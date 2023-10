«Crec en aquesta terra. Crec en la capacitat i en el talent de la seva gent. Crec en tot el potencial d’aquestes illes. I, per tant, només es tracta de deixar-lo florir, d’acompanyar-lo, de posar les condicions necessàries per treure el millor d’allò que podem oferir com a societat». Aquestes paraules de la presidenta Marga Prohens durant la seva presa de possessió resumeixen a la perfecció l’esperit d’aquest Govern. Balears té un enorme talent i l’administració ha de secundar-lo, no posar-li bastons a les rodes. Per això, durant els primers 100 dies de Govern, hem complert amb la nostra paraula amb l’objectiu de millorar la vida dels ciutadans.

Des del primer dia, hem demostrat que l’administració pot i ha de ser més simple, moderna i racional. Per això reduïm la seva estructura, amb un estalvi de quatre milions en alts càrrecs, i per això hem concentrat àrees transversals com a Fons Europeus, Recerca, Simplificació o Estadística en la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. La simplificació i renovació tecnològica de l’administració és un dels eixos d’aquesta legislatura i estem disposats a complir amb la nostra paraula de ser més accessibles i moderns.

Durem a terme els nostres compromisos com ho vam fer tot just deu dies després d’arribar, quan vam complir amb la promesa que cap família hagués de pagar per tota una vida d’esforç dels seus. Per això, ara Balears té l’impost de Successions més baix d’Espanya. A més, també vam eliminar i van reduir l’impost de Transmissions Patrimonials per a facilitar l’accés a l’habitatge a col·lectius com els menors de 30 anys, les persones amb discapacitat o les famílies nombroses i monoparentals.

És el primer pas d’una gran reforma fiscal que estalviarà 200 milions d’euros a les rendes mitjanes i baixes d’aquestes illes, i que continuarà abans que acabi enguany amb la reducció de l’IRPF, noves deduccions fiscals i l’ampliació d’algunes de les ja existents. Perquè ara que tot puja, sí que es poden baixar els impostos. Si hi ha creixement econòmic, el Govern pot reduir la càrrega fiscal, augmentar la despesa en Sanitat, Educació o Serveis Socials, invertir més en infraestructures i a més, plantejar per primera vegada en moltíssims anys uns pressupostos amb dèficit del 0,0%. Ho hem demostrat amb l’aprovació fa tot just uns dies d’un sostre de despesa que, per primera vegada en la història de Balears, supera els 6.000 milions d’euros i que és el primer pas per a confeccionar els pressupostos que presentarem dins del termini i en la forma escaient en les pròximes setmanes.

Queda molt per fer: negociar un nou sistema de finançament, implementar l’execució dels fons europeus, posar en marxa un pla de ciència a 20 anys vista… Però aquest Govern ja ha aconseguit, des de fa mesos, la velocitat de creuer en el compliment de les seves promeses. Perquè creiem en la llibertat i en el talent de la nostra gent i estem convençuts que l’administració està per a potenciar-lo, per a solucionar problemes i no per a crear-los. Seguim!