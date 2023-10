Limón & vinagre | Nacha la Macha, actor, cantante y transformista: La extraña pareja de la infanta Elena

La hermana mayor de Felipe VI ocuparía el trono de España si no fuese este un país con una Constitución que consagra la discriminación sexista. Bajo semejante premisa, Elena de Borbón tiene vía libre para hacer de su capa un sayo sin importarle el qué dirán, ejerciendo de jefa de su propio estado de guasap. Hacer lo que le dé la gana, vaya, sea dedicarse a cabalgar por la pradera, ir a los toros, reprender a su hija influencer por enseñar demasiado en las redes sociales, acompañar a su padre exiliado en el desierto cuando acude a las regatas de Sanxenxo, desterrar a su hijo díscolo al desierto con el abuelo o tomarse el aperitivo en la capital con un amigo muy especial. Como no se le conoce novio desde su cese de la convivencia con Jaime de Marichalar, hace casi 16 años, se tercia averiguar quién es este José Ignacio Galán Ordóñez con quien comparte mesa, refresco de cola y selfi arrimado y sonriente. «Hoy día libre en Malinche y tarde de risas con amigas», publicó el afortunado en Instagram, en su cuenta a nombre de Nacha la Macha. Que la hermana del Rey tenga amistad con una conocidísima drag queen no debería resultar raro en este reino con dos reinas. O tres, si sumamos esta última incorporación.

Travestido con su característica melenaza roja se personó el artista en el programa de Ana Rosa Quintana para explicar los pormenores de su relación, que no resulta tan extraña dado el interés de la Infanta por «el teatro y la cultura», aseveró el simpático Galán, nacido hace 42 años en La Línea de la Concepción. Actor y cantante, transformista de éxito muy popular en Chueca que ha merecido el aplauso en teatros y cabarets de toda España, forma parte del elenco de Malinche, el musical que su tocayo Nacho Cano estrenó hace más de un año en Ifema. En él, y con un estilo que fusiona flamenco y baile urbano, se narra la historia de amor entre la mujer indígena entregada como tributo a los conquistadores y Hernán Cortés, que dio lugar al primer mestizaje. Esto va de mezclas y amistades improbables, y Galán encarna al sacerdote Olmedo, que acompañaba en su singladura al descubridor español, un papel por el que fue nominado en la categoría de mejor actor de reparto en los Premios del Teatro Musical. Según ha contado él mismo, después de asistir a la función Elena de Borbón acudió al camerino para conocer a los artistas y cuando le vio, espontánea como es, se puso a gritar: «El cura, el cura», y le dio un abrazo. A partir de ahí, hubo una conexión inmediata. Tanta, que la cuñada de Letizia ha repetido en el patio de butacas de Malinche al iniciarse su segunda temporada y ha bautizado Olmedo a un potro nacido hace poco en una de sus fincas. Hay curas que dejan huella, y artistas que han rescatado para el presente a figuras legendarias como Paco España. Nacha la Macha interpretó hace un par de años a este artista canario, pionero del travestismo que triunfó en el tardofranquismo desde su Gay Club de Madrid, en la obra musical Paco España, de la gloria al olvido, con buenas críticas. Comprometido con los derechos del colectivo LGTBI, José Ignacio Galán se apresta a derribar otro tipo de barreras exponiendo a los cuatro vientos su apego a la duquesa de Lugo. «¡Qué bonito que gracias a mi trabajo se puedan salvar las clases sociales! Es una persona que ama a la gente y ante todo dice que hay que respetar a la gente», le dijo a AR sobre la hermana mayor del Rey y tercera en la línea de sucesión después de sus sobrinas Ortiz, y añadió: «Me llama la atención que os sorprenda verla tan feliz porque ella es así. Es una señora tremendamente divertida, tremendamente educada». Hombre, sorprendernos, lo que nos dice sorprendernos, no nos sorprende que la primogénita de Juan Carlos I se divierta y viva la vida sin excesivas preocupaciones. Tal vez nos sorprendería que empujase un carrito de la compra en el hipermercado, que se presentase a las elecciones en las listas de Sumar o, ya puestos, que llueva en la Cumbre del Clima de Dubái en cuya organización trabaja presuntamente su hijo Froilán. Pero Nacha la Macha, que por algo protagonizó la película Amo que te amen, no se cansa de encomiar a su ilustre amiga: «Me río mucho con ella, es una señora muy divertida y muy agradable». Una campechana, lo hemos pillado.