La ‘Felix culpa’ de Mircea Eliade

A tota persona que es dedica o ha tingut interès per l’estudi del fet religiós, la fenomenologia o la història de les religions, segurament que ha passat per les seves mans alguns dels llibres publicats per Mircea Eliade, que fou una de les figures destacades del segle XX en aquest àmbit. Els diversos volums d’Història de les creences i les idees religioses, El sagrat i el profà, El vol màgic o fins i tot si ha fullejat la monumental obra Enciclopèdia de les Religions sota la seva direcció, veurà que els mencionats treballs han contribuït a donar rigor científic al fenomen religiós. Oficialment, se l’ha reconegut com el gran historiador de les religions; tanmateix, va més lluny d’aquesta simple definició. Si entenem la història com a memòria, tal com deia Claude-Henri Rocquet, és també memòria del present. Per tant, la prova de foc de la religiositat és per a Eliade el sagrat, que significa encontre o pressentiment de la realitat. Es tracta de deixar-se magnetitzar per ella mitjançant els mites i els rituals de l’ésser humà antic, talment com si fossin obres d’art que esdevenen amb el temps veritables meravelles. Tanmateix, més que parlar de la seva contribució al fenomen religiós, que és innegable sens dubte, hom vol portar a la palestra una faceta totalment desconeguda del nostre autor o que ha estat amagada deliberadament, es tracta de la seva etapa ideològica i política, de tarannà feixista. Ens hem de situar en el context dels anys trenta del segle passat, a la seva estimada Romania. Allà hi havia una horda de feixistes, que continuarà sota diferents règims fins a Nicolae Ceausescu i, ben segur, més enllà. De fet, el feixisme té diverses cares que al capdavall es transformen en totalitarismes des del moment que sacralitzen l’Estat i els seus representants. Em baso en un text de Norman Manea, sota el títol Felix culpa, expressió manllevada per Eliade —extreta, probablement, de sant Agustí— per a referir-se a la seva relació amb Nae Ionescu, un dels teòrics de l’antisemitisme romanès d’extrema dreta que propagava les bonances del feixisme italià i del nacionalsocialisme alemany. Alguns han dit que el feixisme romanès es va manifestar com un moviment cristià ortodox —cristianisme oriental, deia Eliade—, amb ramificacions específiques de l’ètica cristiana, respecte a la «mort heroica», la «supremacia de la voluntat» revestit amb rituals tribals de submissió cega a un cap. En aquest ambient polític bizantí i de subdivisions nacionalistes, la religió s’aprenia per costum, s’ensenyava poc, perquè no hi havia catecisme, tan sols sobresortia la litúrgia, els ritus, els càntics comunitaris i els sagraments. La inquietud metafísica o mística, era gairebé inexistent. Mercès als seus apunts autobiogràfics, sabem que Eliade va pertànyer a la «Guàrdia de Ferro», organització ultranacionalista de l’extrema dreta romanesa; és a dir, va simpatitzar amb aquest moviment i va defensar ara i adés les seves accions. Segons els articles que va publicar en la premsa d’aleshores va mantenir l’escepticisme enfront del model de la democràcia occidental, com quan cita a Mussolini i diu que no l’importa si és un tirà, només l’interessa una sola cosa, que va transformar Itàlia en quinze anys, fent d’un Estat, considerat titella, en una de les grans potències del món. Si, superant la democràcia, Romania es converteix en un Estat poderós, nacional, armat i conscient de la seva força i consegüentment del seu destí, això passarà a la història. Darrere del criteri del coneixement dels arquetips i mites usats en la història de les religions, Eliade proclamava Mao, Lenin, Stalin o al mateix António de Oliveira Salazar, el conegut dictador portuguès, com a símbols religiosos als quals sacralitzava i mitificava, perquè els considerava els intèrprets d’una nova doctrina i, en la vida quotidiana, responsables de la pau i del benestar del seu poble. Segurament no era del tot conscient de les terribles conseqüències d’aitals opinions. Era l’avantsala de la Segona Guerra Mundial. A finals dels anys trenta foren detinguts i