Entre la necesidad y el rechazo anda este asunto. En el recorrido de ambos extremos del binomio, recién combinado, yo me pierdo. Es el mismo que representa el que hago a diario en el bus de la EMT. Lo cojo con mucha necesidad y huyo como despavorida luego. Ahora les diré por qué.

Veamos. Uno de los señores con los que coincido estas mañanas, a las ocho y cinco, ya hace el chiste y lo cuenta siempre como si fuera la primera vez: «¡enlatados EMT!», dicho en voz alta, de tono grave y algo aguardentosa. Ese Yul Brynner de ojos verdes grandes y brillantes, me mira sin pestañear, sin sonreír. Y a mí, que soy una flojeras de la risa cuando me veo en situaciones en las que hay algo de humor pero la gestualidad del otro no acompaña, me provoca alguna carcajada, y claro, se me escapa un jaja, mientras él, habiendo constatado su éxito, del bus a Hollywood, repite de nuevo un texto sutilmente enriquecido con glutamato: «Conservas: Enlatados EMT».

Sí, entiendo a este compatriota de la microrrepública emeté. Hay algo de suplicio a esa hora, estamos tan apretujados que el contacto físico es palpable, valga la redundancia. Se calculan las proximidades corporales, aunque no siempre se consigue, y se sostienen las miradas lo justo y necesario. Hemos pasado de las tarjetas de crédito tipo contactless para involucionar al contactful de cuerpos en el bus. Mientras tanto, la aristocracia de los que van sentados en sus sillas de brillante plástico miran de reojo a los que vamos de pie sin lugar donde asirnos con la mano. Otras veces, el chófer, héroe en solitario al frente de todo, ha parado el vehículo para invitarnos, entre indignado y enfadado, a apretujarnos más aún, hacia el fondo, porque en la otra parada se sube una agrupación de seres sedientos de bus al mismo tiempo que no se baja nadie. Aquí no se cumple la norma de aquella jaula de lucha de la peli Mad Max, en la Cúpula del Trueno: «¡dos entran, uno sale!». En nuestra jaula rodante entran todos y no se baja ni el Tato. Los conductores más osados pasan de largo la siguiente parada por lleno total, dejando atónitos a los que esperan, que encima han de aguantar los suspiros de alivio de los que van dentro. ¡Ay!

O hay un error de cálculo en la fórmula frecuencia/tamaño del vehículo/rutas, o bien, la gratuidad, ya con sentencia en firme, nos ha hecho olvidar de golpe la mítica regla de tres. Entre todo esto, el gran acierto, y ahora que me perdonen los usuarios del patinete eléctrico, es que desde el lunes pasado está prohibido subir el mencionado artilugio al autobús. Nos hemos librado al fin de las guillotinas podales o cercena-tobillos, como prefieran. Esas estructuras rectangulares de hierro sucio trasegado por las calles se solían colocar en transversal para disimular, en vano, su estorbo. Calificaría de espeluznantes algunas salidas del bus con alguno de esos patinetes interpuesto en el camino.

Habrá que esperar al uno de enero para comprobar si la indeseada no gratuidad, supongo que resultado de convenientes cálculos económicos, y el augurio del no llenado, cambian la situación. Es decir, si libran finalmente de hacer un repaso en las matemáticas que hablan de ecuaciones a los que diseñan y deciden lo del transporte público, mientras nuestro Yul Brynner reconquista Hollywood.