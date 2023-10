Desde el año 2022 el Catastro fija anualmente el llamado Valor de Referencia para la mayor parte de los inmuebles en España, en particular viviendas. Ese valor determina la base imponible de impuestos tan importantes como el de Sucesiones y Donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales, y no debe confundirse con el tradicional Valor Catastral con el que los Ayuntamientos calculan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y las Plusvalías Municipales.

El Valor de Referencia debería ser el valor de mercado de los inmuebles rebajado un 10%, pues la Ley establece que el Catastro debe determinar el valor de mercado de cada inmueble, en función de sus datos catastrales y de los precios que van comunicando los notarios de las compraventas en que intervienen, y multiplicarlo por 0,9. Sin embargo, lo cierto es que no deja de ser un cálculo a bulto, pues el Catastro no visita los inmuebles para comprobar el estado de conservación, vistas, etc. y ocurre que para algunos inmuebles se fijan Valores de Referencia muy superiores a sus valores de mercado, y para otros muy inferiores. En algunas ocasiones acierta, pero es como un reloj estropeado, que da bien la hora dos veces al día.

El problema es que ese Valor de Referencia del Catastro está resultando un Desastre para los contribuyentes, pues les puede penalizar tanto si peca por exceso como por defecto.

En efecto, al comprar o heredar un inmueble su Valor de Referencia es el mínimo para calcular el Impuesto sobre Transmisiones o el de Sucesiones, aunque si en la escritura pública se declara un valor superior se debe tributar sobre el mismo. Es decir, si por ejemplo se adquiere un inmueble de segunda mano con un valor de referencia de 300.000 euros por un precio de 500.000 euros, el comprador debe pagar Impuesto Transmisiones sobre ese mayor precio (del 8% al 13% en Balears). Si ocurre justo lo contrario, se compra por 300.000 euros y su valor de referencia son 500.000 euros, el comprador deberá pagar el Impuesto Transmisiones sobre dicho valor, y si quiere luego tratar de recuperar lo pagado de más, acreditando que aquel valor de referencia era excesivo, tendrá que pleitear contra la Administración durante años, gastando en peritos y abogados. Tales Valores de Referencia excesivos, aunque sean la excepción, pueden suponer una penalización muy injusta.

En la mayoría de los casos el Valor de Referencia es inferior al de mercado (de hecho, legal e idealmente debería inferior en un 10%), y resulta que ahora eso también puede suponer una penalización en Balears.

El nuevo Gobierno de Balears, mediante un Decreto ley de 18/7/2023, ha eliminado el Impuesto Sucesiones (bonificación 100%) para herencias entre familiares directos y lo ha reducido para parientes del Grupo III (bonificación del 25% o 50%), pero con la condición de que para los inmuebles heredados se declare su Valor de Referencia, aunque sea muy inferior al de mercado. El problema es que si se venden en el futuro se producirán ganancias patrimoniales muy elevadas, sujetas al IRPF del 19 al 28%, por lo que muchos herederos de Balears optarán por declarar valores de mercado superiores a los de referencia y seguirán pagando Impuesto Sucesiones (1% hasta 700.000 euros entre familiares directos).

Se está tramitando en el Parlament de Balears una modificación de esa normativa, y confiamos en que se termine eliminando esa condición, no establecida por ninguna otra Comunidad Autónoma.

El Valor de Referencia del Catastro, más que imponerse de una manera u otra a los contribuyentes, debería convertirse simplemente en un valor orientativo para que el Fisco, en su lucha contra el fraude, priorizara la comprobación de aquellas operaciones (compraventas, herencias, etc.) en que se declararan valores muy inferiores … o muy superiores.