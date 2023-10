Ni sabios ni necios

Cunde la preocupación por la división del Gobierno sobre los acontecimientos en Israel y Gaza. Mientras Sánchez defiende el derecho de Israel a defenderse tras el asesinato de 1.300 civiles a manos de Hamás, solidarizándose con las víctimas e instando a respetar el derecho internacional y la proporcionalidad, Belarra desdeña un pronunciamiento sobre la organización terrorista apoyada por Teherán para centrarse en acusar a Israel de genocidio contra la población de Gaza; a la par que Yolanda Díaz. Esta división ha provocado la nota de protesta de la embajada de Israel acusando a miembros del Gobierno de alinearse con las tesis del yihadismo, y la respuesta gubernamental calificando la nota como «falsedades». Albares afirma que la política exterior es responsabilidad exclusiva del presidente y suya, siendo las declaraciones de Belarra opiniones personales. Belarra responde afirmando que, como miembro del Gobierno, habla en nombre del Gobierno. Se repite la misma división que se evidenció con la invasión rusa de Ucrania en la que Unidas Podemos se opuso a la posición de la UE de facilitar armamento a Ucrania para poder defenderse. Albares proclamó que hay en el Gobierno libertad de expresión. El miércoles, tras la bomba de origen incierto en el hospital de Gaza, Belarra pidió la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. La degradación política llega a este extremo. ¿Se imaginan el descrédito internacional de otros gobiernos, el francés, el británico, el alemán, el estadounidense, en el caso de ofrecer un espectáculo parecido al del Gobierno español? Aquí la voluntad de mantener como sea el poder está muy por encima de la fiabilidad de España en el concierto internacional.

Si hay preocupación por los acontecimientos de Oriente Medio, no la hay menos por el desarrollo del proceso de diálogo del presidente en funciones y el PSOE con PNV, EH Bildu, ERC y Junts para la investidura de Sánchez. Controvertida ha sido la foto del presidente con Aizpurúa, la que señalaba en Egin los objetivos de ETA; por las promesas de Sánchez de no pactar nada con EH Bildu y por las informaciones sobre la responsabilidad de Otegi en un asesinato y seis secuestros de la banda terrorista, ya prescritos. El pacto con los de Otegi para la investidura es firme; mientras que, con PNV, ERC y Junts pende de precisiones en el caso del PNV (más dinero para el País Vasco) y de las exigencias de la amnistía y el referéndum de autodeterminación en los que ERC y Junts pugnan por aparecer como los más exigentes, con vistas a las elecciones catalanas. Ante una cierta indeterminación sobre ellas, el PSOE mantiene sus expectativas, pero impone en sus filas una discreción absoluta para el caso de que pueda producirse un desacuerdo que precipite la repetición de elecciones en enero.

Sobre la amnistía han hablado, en el programa de Alsina, Zapatero y en el de Susana Griso, Felipe González. Zapatero la ha defendido como instrumento de pacificación, aludiendo a las amnistías de Sanjurjo, de los responsables de la revolución de Asturias y de Lluís Companys en 1936. Pasó por alto la decepción de Azaña reflejada en La velada en Benicarló, donde se lamentó de la deslealtad de Companys. Defendió la constitucionalidad de la amnistía y la posición favorable de Sánchez, corregido una y otra vez en sus afirmaciones por Alsina, que aludió a la inclusión en el texto de los decretos de los indultos a los condenados por el procés del ministro Campo que «la medida de gracia es claramente inconstitucional». Zapatero, que ha pasado a ser, no sólo una especie de gurú new age de playa californiana, un oráculo que ilumina sobre que «la tierra no es de nadie, sino del viento» o de que «el universo es infinito», también el Bautista que anuncia con fervor a la militancia socialista la nueva investidura de Sánchez. Lo cierto es que sus años de Gobierno cuestionando la Transición, reivindicando la Segunda República, la ley de memoria histórica, la ley de igualdad de género etc., ya prefiguraban la etapa de Sánchez. Afirmó que «si hay que cambiar de opinión cuando se está en el Gobierno, pues se cambia».

Precisamente sobre los pretendidos cambios de opinión de Sánchez habló González de forma implícita: «Rectificar es de sabios, y de necios es hacerlo a diario». Se defendió de la acusación de haber cambiado también él de opinión sobre la entrada de España en la OTAN. Precisó que su cambio respecto al compromiso electoral le indujo a la convocatoria del referéndum. Aunque obvió sus propias palabras sobre el referéndum: que fue un error convocarlo. Pero su recurso al refranero es inadecuado. Sánchez no es, por supuesto, ningún sabio y el plagio de su tesis doctoral así lo avala; pero tampoco es un necio, al menos en su acepción de ignorante; ni siquiera en otras, como imprudente, terco y porfiado; no es un necio porque lo suyo, no son cambios de opinión (dijo ante Alsina, que lo suyo no eran mentiras, sino cambios de opinión) sino transacciones de medidas legales para favorecer a los golpistas nacionalistas a cambio de sus votos para mantenerse en el poder. Es la declaración pública de Gabriel Rufián: «Sánchez ha impulsado los indultos, la eliminación de la sedición y reducir la pena por malversación porque le hemos obligado». Ahora se enredan en turbios circunloquios para intentar justificar la amnistía, una medida impuesta por la necesidad de «normalizar» la vida política en Cataluña. Sería una muestra de generosidad que favorecería la convivencia y la pacificación de Cataluña. Como con los indultos, se argumenta la bondad de la amnistía, con esa palabrería vana que no es más que basura política, coartada propagandística con la que se nos toma por tontos. Pero, más allá de la consideración sobre la bondad o inconveniencia de la medida, o si supone un cambio de opinión o un descarado cambio de principios respecto a lo afirmado por Sánchez antes del 23J, «el Gobierno no va a aceptar la amnistía porque no tiene cabida ni en la legislación ni en la Constitución española», lo trascendente es su condición de inconstitucional. Aprobarla exigiría una reforma constitucional que un TC constructivista al gusto de Sánchez consideraría innecesaria. Es lo que tiene un sistema político sin división real de poderes. No es cambio de opinión, es ausencia de principios morales, es poner el Estado al servicio de la desmedida ambición de poder de un autócrata, una humillación para cualquier demócrata.