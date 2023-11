Sobre casi todo y nada

El genial periodista y literato gallego Julio Camba describía con humor los inicios de ciertas tendencias: «El calamar se parece al periodista en dos cosas fundamentales: en que puede tomar a voluntad el color que más le convenga y en que se defiende con la tinta». Quien no haya pescado al ‘facho’ no sabe hasta qué punto logra identificarse el calamar con el medio en que se encuentra. Hace falta una vista de lince y un reflector muy poderoso para distinguirlo sobre la arena por donde, descalzo de pie y pierna, va andando el pescador. Si la arena es blanca, el calamar es blanco; si la arena es roja, el calamar es rojo, y si la arena está entreverada, el calamar aparece igual entreverado. Nada más fácil para el calamar que cambiar de política, según se lo exijan las circunstancias.

Hoy sobre casi todo lo que se mueve escriben y dictan sentencia. En el cuarto poder portadores de la verdad única emborrachados de estéril palabrería al menos sin contar los réditos electorales. Así se empezó en los Balcanes, en la frontera Ruso-Ucraniana y entre ciudadanos palestinos y ciudadanos israelíes tragando con todo de estupideces que despliegan, desde la noche de los tiempos, los nacionalismos. Aquí siempre se habla de los nacionalistas refiriéndose a vascos y catalanes, principalmente, pero nunca se paran a reflexionar y aclarar que el nacionalismo más agresivo y tóxico ahora mismo, y desde casi siempre, es el nacionalismo español, que no tiene otra que negarlo absolutamente todo para poder justificar su propia existencia. Los malditos ejemplos de guerras y masacres de civiles de todo color corresponden a contextos en los que ya se normalizó este aspecto y hoy ya viven dominados por estos nacionalismos que niegan al adversario, sin excepción. En el Estado Español si las cosas son de otra manera es precisamente porque estos representan a una muy ruidosa minoría que busca y vive continuamente de la confrontación, su eterno negocio y otra vez único fin para justificar los medios de su propia legitimidad. Todo, junto y analizado, es de una temeridad absoluta y en una coyuntura bélica mundial que ya va llegando a la obscenidad de los que desafían las circunstancias globales.

El papel que juega cierta prensa de este país es de una vergüenza extrema y de una imprudencia y mala fe sin límites, de una irresponsabilidad que algún día puede que vayamos a pagar, otra vez, los de siempre. A otros les va a salir gratis la calumnia, la descalificación gratuita y el insulto injustificado. La crispación y la llamada a la guerra un día sí y el otro también viene casi siempre protagonizada, en esta conducta, por cierta prensa madrileña en mayor medida que recuerda más al nacionalismo serbio de no hace tanto que a una legítima prensa, digamos, conservadora y democrática que suele ser el disfraz adoptado en papel de periódico que al final apenas sirve para envolver el pescado en ese nauseabundo rédito en votos.

No quedan muchas horas para que se pongan a jugar al calamar esos grandes profesionales de la mentira y la manipulación. Feijóo tuvo la oportunidad de sumarse a la amnistía como habría correspondido a un líder democrático de derechas y europeo, pero no se sabe si pesca al ‘facho’ o al fascio pues su opción motivadísima por esas tintas que tanto empujan acelera su impotencia que no viendo otra salida se refugia finalmente, y por sistema, en la descalificación y deslegitimación del presidente en funciones. Este, por otro lado, parece haber puesto proa hacia un destino aparentemente incierto, sigue inquietantemente interpretando que navega solo. Núñez Feijóo siempre lo ha hecho acompañado. El cinismo y el insulto siguen saliendo gratis solamente de un lado y todavía se extrañan de la solidez del pulso secesionista.

Si en esta desconcertante atmósfera de segunda transición (tan necesaria si tan buena fue la primera) no se embarranca estrepitosamente, va a haber, en pocos días, muchos soplatintas intentando a la desesperada mimetizarse, como los mismos téutidos, en el nuevo panorama que se avecina y que para nada debiera ser negativo. No tendría que ser tan fácil aconsejar en casa del vecino cuando no se toma parte aquí por las soluciones que benefician a todos de una u otra manera. Si algún día se llega a algún tipo de concordia, esta vez, convendría aislar a los pirómanos de turno, quizás, en una masiva jubilación (podría ser paralela a la amnistía), aunque fuese por dignidad. Dejen paso a la política por el bien común.