Per què té tant d’odi la Sra Ribas a la nostra llengua pròpia, el català?, què li hem fet perquè insulti els ciutadans del nostre país de manera tan agressiva i provocativa? Nosaltres no ens hem ficat amb la seva llengua castellana: impròpia, antinatural, invasora i imposada a la nostra terra. Al contrari, sempre l’hem respectada i compartida com a cooficial per compliment imperatiu constitucional, malgrat no la podem sentir, per naturalesa ambiental, com a nostra. A més, estic convençut que una gran majoria de residents d’origen castellanoparlant no estan gens d’acord amb la incultura que ens pregona.

No dubto de cap manera que els càrrecs polítics governants tenen un mínim nivell de cultura (n’hi ha que en tenen molta), però de ciència multidisciplinar, en general, demostren tenir-ne molt poca. La substitueixen fent ús d’actuacions irracionals a manera d’intrusisme polític volent fer-nos combregar amb rodes de molins. Pensau que votant el que sigui ens poden imposar que 2 + 2 fan 5.

La Sra Ribas, el passat 10 d’octubre en el Parlament va atacar furiosament la nostra llengua. Va rebutjar i menysprear l’Estatut d’Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística, d’obligat compliment, i subsidiàriament la Constitució i això que Vox la considera el seu dogma de fe i s’identifiquen com a constitucionalistes consagrats. És molt poc ètic que un partit polític que forma part del Govern manifesti públicament que no s’han de complir els instruments legislatius, és a dir, donar fum enlloc de llum i fomentar les il·legalitats.

Són molt greus els insults que ens ha fet la Sra Ribas, manifesta que: «Dir que la llengua pròpia de Balears és el català és una construcció perversa i fictícia, per molt que ho digui l’Estatut d’Autonomia» ... «estan obligats a utilitzar un català estàndard deformant la seva forma de parlar, perquè els nostres avantpassats parlaven mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterenc ...» ... i moltes més coses similars en contra de la nostra llengua (DdM 11-10-23, pàg. 6).

De l’Estatut d’Autonomia i de la llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears podem sostreure els següents arguments: «la nacionalitat històrica que formen les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera vol retre homenatge a tots els seus fills que, al llarg de tot el temps, llunyans i propers, han treballat per mantenir la identitat del nostre poble», «La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions són elements vertebradors de la nostra identitat», «L’oficialitat de la llengua catalana es basa en un estatut de territorialitat, amb el propòsit de mantenir la primacia de cada llengua en el seu territori històric», « ... el català, com a vehicle d’expressió, modern, plurifuncional, clar, flexible i autònom, i com a principal símbol de la nostra identitat com a poble, torni a esser l’element cohesionador del geni illenc i ocupi el lloc que li correspon en qualitat de llengua pròpia de les Illes Balears», «Les modalitats insulars de la llengua catalana seran objecte d’estudi i protecció, sense perjudici de la unitat de l’idioma», «Els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la promoció, el coneixement i l’ús normal de la llengua catalana».

En desacord amb el que argumenta la Sra Ribas, la llengua desprotegida i amenaçada és la nostra, el català. El castellà el sap perfectament tothom. Segons la Constitució tots estam obligats a saber-la (malgrat no tenim l’obligació d’utilitzar-la, encara que hi ha casos d’abús de poder) i els ciutadans de les Illes Balears només tenen el dret, i no l’obligació de saber o conèixer la nostra pròpia i natural. Aquí la Constitució perd el sentit d’igualtat i passa a ser desintegradora, separadora i discriminatòria. No obstant això una gran majoria de castellanoparlants residents coneixen, entenen, saben parlar, respecten i s’integren perfectament amb la nostra llengua. És el Govern PPVox (que ja ha sobrepassat el llistó Bauzá) i alguns fanàtics nacionalistes castellans que volen encetar un estat de guerra lingüístic i rompre l’harmonia social, sense haver-hi cap necessitat. El Govern PPVox que es manifesta fermament contrari als nacionalismes (però no al seu del països d’àmbit castellà) fan de separadors i provoquen més els separatismes.

La Sra Ribas demanava en el Parlament: «Què és la llengua pròpia d’un territori? Els territoris no parlen, qui ho fan són les persones. Doncs què és la llengua pròpia? La què parlen la majoria de ciutadans? En aquest cas podríem entendre que en bona part de les Illes Balears la llengua pròpia és el castellà ...». S’ha d’aclarir que segons l’article 9 de l’Estatut d’autonomia: «tenen la condició política de ciutadans de la comunitat autònoma els espanyols que tenen veïnatge administratiu en qualsevol dels municipis de les Illes Balears». Això vol dir que la ciutadania que tenim és administrativa més que de sentiment a una llengua i cultura pròpia, és a dir que estam condemnats a ser una multitud i no una comunitat homogènia de poble amb identitat pròpia.

La llengua és part viva del medi ambient que forma part d’un ecosistema de components tangibles i intangibles i quan s’hi introdueixen elements invasors aliens el poden amenaçar, distorsionar i arribar a destruir. No obstant això hi pot haver nous integrants que s’hi poden naturalitzar i compartir l’ecosistema sense corrompre’l ni destruir-lo per complet. Per tant la llengua és part natural del territori i no de la gent que en parli una altra de forana. El que vol fer PPVox és eliminar-la i substituir-la per complet pel castellà, com va fer Anglaterra amb l’irlandès i el gaèlic escocès.

Sobre la hipòtesi de Vox (també ho ha defensat des de sempre el PP) que les llengües de les Illes Balears han de ser les modalitats insulars (es deixen el castellà «mod·dalittat bal·lear» que és molt graciós) no fan el mateix a l’àmbit de l’Estat, on s’imposa un castellà estàndard. I si la llengua pròpia ha de ser la que més persones la parlen, a Espanya hauria de ser el mexicà i el castellà ser-ne una modalitat.