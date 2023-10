Neteja ètnica del poble palestí

Potser, ara més que mai, les paraules del qui fou president de l’Autoritat Nacional Palestina, Yasser Arafat, pronunciades a l’ONU en el novembre de 1974, quan va dir que venia amb un fusell de milicià de la llibertat en una mà i la branca d’olivera en l’altra, insistia que no deixessin que la branca d’olivera caigués de la seva mà. Avui tenen tota la seva força davant la magnitud de l’extermini que està infligint Israel a la Franja de Gaza, al nord i al sud, que no té res a veure amb el càstig als terroristes de Hamàs, ja que s’està castigant a tot el poble palestí amb una massacre sense precedents i, el pitjor, sota el vistiplau dels Estats Units i fins fa poc de la Unió Europea que han matisat algunes declaracions. No solament cerquen destruir completament Hamàs, sinó que volen acabar amb tots els palestins de la Franja. Aquesta polarització de la violència d’un costat i de l’altre fa massa temps que dura, una ferida que roman oberta i dificulta mantenir la branca d’olivera que esmentava Arafat. Realment és esfereïdor veure tot això, i quedar tan tranquils. No saben que és el respecte al dret internacional, als corredors humanitaris, al treball que fa la Creu Roja i altres institucions que es juguen la vida en aquests llocs, àdhuc a vegades no respecten als periodistes que volen informar in situ del que està succeint. Endemés, estem cansats que la diplomàcia mundial encengui encara més els ànims mitjançant missatges dits a correcuita i sense la temperança que es necessita en aquests assumptes; no poden dir el primer que els passa pel cap. Mentrestant, els ciutadans palestins que no han pogut marxar, senzillament esperen per on els vindrà la mort: a casa, en el carrer, dins d’un hospital, en un refugi, fent cua per aconseguir un bocí de pa els qui tenen la sort d’aconseguir-lo. Sense electricitat, sense queviures, sense aigua, amb cases totalment destruïdes, hospitals sense el més necessari, amb l’espant de més de sis mil bombes llançades a Gaza en a penes tres dies. Quin panorama és aquest? Sempre ens escudem que Israel és una democràcia, un país modern i avançant, civilitzat, que les seves reaccions són sempre proporcionades als atacs rebuts i que, com diuen alguns, tenen el dret a defensar-se. Però tota la seva legitimitat s’esfuma des del moment que actuen ni tan sols sota la llei del talió, qui la fa la paga, sinó d’aquesta manera tan forassenyada i desproporcionada, amb una violència tal que, si tens una mica d’humanitat, et quedes corglaçat. Netanyahu, com a responsable d’un país, hauria de respondre davant la Cort Internacional de Crims contra la Humanitat, com així es va demanar per a Putin pel que passa a Ucraïna. Això ve de lluny, podríem dir des de la creació d’Israel en el 1948. Egipte ja va informar el servei d’intel·ligència israelià que alguna cosa s’estava coent com així ha passat, però el primer ministre ha qualificat aquestes informacions com a «notícies falses», així tanca qualsevol discussió que no vagi a favor seu. Tanmateix, alguns diaris israelians critiquen durament les actuacions del primer ministre, més preocupat en mantenir el seu poder i en solucionar els seus assumptes personals amb la justícia. Netanyahu ha format el govern més extremista que hi ha hagut mai a Israel, compost per partits de dreta, d’extrema dreta i ultraortodoxos. Ara ha format un govern d’emergència, per a gestionar el conflicte armat, al qual s’ha unit Benny Gantz, el qui fou ministre de Defensa de l’anterior govern i que pertany a la coalició de la Unitat Nacional, tercera força en les eleccions del novembre de 2022. En canvi, Yair Lapid del partit Yeix Atid, segona força del país, s’ha negat a formar part d’aquest gabinet de crisi, perquè una de les condicions que va posar fou que s’expulsessin els partits d’extrema dreta, cosa que no ha passat. Davant aquests actors és impossible el camí de la pau. Posen com a premissa l’eliminació de l’adversari, els palestins. Tot això, ha donat peu a què el terrorisme s’intensifiqués significativament i la presència religiosa