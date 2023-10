M’agrada la tardor. No sé si hi té res a veure el fet que hi vaig néixer, en aquesta estació, però m’aporta una gran dosi de pau i equilibri, una serenitat que difícilment trob en la resta de mesos de l’any. Segurament hi influeix també que les platges no estan tan saturades i encara és possible fer un bany o prendre el sol tranquil·lament vorera de mar, sense que ningú te miri malament pel fet que tu hagis ocupat un lloc que segons quines persones creuen que és seu (això és verídic, no m’ho invent), encara que pertanyi al domini públic maritimoterrestre de tota la vida.

El cas és que no fa gaire un amic que m’envia una cançó cada dia (excel·lents versions, habitualment) em va fer arribar el tema Autumn Leaves, en la ja mítica interpretació de Nat King Cole. Fent una cerca per Google per tal de trobar una traducció acceptable, vaig veure que el títol de la cançó era traduït en alguns casos per «Hojas Muertas» (en la versió castellana, és clar), quan la traducció literal seria, evidentment, «Fulles de Tardor». En tot cas és vera que els primers versos de la cançó remeten a aquella idea: Les fulles que cauen passen per la finestra / les fulles de tardor de color vermell i daurat, unes imatges que suggereixen inevitablement la caducitat de tot allò que en algun moment fou bell i esponerós, ple de vida. Casualitat o no, el mateix dia un company d’Homes per la Igualtat informava a través del nostre grup de WhatsApp de la mort de la que fins ara és la darrera víctima de la violència masclista a l’Estat Espanyol, una dona boliviana de 41 anys que va ser atropellada pel seu marit a la localitat de Val de Santo Domingo, a la província de Toledo. Un assassinat que eleva a 50 les dones mortes per les seves parelles o companys sentimentals i que supera les xifres absolutes dels anys 2021 i 2022 (49 víctimes en cada cas). No vaig poder evitar establir un paral·lelisme, entre les fulles que cauen lentament però inexorable i les dones que, any rere any, es marceixen poc a poc fins a esdevenir també fulles caduques, despulles del com més va més fràgil arbre del respecte i la dignitat que mereixen. I llavors, malgrat tot, vaig seguir llegint la trista i malenconiosa lletra d’Autumn Leaves: Des que vas marxar, els dies es fan llargs / i aviat escoltaré la vella cançó d’hivern. / Però et trobo a faltar sobretot, estimada, / quan les fulles de tardor comencen a caure.