Culpable: el català

Fa uns dies, el portaveu del Govern de les Illes Balears anunciava tot somrient una mesura que de ben segur solucionarà el problema del tràfic d’influències i prevaricacions diverses a la comunitat autònoma. Parlam, òbviament, del tancament de l’Agència Anticorrupció de les Illes Balears. Corrompre i ser corromput podria arribar a ser ben vist, chic. Fins i tot no seria estrany que entre certes elits començassin a circular adhesius sobre la qüestió: JO❤MANGARRUFES.

Quasi en la mateixa roda de premsa, Antoni Costa i Costa deixava caure una altra mesura del Govern Prohens: la de deixar de requerir el català com a obligació per a entrar a l’Administració Pública. Fins ara no ho havíem sabut, però ha hagut d’arribar Antoni Vera i Alemany per revelar-nos el sexe dels àngels: els expedients s’eternitzen pel mor del català. Tal és així que una sobtada onada de productivitat envairà el cos funcionarial, esperonat ara per la llibertat d’idioma. Que, pel que es veu, abans no gaudia.

Òbviament, si el català no fos necessari a les Administracions Públiques, no s’hauria d’invertir en costosos traductors automàtics. Que a dia d’avui són gratuïts: es troben a Google. Aliens a aquest petit detall, una de les mesures ‘estrelles’ a adoptar pel PP i Vox podria ser l’adopció del castellà com a únic idioma vehicular a nivell administratiu. Així, un auxiliar administratiu de La Rioja podria venir a treballar a la Conselleria d’Agricultura.

Sempre i quan acceptàs viure a una antiga ‘sala de massatges’ xinesa reconvertida en apartament. Sempre amb el mateix fil, comencen a contar-se per legions de facultatius peninsulars que, coneixedors de l’eliminació del requisit idiomàtic per exercir a la CAIB, han iniciat els tràmits per a instal·lar-se a les nostres Illes. En aquests moments, el Ministeri de Sanitat té suficients raons per a estar preocupat: tal és l’onada migratòria de metges donats d’alta a l’IB-Salut, que els principals hospitals de l’Estat comencen a detectar manca de personal sanitari de primer nivell. L’ombra de Francesc de Borja Moll i Casasnovas és allargada.

La manca d’obra qualificada és lloc comú des de fa anys. Sobretot en cercles empresarials. Poden tenir raó. Per aquest motiu, el Govern Prohens podria estar pensant en fitxar professionals de la neteja de nivell -les ‘Beckham’ de les kellys, per entendre’ns- per tal de que vinguin a fer el jornal a Balears. Aquesta mesura anirà acompanyada d’altres contractacions, com la de cuiners i cambrers de bar. A tots ells se’ls atraurà per l’atractiu que suposarà viure en un antic magatzem d’arengades reciclat en pis interior. Sense terrasses ni finestres.

La imposició del català és de tal envergadura, que enguany s’han tornat a denunciar motoristes circulant en massa per la Serra de Tramuntana. Els assenyalats, per la seva part, diuen que no tenen altra manera d’evadir-se de les imposicions catalanistes que donant gas per la MA-1.

És possible que s’estigui madurant una solució per baixar el nombre d’habitants a casa nostra. Aquesta passaria per expatriar tots aquells i aquelles que duguin quatre llinatges provinents de l’antiga Corona d’Aragó. De fer-se efectiva, es podria donar per acabada la dictadura del català. Que, com tothom sap, és la que impedeix que els turistes no vinguin més de quatre o cinc mesos a l’any. Que els treballadors no puguin cotitzar més jornades a l’any o que els empresaris del sector no puguin guanyar més diners.

Al temps que es produiria un forat demogràfic rellevant, mentre el mercat immobiliari sofriria una certa tendència a la baixa, car hi haurien masses actius buits. Dos coloms d’un tret.

I si algú fa notar que ja no plou tant com abans, no és el canvi climàtic. Que no existeix. Ni la pol·lució, una invenció esquerranosos. És, llisa i planament, el català.

Mancaria d’altre.