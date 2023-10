La voz del autobús

Oigo voces ocultas en el autobús y no soy Juan José Millás (aunque ya me gustaría). Afortunadamente todo tiene su explicación: los sonidos que escucho corresponden al asistente digital con el que la EMT de Palma dotó, hace tiempo, a sus vehículos.

Creo que los buses de Barcelona cuentan con el mismo guía virtual. Allí le apodan Oriol. Me parece que su homólogo mallorquín no tiene nombre. Podríamos llamarle Tomeu.

Su dicción en catalán es perfecta, admirable. De ser un locutor de carne y hueso merecería un galardón, por su clara vocalización y por el trabajazo que le habría supuesto grabar las cientos de paradas que existen en Ciutat. Pero no solamente nos informa de a dónde llegamos y a dónde vamos, nos cuenta qué lugares de interés estratégico hay en cada punto. También nos narra, con la mayor calma del mundo, los enlaces y cruces de líneas.

Sus relajantes palabras acompañan a un breve texto que aparece en una pantallita interior, que nadie mira.

Suelo coger una línea que conecta varios barrios con el centro. Está bautizada como la 8. Funciona a la perfección. Los chóferes son amables. Hay muchas frecuencias. La conducción suele ser relajada, a pesar del intenso tráfico que asfixia la ciudad a determinadas horas, especialmente entradas y salidas de colegios.

El pasaje pasa de la voz. Creo que ni la oye. Cada uno va a lo suyo. La mayoría conocen su destino y ubicación. No suelo ver turistas en la 8.

Este avisador interno es tremendamente útil en el caso de viajeros con discapacidad visual. También contribuye a difundir la toponimia de una ciudad muy desvertebrada, donde muchos apenas conocen el nombre de la calle en la que residen.

La empresa municipal de transportes ha vivido un auténtico boom en 2023, coincidiendo con la gratuidad universal para los residentes. La medida la adoptó el Gobierno central para paliar los efectos de la inflación, la subida de los carburantes y la guerra de Ucrania.

Todo lo bueno termina: el coste cero para el ciudadano acabará con el año. El teniente de alcalde de Movilidad del PP, y presidente de la compañía, Antoni Deudero, cuenta que Madrid ha hecho un «simpa» con Palma. La bonificación cuesta 20 millones de euros, que, por ahora, no han llegado a Cort. «El ciudadano no paga el billete, pero no es gratuito. Lo que no paga, lo paga el Gobierno de los impuestos de todos», explica una obviedad el concejal. Si llega la pasta, haremos tarifas muy accesibles, añade el político.

A la Federación de Asociaciones de Vecinos le gustarían unos autobuses urbanos como los de este año, pero le agradaría más un mejor servicio, aunque fuera a tocateja. «Lo que anima a usar el transporte público no es que sea gratis, sino poner más frecuencias y fidelizarlas», sintetiza Maribel Alcázar, presidenta de la Federación.

«De poco sirve que sea gratuito si se siguen recortando frecuencias para aumentarlas en zonas turísticas», acusa la entidad vecinal.

La disminución de los trayectos es algo que niega Antoni Deudero. Aquí estamos en un misterio digno de Agatha Christie. Según el teniente de alcalde, en septiembre del 2022 (con el gobierno municipal del Pacte) desaparecieron 471 movimientos programados. Este mes pasado solo se han dejado de atender 12. Quizás Tomeu, que hace todos los recorridos, podría aclararnos qué ha ocurrido.