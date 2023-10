Vuelven las políticas sociales

Cuentan las crónicas que cuando el pasado lunes Pedro Sánchez y Yolanda Díaz presentaban su acuerdo político para la próxima legislatura, que se aplicará si la izquierda consigue la investidura de Pedro Sánchez y formar gobierno, Feijóo ironizó sobre el particular, sin ver que, muy probablemente, esa habría sido la causa de su impotencia para formar gobierno, es decir, su derrota política en las elecciones generales.

Feijóo convive y depende de un partido político de una determinada estirpe política que acaba de ser desechada en Argentina, por el horror de la población cuando su histriónico candidato tenía todas las de ganar en las encuestas. Como habían hecho antes los españoles, la voluntad de cambio de los argentinos, que se hallan en una situación muy apurada, ha cedido ante la brutalidad de unas propuestas inaceptables, que negaban todo el esfuerzo civilizador de la racionalidad política y de la modernidad que a todos nos impulsa mediante unos alardes tecnológicos sin precedentes en la historia. El histrión Javier Malei, que seguía los pasos de personajes como el sátrapa Videla, el chileno Kast y la saga brasileña de los Bolsonaro —un hijo del expresidente sigue ahora sus pasos y aspira de nuevo a presidir el Brasil— pretendía llegar a la utopía del estado mínimo, suprimiendo entre otras cosas la educación y la sanidad públicas, eliminando el sistema de reparto del régimen de pensiones (como ya hiciera Pinochet por consejo de Friedman), y estimulando la competencia y el mercado sobre cualquier idea de solidaridad. Vox, el socio de Feijóo, mantiene relaciones con Milei a través de Eduardo Cader, del Foro Madrid, que agrupa a los ultraderechistas latinoamericanos en España, y aunque Abascal no se ha atrevido a hacer muy público su apoyo, la familiaridad es notoria.

Pues bien: el anuncio de Sánchez y de Díaz significa que España ha optado por reforzar significativamente la opción contraria: la de avanzar en la construcción del estado social y democrático de derecho, que va construyendo un acogedor estado de bienestar que a su vez está afianzándose y que anuncia nuevas conquistas. En esa ocasión, y como ya se ha publicado, se pretende reducir paulatinamente la jornada laboral, un avance que está en boca de todo el mundo y que se relaciona evidentemente con la mayor productividad conseguida, con la necesidad de repartir el trabajo existen con tares cualitativamente más importantes, y con la idea de conciliación, que hace del trabajador un ser humano y no un simple factor de producción, que necesita tiempo de ocio y libertad para realizarse personalmente.

La acciones constructivas que adoptará el Estado de Bienestar incluirán también un incremento sensible del parque de viviendas públicas para que se haga efectivo el derecho constitucional correspondiente a una vivienda digna, que hasta hoy no ha pasado de ser un puro enunciado sin enjundia ni verdadero contenido. Unas 230 medidas forman este acuerdo que el Gobierno tratará de desarrollar para incrementar la igualdad, abatir la brecha de género, reforzar la igualdad de oportunidades, mejorar la calidad de los servicios públicos, rescatar a los desintegrados y a los inmigrantes, dotar dignamente a los pensionistas de forma estable y creciente, etc.

Naturalmente, ello requiere recursos, y de momento se mantendrán los impuestos especiales a la banca y a las empresas eléctricas, que, por cierto, están obteniendo resultados descomunales este año (ayer mismo se ha conocido que el Banco de Santander, el mayor de este país, ha conseguido los mayores beneficios de su historia). Era mentira que ese impuesto que mejora la vida de los menos afortunados pusiera en riesgo la viabilidad de las empresas, como es incierta —un bulo de gran calibre— la celebérrima curva de Laffer, que los ultraliberales arguyen para sostener la tesis inverosímil de que bajar impuestos incrementa la recaudación. Los milagros no existen, el estado de bienestar no es gratuito y su sostenimiento requiere un sistema fiscal saneado en el que aporten más quienes más tienen.

En definitiva, parece estar a punto una maquinaria política de verdadera carga ideológica que tiende a la cohesión, a la integración y la nivelación. La democracia no es tal si no consigue mejorar la calidad de vida de la gente corriente, y esta parece ser la pequeña gran aspiración de la mayoría progresista que, si no hay tropiezos en el camino, parece estar a punto de formarse.