empresonats llurs dirigents principals com Nae Ionescu, Corneliu Zelea Codreanu i unes setmanes després el mateix Eliade. La premsa de l’esquerra romanesa el va qualificar de «feixista», «legionari» i com un dels caps principals de la Guàrdia de Ferro, potser perquè va atacar el comunisme i a la Unió Soviètica, conegut per les seves picabaralles amb els diaris d’esquerres, o la clamorosa santificació que va fer dels «màrtirs» del bàndol franquista en la Guerra Civil Espanyola. Amb tot, va sortir airós, perquè fou anomenat agregat cultural de la delegació romanesa a Londres l’any 1940. Un any més tard, fou destinat a Lisboa on va romandre quatre anys, car Romania es converteix en aliada d’Alemanya i enemiga d’Anglaterra. Després de la guerra s’instal·la a París i més tard, en el 1956, s’estableix definitivament a la universitat de Chicago fins a la seva mort en el 1986. En el seu exili, bé que escrivia en altres llengües, mai va deixar d’escriure la seva obra literària així com els seus records en romanès, la qual cosa demostra una profunda pertinença al lloc d’origen, àdhuc al «romanisme». El terme ve d’un corrent ideològic que defensava a ultrança el nacionalisme romanès i que ben aviat la Guàrdia de Ferro se’l va fer seu transformant-lo en propaganda xovinista i antisemítica, restrictiu amb les minories, anticomunista, i proper als moviments radicals de l’extrema dreta europea. Eliade va promoure, abans de ser conquerit pel feixisme, un «romanisme» alternatiu, liberal i escèptic més enllà de la retòrica nacionalista, que demanava una occidentalització de la societat romanesa. En La prova del laberint, deia que la cultura romanesa és el resultat de la tensió entre sedentarisme i transhumància o localisme provincià i universalisme. Es considerava un escriptor que vivia en l’exili, però no un immigrant. L’escriptor exiliat ha d’imitar a Dante i no a Ovidi, mentre que Ovidi era un deportat que es lamentava contínuament de les seves desgràcies, Dante acceptava la ruptura i gràcies a aquesta experiència va poder acabar la Divina Comèdia a Ravenna. L’exili per a Dante fou estímul i alhora una font d’inspiració. La seva cosmovisió de Romania fou tradicionalista, conservadora, desconfiada amb la democràcia i la modernitat, probablement lligada a la qüestió ètnica i als seus valors espirituals. Eliade, no va tornar mai més a Romania, especialment després de la instauració del comunisme. Quan acusen Eliade d’‘antisemitisme’ o de ‘nazi’, com així ho fa l’extraordinari llibre Cultura di destra de Furio Jesi, la seva reacció és la del silenci, la de callar, no dir res. S’enfada amb l’autor, el menysprea i diu que mai llegirà el seu llibre. Un llibre que descriu la maquinària mitològica del llenguatge, com l’elaborat en el cas de la legió espanyola de Millán-Astray amb el seu «viva la mort!» i en l’esotèrica i martirològica legió romana que exercia la Guàrdia de Ferro. En ambdós casos, una religió que glorifica la mort per si mateixa, o per una finalitat ritual, o pel valor de la mort o per la nostàlgia d’un temps perdut i la ritualització de l’assassinat a la recerca d’un futur millor. Costa realment acceptar la culpabilitat d’antigues conviccions? Per què no es denuncien els horrors, que són evidents? Tan sols el reconeixement d’aquest error afavoreix una ruptura autèntica. A diferència d’altres personatges de la cultura romanesa, Eliade fou, d’alguna manera, testimoni de la tragèdia de la Xoà, dels horrors de les dictadures tant d’esquerres com de dretes i dels perills del moviment fonamentalista islàmic i, malgrat totes les carències que pugui tenir la democràcia, encara és l’únic sistema de diàleg social entre l’esquerra i la dreta, àdhuc entre les formes més extremistes. Realment les contradiccions del pensament d’Eliade no són poques i és urgent desmitificar al personatge i enquadrar-lo en el període romanès d’entreguerres, la de la dreta legionària, però sense oblidar que Romania és més que no pas aquelles persones que anaven amb la camisa verda o la granota de la Securitate, car també hi ha un pensament democràtic que cal recuperar.