Hace cerca de veinte años, en el transcurso de un acto celebrado en el Colegio de Abogados, en Palma, alguien le preguntó a Félix Pons cuál creía que sería el principal problema de la Administración de Justicia en los próximos años, a lo que él, tras una de sus características pausas, respondió: la masificación. Recuerdo que esta respuesta nos dejó a todos bastante extrañados, y a mí en particular, que estaba a su lado, me llamó mucho la atención.

Era una más de las muestras de su acertado criterio y de su capacidad de análisis y clarividencia, que siempre iba más allá de lo que los demás éramos capaces de vislumbrar. Qué lástima que falleciera tan pronto y, también, que no fuera él quien presidiera nuestra Comunidad Autónoma en el año 1983; muchas cosas seguro que hubieran sido diferentes.

Volviendo al tema que quería tratar, con frecuencia, ante alguna de las muestras de saturación que sufrimos en las islas (carreteras, aeropuertos, calles de Palma, hospitales, restaurantes, etc.), he recordado esas palabras de Félix Pons, ya que, no es sólo que la Administración de Justicia esté a punto de colapsar a causa de la masificación (unida a la carencia de medios…otro día me referiré el asunto), sino que, verdaderamente, el problema ha venido a alcanzar todos los ámbitos de la vida diaria. En esas ocasiones, suelo decirme a mí mismo: somos muchos y nos movemos mucho. Porque ese segundo factor, la movilidad incesante, hace que las dificultades se multipliquen exponencialmente; basta circular por cualquier carretera de la isla para comprobar que los de una zona tienen interés en ir hacia la contraria y viceversa -a cualquier hora del día o de la noche, además.

Recientemente,

ha aparecido en los medios de comunicación la noticia de que en Mallorca había casi un millón y medio de personas este verano, batiéndose el récord de presión humana en un día, lo que viene a ratificar de modo estadístico, la sensación que tenemos en el día a día.

Esa saturación humana, por mucho que existan territorios que se califiquen como vaciados (y que, realmente, lo están, porque sus habitantes se han mudado a otros sitios en que creen que van a vivir mejor), tiene sus consecuencias en cada ocasión que la naturaleza nos viene a recordar que está ahí y que va a recuperar su terreno por las buenas o por las malas. Me refiero a catástrofes naturales de toda índole (terremotos, riadas, tifones, etc.) en los que la madre naturaleza acaba con todo rastro de actividad humana y que, se dice, cada vez son más frecuentes como consecuencia del cambio climático.

La verdad es que, aparte de los evidentes efectos que la acción humana produce en el clima y en el medio ambiente («la humanidad ha abierto las puertas al infierno», en recientes palabras del Secretario General de la ONU), en muchos de esos casos la desgracia no habría ocurrido si no se hubiera edificado en zonas inundables, o en lugares con escasa seguridad sísmica o sometidos a claros riesgos externos, sin la más mínima precaución. Creo que en esas ocasiones se demuestra, por desgracia, que somos demasiados para la capacidad de carga de este planeta; o, al menos que, en determinados lugares, sí existe excesiva presión humana. Y, por ello, como he dicho, la naturaleza recupera, de tiempo en tiempo, sus antiguos dominios.

No creo que exista ninguna solución mágica, más allá de procurar hacer las cosas con cierta lógica y tratar de paliar, técnicamente, los posibles riesgos. Aparte, claro está, de que cada uno, en la medida de sus posibilidades, actúe en consecuencia; es aquello de pensar globalmente y actuar localmente del ecologismo de primera hora…