Protagonistas semanales

I.Sobrados. Dice la biología que una de las diferencias más evidentes entre los humanos y el resto de los seres vivos es la capacidad de raciocinio de los primeros. Siempre refiriéndose, claro está, a los entes que habitan el planeta Tierra. Sería muy conveniente que alguien del partido Vox leyese tales tratados. Vistas sus últimas actuaciones. Con menos memoria o sentido de fidelidad del que un Labrador o un San Bernardo tienen interiorizados gracias a sus genes. En una semana, los de Abascal han sido capaces de dinamitar su propio grupo parlamentario y un pacto de gobierno firmado no hace ni un cuatrimestre. A la par que expulsado del partido al menorquín Xisco Cardona, probablemente el representante más culto, formado y con sentido común de su bancada. Sobrados.

II.«Lletraferits»... ausentes. El segundo protagonista ha sido la larga ristra de instituciones baleares defensoras del catalán. Reunidas de urgencia a principio de la semana en Palma ante las noticias que llegaban del Consolat. Uno no cabía de gozo al ver la sala, atestada de hombres y mujeres. Preocupados por la —cito textualmente— «situación de indefensión que vive el catalán ante los ataques sistemáticos orquestados por el gobierno PP-Vox». Sin negar la mayor, uno se pregunta dónde estaban el 28M (y meses anteriores) todos esos próceres. Justamente preocupados por el futuro de la lengua que Ramon Llull ayudó en gran parte a moldear.

III.Jaume Martínez Llabrés. En un rapto de sinceridad, el arquitecto que Palma tiene como alcalde negó la posibilidad de que, derivados por la guerra palestino-israelí, más cruceros y vuelos pudiesen conectar con Palma este invierno: «Ya tenemos problemas para albergar 18 millones de turistas». Ni Margalida Maria Ramis i Sastre, la guapa portavoz del GOB (Grup d’Ornitologia Balear) lo hubiera expresado mejor.

IV.Ejecutivos de United Airlines. Quienes han puesto Mallorca donde corresponde en el mercado del Gran Lujo: como una digna destinación secundaria. Que ha dado grandes pasos. Ciertamente. Pero no los suficientes: tener villas de cincuenta millones de euros a la venta no quiere decir que el destino sea el destino favorito de la jet set. La Meca española de ese segmento se encuentra en Madrid —treinta y un hoteles de cinco estrellas— y, por supuesto, Marbella y el entorno de Málaga. Donde las edificaciones, por cierto, no tienen limitación en cuanto a volumetría: hoy por hoy, las mayores mansiones a la venta en España se encuentran en la Costa del Sol . Pudiendo elegir sus moradores entre el casi centenar de campos de golf existentes tan solo en la provincia malacitana. Las repetidas visitas del matrimonio Obama al hotel de lujo Villa Cortesín pueden haber influido en la decisión de conectar diariamente New York con Málaga.

V.Jude Bellingham. El jugador que con sus actuaciones ha hecho olvidar a Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y, por encima de todos, Kilian Mbappé. Eso sí: hará bien Davide Ancelotti —verdadero «cerebro» del Real Madrid, siempre tras el escudo protector de su padre— en inventarse un sustituto de garantías del de Stourbridge, dada la dependencia del equipo «merengue» de sus dianas. Por si se lesiona o los petrodólares son, finalmente, más seductores.