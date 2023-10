Palestina, un problema que no se quiere resolver

Dejaré clara mi posición de cara a los fanáticos: condeno la salvajada del ataque de Hamás que no puede calificarse más que de pogromo llevado a cabo por unos descerebrados chiíes yihadistas a los que la vida de sus connacionales palestinos no les importa una mierda, porque en Hamás no anida otro sentimiento que no sea el odio y la destrucción del Estado de Israel. Expreso mi absoluta simpatía por el pueblo palestino y me solidarizo con la población civil palestina y las víctimas israelíes.

Un poco de contexto: Lo anterior es consecuencia del incumplimiento reiterado por parte de Israel de las múltiples resoluciones de la ONU relativas a que Palestina tiene derecho a conformar su propio estado. Y todo trae causa de la declaración de 1917 del británico Arthur Balfour en la que el imperio que representaba se declaró a favor de la creación de un hogar nacional para el pueblo judío, sin hacer alusión alguna al hogar árabe. En ese momento Oriente Medio era un protectorado controlado por el Reino Unido y Francia. A raíz de esa declaración comenzó un retorno de judíos a Tierra Santa procedentes de toda Europa que se incrementó con las persecuciones del nazismo y el salvaje holocausto. Fue en 1948 cuando la ONU en su resolución 181, propuso la partición del territorio de Palestina en dos Estados, uno judío y otro árabe. A los Palestinos les reservaba la Franja de Gaza, Cisjordania y una porción del norte. Territorios inconexos y desconectados entre sí. El problema es que la partición era tremendamente desigual y de parte, porque reservaba el sesenta y dos por cien del territorio a quinientos diez mil habitantes judíos, mientras que a Palestina le otorgaba sólo el treinta y ocho por ciento de la tierra, cuando su población era de un millón doscientos mil habitantes. Los países árabes rechazaron el plan, y en 1948 Israel declaró unilateralmente su independencia, desencadenando la primera guerra árabe israelí que duró un año y acabó con Egipto ocupando la Franja de Gaza, y Jordania la de Cisjordania y Jerusalén este: la ciudad sagrada de las tres religiones monoteístas que acabó partida entre dos estados en guerra. Esta situación se mantuvo hasta 1967 cuando estalla la Guerra de los 6 Días y en la que Israel ocupa Gaza, Cisjordania, los Altos del Golán y otros territorios. La respuesta fue la creación de la OLP, la creación del Estado Palestino y la elección del presidente Yasir Arafat que constituyó una guerrilla que desde Egipto, Jordania, Siria y Líbano mediante ataques terroristas hostigaba a Israel, hasta que en 1970 Jordania expulsa a los guerrilleros palestinos al Líbano por miedo a que derrocasen al rey jordano. El día del Yom Kipur, la fiesta más sagrada de los judíos, Egipto y Siria lanzan un ataque sobre Israel hasta que la Unión Soviética y EE UU median poniendo fin a las hostilidades, y en 1978, El Sinaí es devuelto a Egipto. Siguió la primera Intifada de 1987 a 1993 (la guerra de las piedras) que no era sino la reacción de los palestinos ocupados, mediante actos de desobediencia, revueltas y protestas contra objetivos militares israelíes, que culminó con los Acuerdos de Oslo de 1993 gracias a la mediación de Bill Clinton. Supuso la paz firmada entre Isaac Rabin y Yasir Arafat. Estos acuerdos establecían la creación de la Autoridad Palestina y un traspaso gradual y muy limitado del autogobierno a los palestinos de Gaza y Cisjordania. Una Palestina pobrísima, un Israel rico y apoyos limitados de la comunidad internacional, junto con un estatus sin resolver sobre la ciudad santa de Jerusalén, puesto que Israel no estaba dispuesto a ceder la soberanía de Jerusalén este como capital de Palestina como pedía la OLP, provocó la ruptura de relaciones y la segunda Intifada que duró cinco años y durante la cual murieron tres mil palestinos. Entre tanto, Israel incrusta por todo el territorio diferentes colonias israelitas que suponen más agravios para los árabes. Lo anterior puso fin al proceso de paz y una brecha entre las distintas fuerzas palestinas que culmina con las elecciones de 2006 en la Franja de Gaza que gana Hamás. Se trata de una organización terrorista inspirada en el islam radical y financiada por Irán que proclama el fin del Estado de Israel y el establecimiento de la sharía (igual que en Afganistán), mientras que en Cisjordania mantuvo el poder Al Fatah, el partido moderado de la OLP que propugna una vía de diálogo abierta con Israel. Una fractura entre palestinos de Cisjordania (con un nivel de vida aparentemente normal) y Gaza, donde sufren un embargo que los mantiene aislados. Hay quien la define como una prisión al aire libre y donde los índices de pobreza son abrumadores. Esta situación ha otorgado a Hamás el control absoluto sobre Gaza, tanto civil como militar. Siguieron lanzando cohetes desde la franja a Israel, que respondió con gran dureza con intervenciones militares en 2009, 2014 y 2021 contra áreas civiles que causaron muchos más muertos entre civiles que entre las milicias de Hamás. Todo ello ha provocado más resentimiento y deseo de venganza contra Israel. Una espiral endemoniada. He procurado ser muy sucinto en la descripción de los antecedentes históricos que son complejísimos y que dieron lugar al ataque del pasado 7 de octubre. Pero creo que son suficientes para entender cuál es el caldo de cultivo en Gaza. Un territorio del tamaño de la Gomera donde dos millones doscientos mil palestinos (la mitad menor de 19 años) malvive en unas condiciones de pobreza y hacinamiento indescriptibles. En Occidente lo considerábamos un conflicto enquistado y perdimos todo interés en mediar para resolverlo. El enorme poder financiero de los judíos en EE UU ha supuesto la absoluta desmotivación de la administración americana para resolver el conflicto y han consentido a la administración de Netanyahu lo que no le han consentido a nadie. En Europa lavamos nuestra conciencia con las aportaciones que la UE hace a Gaza. Y el ascenso al poder de una mala bestia como Netanyahu, que para evitar entrar en la cárcel por tres casos de corrupción ha optado por pactar con la extrema derecha y los ultra ortodoxos, no ha hecho sino envenenar más la situación. Probablemente no intervendremos hasta que más países árabes se sumen a la causa palestina, lo cual va a suceder, porque la respuesta de Israel va a ser puro salvajismo contra la población civil, como podemos ver todos los días en el telediario. Lo haremos por miedo a que la causa yihadista se acreciente y vuelvan a atacar EE UU y Europa. Nuestro modo de vida burgués y acomodado no reacciona hasta que tenemos el problema en casa o nos tocan el bolsillo (el petróleo va a subir) y me reafirma en la prevalencia de Hobbes sobre Rosseau. Somos pura indolencia y estupidez.