El sector pesquer professional viu des de fa anys una tendència decreixent amb una reducció en quant a flota, tripulants i captures. Al repte de la manca de relleu generacional se li sumen els efectes del canvi climàtic i les seves derivades amb l’augment de temperatures de la mar i l’aparició d’espècies invasores, així com la reducció de jornals o dies de pesca derivats de Plans de Gestió d’abast europeu.

De fet, les normes comunitàries serveixen de base en la fixació del marc amb el punt troncal que fixa la Política Pesquera Comuna que determina com a objectiu principal assolir la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica. És a dir, aconseguir reduir l’impacte sobre el fons marí, garantir un bon estat de la Mar Mediterrània i de les seves espècies i, al mateix temps, assegurar unes condicions de vida dignes per als treballadors de la mar amb una seguretat laboral adequada i proveint de productes alimentaris a la societat.

Per conjugar aquest trilema, s’articulen mecanismes de compensació, mal anomenats ajudes o subvencions, que tenen la finalitat de garantir la viabilitat de les empreses armadores de bucs de pesca compensant les reduccions obligades per l’Administració. Però abans d’entrar a avaluar l’actual sistema compensatori, convé establir si val o no la pena realitzar aquestes transferències de capital. El sector pesquer, més enllà de romanticisme bucòlic, proveeix de peix fresc als mercats, peixateries i restaurants, per tant és un puntal en la sobirania alimentària, concepte posat en valor durant les restriccions derivades de la pandèmia de la covid-19; contribueix al bon desenvolupament del turisme aportant valor a la gastronomia local; és un àgora en el manteniment de costums, tradicions i argot propi que forma part del paisatge viu dels molls; participa en la recollida de plàstics i residus a la mar, recull dades científiques i aporta valor econòmic a través dels punts de primera venda i la Llotja del Peix. En definitiva, és l’activitat econòmica més ancestral dins el sector de l’economia blava. Així, ens podríem imaginar unes Illes Balears que donin l’esquena a la mar? On la mar només sigui un espai d’esbarjo i no de treball associat a una font d’alimentació de proximitat? Impensable.

D’aquesta manera, per intentar donar llum a l’objectiu que marca la Política Pesquera Comuna de la sostenibilitat des dels seus tres enfocaments, els sistemes compensatoris han de ser efectius, àgils i al servei de la finalitat que persegueixen. Fernando Fernández, actual director general d’Agricultura, escrivia en aquest mateix diari l’article Las ayudas son ayudas y se pagan on advertia del risc de pervertir el sistema de les ajudes si s’acaben integrant les mateixes dins el càlcul del preu dels productes que s’ofereixen al mercat. Tota transferència de capital s’ha de fer seguint un propòsit o projecte específic però amb especial èmfasis en la compensació de rendes. En definitiva, que tot allò aliè o exogen que ve com a conseqüència d’una limitació o impediment de l’Administració se vegi compensat, en tant en quant, és la pròpia decisió dels ens públics la que determina el risc de viabilitat de les empreses armadores i dels llocs de treball associats.

Si partim de la premissa que els sistemes compensatoris estan instaurats al sector primari, i més concretament al sector pesquer des de fa dècades, un, essent innocent, pot pensar que la seva tramitació està totalment optimitzada i la seva gestió és immaculada. Res més enfora de la realitat. Els sistemes compensatoris estan farcits d’un excés de burocratització, sempre sota l’anhel de donar unes garanties il·lusòries que llastren i que conculquen a la pràctica el principi d’igualtat, on sempre els col·lectius/associacions més fràgils són els més perjudicats.

La falta de mitjans històrica en els organismes públics de gestió d’ajudes ralenteix la concessió i el pagament de les mateixes. Serveix com a símil, la màxima de que una justícia lenta que s’eternitza en el temps no és una justícia vertadera. En aquest cas, una convocatòria de l’any 2019 que arriba el 2023 –com ha succeït– no exerceix l’objectiu compensatori de rendes. I a més, provoca un efecte pervers com és la desconfiança total del sector, armadors i tripulants, en l’Administració situant-la més al costat de la generació de problemes que no pas en el costat de les solucions.

Així, l’article no preveu la absurda idea de repartir culpes entre el personal tècnic funcionarial, els dirigents polítics o entre els propis beneficiaris de les ajudes, sinó posar de manifest que el sistema actual de transferències de capital està obsolet i no respon a les necessitats de la ciutadania, i en concret, les necessitats del sector pesquer. Ara que s’ha iniciat una nova legislatura, el principal repte és demostrar que l’Administració Autonòmica, com a la més propera al ciutadà illenc és capaç de donar respostes àgils, modernitzar-se i ser un acompanyant del sector pesquer, garantint efectivament el seu futur donada la reduïda flota i els múltiples esforços ja realitzats, i alhora garantir que tot sistema compensatori arribi puntual. Perquè se’ls hi digui ajudes o no, si se publiquen i se promouen, s’han de pagar.