Ara fa cent dies, i amb els vots dels neofalangistes, en Llorenç Galmés es va convertir en el nou president del Consell de Mallorca. Han passat cent dies i, efectivament, «el canvi» anunciat es nota. La seva arribada al despatx del carrer Palau Reial ha estat un despropòsit que res té a veure a quan, ara fa vuit anys, les forces progressistes van recuperar el govern insular. En aquell moment es van obrir portes i finestres per orejar una institució que l’expresidenta Maria Salom havia convertit en una administració fosca i opaca, una administració d’esquena a la ciutadania i que havia «aturat màquines» per a funcionar al ralentí. Vuit anys després, en Llorenç Galmés ha replicat el «model Salom» i el Consell ha començat a diluir-se i fer-se invisible. Tot just el contrari del que els partits de l’esquerra havíem aconseguit durant dos mandats consecutius amb la implementació de polítiques d’avantguarda i al servei dels veïns i veïnes de Mallorca.

Cent dies després de la seva pressa de possessió, el president Galmés ha esdevingut allò que ens temíem, allò que ja anàvem alertant i que, malauradament, ja és una realitat. Li han bastat tres mesos per començar a recórrer el camí del retrocés i la involució demostrant sense pal·liatius la seva submissió als postulats rancis i retrògrads dels socis de govern i que ja impregnen la gestió diària al Consell. De fet, la negació del canvi climàtic i la reversió de les mesures per a combatre’l, eliminar l’estructura institucional per a combatre la violència de gènere o defensar el col·lectiu LGTBI i revifar el conflicte lingüístic, han marcat l’inici d’un mandat que ha romput amplis consensos, encara que a vegades invisibles, ningú no discuteix excepte els neofeixistes que donen suport al president insular. Per això, ni ell ni el PP no poden defugir de la seva responsabilitat política.

El viatge al passat que protagonitza el PP també ha fet reviscolar un model territorial basat en l’ampliació de carreteres. Dels escassos anuncis fets fins ara, l’equip de govern treu pit d’ampliar el nombre de carrils a la via de cintura i a l’autopista de l’aeroport; una mesura que descarten tots els experts i que suposa una inutilitat per a reduir les congestions de trànsit. Per tenir-ho clar: l’ampliació de la xarxa viària crea una demanda induïda i provoca un efecte crida per a utilitzar el vehicle privat. Així, ampliar o construir noves carreteres és crear més incentius per a fer ús del cotxes en detriment del transport públic. Per tant, amb els seus anuncis, el PP deixa clar que el seu model és el de més cotxes, més trànsit, més contaminació i més consum de territori.

Des de MÉS per Mallorca entenem que la millora de la mobilitat passa inexorablement per assumir les competències en matèria de transport terrestre. Només d’aquesta manera el Consell podrà dissenyar i executar de manera ordenada i global un sistema públic de transport que integri, a més, a la xarxa de Serveis Ferroviaris de Mallorca. Tot plegat ha de servir per a disposar d’un transport públic regular i de qualitat durant tot l’any que no estigui pensat només pels turistes i que sigui una alternativa real per a la població resident a l’illa. Per fer-ho possible, és imprescindible iniciar el procés per a l’efectiu traspàs de competències de transport terrestre. Aquesta proposta va ser aprovada al ple a iniciativa de MÉS. El president Galmés encara no ha mogut un dit per a fer-ho realitat.

Tampoc ens estranya; els incompliments sembla que seran continus. Prova d’això és l’anunci d’eliminar el carril Bus-VAO. Una promesa que, afortunadament, no ha pogut complir i que la conduït a iniciar una espiral de mentides encadenades que només poden finalitzar amb el reconeixement dels errors i l’assumpció de responsabilitats. Més aviat que tard haurà d’afrontar la realitat falsa que ha construït i explicar totes aquestes contradiccions que només cerquen l’objectiu de justificar una mesura irracional. Galmés és esclau d’una promesa electoral que sabia que no podia complir i esclau dels seus socis negacionistes. No obliden que la implantació del carril bus VAO és una alternativa de futur en matèria de mobilitat, perquè incentiva l’ús del transport públic i els vehicles compartits. És ben hora que reconegui l’encert de la seva implantació.

Galmés també arriba a aquests primers cent dies incomplint altra de les seves grans promeses electorals. Va ell qui es va comprometre a incrementar el límit de velocitat a la via de cintura conscient que només podia dur endavant una solució descafeïnada, tal com ha acabat fent. Sigui com sigui, incrementar la velocitat, per trams, és altre despropòsit si tenim en compte que la reducció aplicada durant el mandat anterior ha contribuït de manera notable a posar fre al deteriorament ambiental que causa l’emissió de gasos procedents dels vehicles de motor. A més, segons dades del mateix Consell de Mallorca, des de la reducció de la velocitat màxima de circulació de 100 a 80 kilòmetres per hora en la via de cintura s’ha reduït tant la sinistralitat com la contaminació acústica i ambiental.

Això si, el president Galmés si ha tengut temps en aquests cent dies per fer contents els neofranquistes que li donen suport. El ple del Consell d’aquest mes d’octubre catalogarà i protegirà el monòlit de Sa Feixina. Serà el PP i no l’extrema dreta qui mantengui en peu i reti homenatge a una dictadura assassina i giri l’esquena a les víctimes.

Arribats aquí, és ben hora d’arromangar-se i fer feina. Mallorca té per davant encarar el problema de la saturació turística i impulsar una transformació econòmica que ens permeti retenir talent per a generar ocupació de qualitat a l’empara de nous sectors. Cal deixar enrere les cortines de fum i actuar de valent. Senyor Galmés, no perdi més el temps.