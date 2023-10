Tothom ho vol tot. Ja!

El problema de la política d’aquest país és que tothom ho vol tot. Ara mateix! Ja! Ningú reflexiona abans sobre quins són els seus mèrits o el seu pes electoral. Cap partit fa un pensament per analitzar les seves limitacions abans de posar les seves exigències sobre la taula. Amb un 10% d’adhesió volen cobrar el 100% dels seus programes… i alguns càrrecs, si pot ser.

Els socialistes volen governar Espanya com si tenguessin majoria absoluta i fossin els ungits de Déu per a convertir-se en els guies morals dels espanyols. Pedro Sánchez creu tenir cera del Corpus i per això no cal donar explicacions a ningú, ni tan sols als més fidels del partit. Els de Sumar i Yolanda Díaz exigeixen que es posi en pràctica un programa d’extrema esquerra pel que fa als impostos. Com que Ione Belarra i les restes de Podem han de cridar més fort que els seus companys i a la vegada enemics, reclamen que es rompin relacions diplomàtiques amb Israel, que Irene Montero continuï a l’Executiu i, no ho dubteu, estan a punt de demanar que s’aixequi un monument a Pablo Iglesias a Galapagar.

A la dreta són tan nyics com els col·legues de la dreta. Els de Vox, no importa si amb Jorge Campos o Idoia Ribas, aspiren a liquidar el català a les Illes. Sou uns innocents si pensau que aspiren a un bilingüisme que mai practiquen. Exigeixen el que denominen lliure elecció de llengua –sempre que sigui la castellana– immediatament. Marga Prohens somnia que un llamp –o un grapat de trànsfugues– l’alliberin de la ultradreta. Sap que aquestes polítiques de menyspreu a la cultura illenca ja les implantà José Ramón Bauzá. La cosa acabà amb la major desfeta electoral dels populars i dues legislatures seguides de Govern de Francina Armengol.

Els nacionalistes catalans no són distints. Pere Aragonès i Esquerra Republicana de Catalunya diuen que sense amnistia i referéndum d’autodeterminació no hi ha Govern. Junts i Carles Puigdemont competeixen pel mateix mercat de vots. Per això, si els seus competidors volen la consulta per a demà, ells exigeixen que sia avui. No importa si a Catalunya quedaren a 400.000 vots dels socialistes a les passades eleccions generals. Ni que obtinguessin poc més d’una tercera part de representació que els unionistes. Requereixen a la taula de negociació allò que els catalans les negaren a les urnes.

Els bascos són més llestos. Demanen més per a la seva terra, però saben que aquest és moment de solucionar problemes dels ciutadans, que cada cop estan més lluny de curolles com el Brexit el Catalexit o el Lepexit.

Mantenc una teoria, probablement absurda, sobre la incapacitat dels polítics d’avui en dia per reconèixer que en aquesta vida no es pot obtenir tot. La generació de la transició era gent nascuda abans dels anys seixanta. Van seure a una mateixa taula franquistes i comunistes, demòcrates de tota la vida i aquells que acabaven de descobrir que era un règim de progrés. Eren sobretot homes, les dones encara necessitarien dècades per obtenir una representació política com cal, que havien viscut una guerra o una postguerra. Amb el dolor que suposa. Amb l’escassesa que vingué amb la falsa pau. Un temps en el qual es valorava un tros de pa, un paquet de llet en pols dels americans o una joguina feta amb una capsa de fusta i les rodes d’una bicicleta vella.

La majoria dels polítics actuals han nascut després dels anys seixanta, molts ja en els vuitanta. Són gent que quan de nins seien a taula trobaven cada dia carn, arròs i fruita. Bevien tota la cola que volien, menjaven ‘tigretones’ i assaborien gelats de vint gustos distints. Pels Reis rebien l’Scalextric, el cotxe amb comandament a distància o la pepa que parlava. Exigien i els seus pares, acomplexats pel que molts d’ells no tingueren, els ho donaven. Fins i tot la raó quan no la tenien.

Aquests polítics ho volen tot perquè estan acostumats a tenir-ho des de nins. I així és difícil que renunciïn a res. Absurd? Ens ho hauria d’explicar Sigmund Freud.