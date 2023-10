Marga Prohens no ha soltado el pie del acelerador desde que tomó posesión del cargo en sa Llotja hace cien días. Sabe que lo que no desarrolle en el primer año, será difícil que vea la luz al término de la legislatura, cuando los ciudadanos decidirán si revalida la derecha o regresa la izquierda, pilotada desde la presidencia del Congreso por Francina Armengol. Las prisas le han dado algún disgusto a la líder popular en su propósito de cumplir las medidas estrella del programa electoral, pero no le han dolido prendas a la hora de corregir iniciativas para avanzar en la consecución de su proyecto. Hasta diecisiete enmiendas presentaron los populares a su propio texto para sacar adelante la supresión/reducción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un «acto de justicia» para los conservadores, un «regalo a los ricos» según la izquierda, consciente por otra parte de la dificultad de reimplantarlo, llegado el caso. Los ajustes de último minuto también han retardado el decreto que pretende facilitar la salida al mercado de pisos asequibles para solventar la «emergencia habitacional», especialmente sangrante en las islas. La norma permitirá trocear viviendas, hacerlas en bajos comerciales o levantar más alturas, incluso en edificios catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC). Los promotores, sin un exceso de optimismo en cuanto a la previsión de resultados finales por la complejidad de su ejecución, han acogido positivamente la iniciativa, que propiciará un auténtico can bum y una «amnistía urbanística» para lo edificado fuera de ordenación, según denuncia la oposición, más satisfecha por el mantenimiento de la moratoria turística, al menos hasta nueva ley. Tanto en fiscalidad como en vivienda, Prohens se encuentra cómoda, no tanto en lengua. Los populares se presentaron a las elecciones con propuestas como la supresión del requisito del catalán en la Sanidad, que han cumplido, o la libre elección de lengua en la primera enseñanza, que tardará más por su coste económico. Pero a sus socios de Vox no les basta. Presionados por Madrid para marcar perfil y no acabar absorbidos como Ciudadanos, la ultraderecha persiste en su particular batalla cultural y exige extender las medidas a toda la Función Pública y a todos los niveles educativos, sin olvidar IB3. La aprobación de los presupuestos, a la vuelta de la esquina, clarificará las líneas rojas de un PP que en tiempos más convulsos supo alcanzar consensos transversales que aún hoy perduran. Pese a la actual apatía de los movimientos sociales, en Palau Reial temen al fantasma de José Ramón Bauzá y las cien mil camisetas verdes. Nunca se sabe qué tecla puede volver a agitar el avispero. Sin embargo, no parece ocurrir lo mismo con Jaume Matas, nombre asociado a la corrupción de por vida. La proposición de ley para eliminar la Oficina Anticorrupción, no contemplada en el acuerdo suscrito con Vox y presentada por sorpresa por el PP, tiene un motivo, ‘caso Campos’. Proponer que las declaraciones de bienes de los cargos públicos pasen a tener «carácter reservado» es toda una declaración de intenciones que solo beneficia a quien tiene algo que esconder y no quiere rendir cuentas ante la ciudadanía.