bel·ligerant en la vida pública augmentés considerablement. En l’any 1986, Netanyahu va publicar un llibre sota el títol El terrorisme: com Occident pot guanyar, on descrivia la situació política mundial com a una lluita entre civilització i barbàrie. La tesi principal del llibre era la de qualificar el terrorisme com l’acte violent que ataca objectius innocents per tal de treure rèdit polític. I per als terroristes l’objectiu principal eren els civils. Cita a islamistes radicals, pensa també en l’OAP d’aquell temps (Organització per a l’Alliberament de Palestina), que legitimaven una violència sense regles en nom d’una causa més elevada. Fou Edward Said, gran especialista en l’Orient Mitjà, que va fer la recensió del llibre, dient que la definició de terrorista que empra Netanyahu depèn d’un axioma a priori, nosaltres mai som terroristes, són els musulmans o altes, que ho són. No importa el que hagin fet; ho són i sempre ho seran. En el fons es tracta de la creació d’un enemic imaginari al qual donar-li totes les culpes, encara que no hagi fet res. No valen els contextos històrics, sinó una disposició natural a la violència descarnada. Rere això, hi ha finalitats ideològiques i religioses que exigeixen determinats mitjans, amb la consegüent inhibició moral. La justificació espúria de combatre el terrorisme verifica qualsevol acte de violència comés en el seu nom, com està passant actualment a Gaza. Pel que fa a la definició de neteja ètnica, podem dir que no és gens arbitrària o per què sí, sinó que té els seus fonaments. Per «neteja ètnica» s’entén un crim contra la humanitat, castigat pel dret internacional. Es tracta de l’expulsió d’un sector de la societat a la força amb la finalitat d’homogeneïtzar una població, en principi heterogènia, en una regió o territori particular. És, doncs, l’erradicació amb tots els mitjans possibles d’un poble en un determinat territori. Segons l’ONU els actes de neteja ètnica inclouen a més la separació dels homes de les dones, la detenció dels homes i la desaparició de les cases. Tot això acompanyat sovint per massacres, potser perquè els habitants es resisteixen a abandonar llurs cases. A això hem d’afegir que la neteja ètnica és causada també per un creixent nacionalisme, la creació de nous estats-nacions i els conflictes interns. En aquest sentit, el sionisme té molt a dir, ja que actua com a agent ideològic de neteja atès que forma part d’un projecte de colonització semblant a la història colonialista europea de tan nefast record. El problema del conflicte entre jueus i palestins té molt a veure amb la ideologia de fons que, al capdavall, domina tots els estaments de la vida ciutadana. En primer lloc, hem de separar judaisme de sionisme. Mentre que el judaisme té un caràcter plural, el sionisme és una ideologia on tan sols es remarca el caràcter ètnic. Pel que fa al pluralisme, el judaisme ressalta més aviat la identitat ciutadana per damunt de l’ètnica i la religiosa, constitueix, probablement, l’única sortida per a una pacificació i convivència entre uns i altres. Tanmateix, mentre es construeixin murs i divisions d’apartheid, mentre la neteja ètnica continuï, mentre s’autoritzin nous assentaments, mentre hi hagi atacs desproporcionats i milers de víctimes, mentre la política israeliana segregui els palestins dins del mateix l’Estat…, serà gairebé impossible caminar cap a la pau. Alguns historiadors revisionistes ho tenen clar, car no es pot negar l’evidència de la neteja ètnica a Palestina, portada a terme per les autoritats israelianes de manera predeterminada i sistemàtica. Si hom consulta la documentació escrita, tant en hebreu com en àrab, veurà clarament les contradiccions o avinences de les diverses fonts. Per exemple, no és el mateix la història de les Croades vistes pels cristians que la història de les Croades vistes pels àrabs. Igual passa amb la història de Palestina. Les fonts arxivístiques d’una banda i l’altra estudiades a la par poden ajudar a assolir una història més objectiva quan el que realment es desitja és saber la veritat històrica dels fets. No sempre ha estat així. La neteja ètnica continua i avui, dissortadament, és un fet permanent.