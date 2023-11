El nou Govern aprovà el 18 de juliol amb moltes presses una rebaixa substancial de l’Impost de Successions i Donacions (ISD en endavant), tot argumentant que era un impost anacrònic, injust i que la seva rebaixa tindria un escàs impacte pressupostari.

Quant al suposat anacronisme de l’ISD, n’hi ha prou amb recordar que la immensa majoria de països de la Unió Europea, amb governs de dreta i esquerra, incorporen aquesta figura impositiva, fet que palesa que els arguments del Vicepresident Costa són magres.

D’altra banda el grup socialista al Parlament va presentar al Govern una bateria de 953 preguntes per conèixer la realitat exacte d’aquest impost l’any 2022. Ara ja sabem que el cost anual real serà d’entre 80 i 100 milions d’euros, una xifra molt allunyada dels 60 milions anunciats pel Govern, i que en el conjunt de la legislatura suposarà renunciar a 400 milions d’euros.

Una tercera qüestió és saber qui se’n beneficiarà d’aquestes bonificacions. És molt intuïtiu: a l’ISD tributa més qui rep més herència i qui abans de l’herència era més ric. Les dades aportades pel mateix Govern mostren que del total de 21.896 declarants que s’haguessin beneficiat, resulta que només 425 (1,9% dels declarants) representaven el 64% del total recaptat amb l’impost, mentre que el 98,1% restant dels beneficiaris, com reberen herències petites, aleshores pagaren poc ISD i només sumaven entre tots ells el 36% de la recaptació total.

Aquestes dades objectives mostren com la coalició PP-Vox governa per afavorir els poderosos. N’hi hauria prou amb no permetre l’accés a les bonificacions a les famílies més riques (l’1,9% dels declarants) per protegir el 64% de la recaptació total. És just que per mor de 425 famílies riques haguem de renunciar a la gratuïtat del transport públic o de les matrícules universitàries?

Però la reforma de PP-Vox és, a més, un nyap i un engany jurídic en tota regla. Tots els experts fiscals coincideixen que la fórmula proposada pel Vicepresident Costa per valorar els béns immobles si es vol accedir a la bonificació de l’impost és insòlita a tota Espanya, ja que el «valor de referència» en molts casos és inferior al valor real de mercat i això està fent que molts ciutadans, per evitar tributar aquest diferencial com a plusvàlua en l’IRPF (amb un tipus impositiu molt superior que a l’ISD), estan optant per renunciar a les bonificacions del Govern.

Front aquesta situació, el grup socialista ha portat al Parlament una proposta seriosa i que defensa els recursos públics, amb una reformulació dels tipus impositius dels grups I i II (línia directa) de manera que elimina la tributació de les herències més petites i comunes (de menys de 400.000 euros sempre que el patrimoni previ de l’hereu sigui inferior a 400.000 euros) i redueix a la meitat (0,5%) el tipus de les herències d’entre 400.000 i 700.000 euros sempre que el patrimoni sigui també inferior a 400.000 euros. A canvi, augmenta al 22% el tipus de les herències superiors als tres milions d’euros. Amb aquesta proposta les herències petites (les majoritàries) deixarien de pagar l’impost, on la pèrdua de recaptació es compensaria via les herències de més de tres milions. La proposta socialista és honesta i no té els problemes d’aplicabilitat pel valor de referència de la del Govern.

En política és important no enganyar els ciutadans. Al contrari que predica el Govern, a l’hora de qüestionar un tribut hom considera important no deslligar l’impost de l’ús que se’n farà de la seva recaptació. Estic convençut que si als ciutadans se’ls plantejàs si veurien bé que la seva herència anàs en un 99% per al seus hereus propers i l’1% restant s’establís com una mena d’herència pública per garantir una sanitat i educació de qualitat per als seus fills i néts, per ben segur que una gran majoria n’estaria d’acord. Idò exactament això era l’ISD abans de la irrupció del duet insolidari de PP-Vox.