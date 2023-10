El paraíso elegido por millones de visitantes de economías holgadas de todo el mundo para disfrutar de unos días de descanso cobija un duro infierno, el de más de 250.000 residentes que viven en situación de pobreza o exclusión social. Representa el 21,5% de la población balear y de estos, 65.000 padecen una precariedad severa para los parámetros europeos. Son las crudas cifras recogidas en el informe del estado de la pobreza realizado por la Xarxa per a la inclusión social EAPN-Illes Balears y presentado en el Parlament por Xavier Torrens y Andreu Grimalt, presidente y director técnico de la entidad. Pese a reconocer que los indicadores demuestran una ligera mejoría -casi una décima respecto al año anterior-, ambos califican la situación de «alarmante». Que Balears sea la octava comunidad autónoma con menos pobreza de las 17 del Estado no es ningún consuelo, sobre todo cuando se observa que el archipiélago tiene el mercado laboral más vigoroso del país, con una situación de paro técnico e incluso de falta de mano de obra, no solo especializada. Es decir, la práctica totalidad de las personas que están en disposición de trabajar están activas, pero la mitad de la población, sin llegar a sufrir una situación perentoria, recibe un salario o una prestación que no le da para llegar a fin de mes, que no alcanza para pagar la cesta de la compra más cara de España ni para adquirir o alquilar una vivienda en el mercado inmobiliario más inaccesible del país. Claramente, hay un problema de modelo económico.

En este contexto de dificultad, resulta imprescindible mantener la cobertura del escudo social y la colaboración entre la Administración y las entidades del tercer sector. Además de recursos, la situación exige empatía. No se entiende, por ejemplo, que a las entidades sociales de la Iglesia balear les resulte imposible alojar a personas sin hogar en algunas de sus viviendas vacías porque no cumplen la normativa. No se trata de inmuebles ruinosos, sino de edificios con célula de habitabilidad y buenas condiciones, pero que carecen de plan de emergencia contra incendios o no están adaptados. Esa inflexibilidad de los servicios jurídicos de instituciones condena a centenares de personas sin hogar a dormir en la calle arropados por cartones. Ni dan solución ni dejan que otros la den. El quebranto social de Baleares ha sido también denunciado en la contracumbre organizada por decenas de entidades con motivo del Foro Europeo de Turismo que se celebrará estos días en Palma. Además de la sostenibilidad medioambiental y económica del turismo, los ministros y expertos europeos, como los activistas, tienen previsto abordar la dimensión social del turismo, debatirán sobre las viviendas de uso turístico y el necesario equilibrio de las ciudades, y hablarán de las buenas prácticas en relación al empleo en este sector, del que depende buena parte de la economía balear. Temas de sumo interés para nuestra comunidad. Lástima que no haya opción a más permeabilidad entre la contracumbre de los activistas sociales y el foro de los ministros y expertos.