende es satisfacer el interés general -finalidad última de toda acción pública- y no solventar una mera cuestión aritmética derivada de la necesidad de un número determinado de votos para la investidura -lo que no sería admisible-, me parece que había otras fórmulas para conseguirlo y que con el método que se pretende seguir, la cuestión va a dar más problemas que los que va a resolver. En todo caso, tiempo al tiempo.