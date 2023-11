El Plan Dalet

Lo que sé del conflicto que trae a la greña a judíos y palestinos en la franja de Gaza lo he leído en los libros de texto. Su contenido, fruto de la duda metódica y el empeño investigador de los historiadores que han dedicado su tiempo y su esfuerzo a conocer y explicar los motivos que mueven a unos y a otros a prolongar en el tiempo ese confrontamiento, no responde a intereses espurios sino a la razón y al método científico. Con esto vengo a decir que la profusión de información no contrastada, tanto en los medios como en las instituciones, ha desembocado finalmente en desinformación.

En esa falta de información veraz y fidedigna se amparan, precisamente, quienes defienden la creación de un estado mayoritariamente poblado por judíos, para correr un tupido velo sobre la situación que vienen sufriendo los palestinos de la franja de Gaza desde la ocupación sionista, allá por el año 1948, tras la primera guerra árabe-israelí, cuando cerca de un millón de ellos fueron expulsados de sus tierras y condenados a no volver allí jamás. El único político occidental que por ahora se ha atrevido a recriminarle a los sionistas su incumplimiento de la resolución 181 de la Organización de las Naciones Unidas ha sido Antonio Guterres, máximo mandatario del ente desde el mes de enero de 2017. Lástima que se haya visto forzado a retractarse de sus palabras a marchas forzadas. La diplomacia sionista, auspiciada por los Estados Unidos de Norteamérica, le metió el miedo en el cuerpo y desde entonces no ha dicho esta boca es mía. Aquel era un territorio hostil, eso es cierto, pero no por culpa de ninguna de las confesiones religiosas que sus habitantes profesaban, sino por su clima algo extremo. Agustín Velloso y José Antonio Vinagrero nos recuerdan que, tiempo atrás, religiones tan dispares entre sí como la musulmana, la judía y la cristiana, supieron convivir en armonía antes de la llegada de los sionistas y sus planes de establecer un estado puramente judío en los territorios hoy ocupados, que dio como resultado una limpieza étnica de las áreas consideradas por ellos como el futuro estado judío en Palestina. Dicho esto, y aunque tratar de ser neutral se me hace muy cuesta arriba, no puedo obviar el hecho de que todas y cada una de las víctimas profesen la religión que profesen o formen parte de una u otra etnia, merecen nuestras más sinceras condolencias y el deseo implícito de que el alto el fuego se dé cuanto antes.