Vivenda a Balears, o quan del sexe en volem dir amor

En els darrers anys, la vivenda ha esdevingut un dels principals cavalls de batalla. Sia per part de la classe política i empresarial balear, sia pels mitjans de comunicació, sien per tots a la vegada. Com no podria ser d’una altra manera ,el nou Govern autonòmic ja ha preparat un decret de mesures urgents per intentar encarar la problemàtica. Sense voler desmerèixer-li la intenció, heus ací uns breus apunts.

I. Una mica d’història. El 2007, de resultes de la reforma de la Llei del Sòl de José María Aznar González es començà a notar l’increment del sòl a Balears. Jaume Matas i Palou era president de la CAIB, segons el pacte que arribà el seu partit - PP - amb l’extinta Unió Mallorquina de Maria Antònia Munar i Riutort. La seva acció preventiva en favor de les classes menys afavorides fou a totes llums inexistent. Essent sincers: la del socialista Francesc Antich i Oliver tampoc féu llarg. Ara bé, la presidència que s’emportà la palma en quan a insensibilitat social va ser la del també «popular» José Ramón Bauzá Díaz: cap vivenda social projectada i milers de metres quadrats de l’Institut Balear de la Vivenda ( IBAVI ) venuts a promotors privats. L’avui presidenta Prohens aprovà com a diputada totes aquelles operacions immobiliàries. Potser ara vindria molt bé que no s’haguessin fet.

II. Canvi d’usos, una oportunitat per a repensar el model econòmic: de resultes de l’escassetat espaial per a la construcció,es posa sobre la taula el canvi d’usos. D’hoteler i comercial a vivenda residencial. Sindicats i més d’un partit polític han protestat: «es perdran llocs de treball», han raonat. Certament. Les mateixes organitzacions que posaven a quasi tots els seus programes electorals de les passades eleccions del 28-M que Balears havia de reduir places turístiques. Que en cap cas és una opció inòcua: en poden sorgir perjudicats milers de treballadors. La pregunta - incòmoda - és si Balears ha amortitzat abastament aquesta tipologia de massa laboral o en vol donar pas a una altra. Més qualificada. Més exigent. Més adinerada. I més conservadora, potser. Sobre els canvis d’usos comercials, comentar que és una realitat ja existent. Per tant aquí el que s’espera que el Decret posi ordre a la situació imperant. I vagi acompanyat d’una reglamentació assenyada sobre quin tipus d’edifici i zones poden reconvertir els seus locals en habitatge. També en salubritat del mateix - existència de finestres, m2, banys etcètera - , car podria ser una solució per a bastants propietaris de baixos comercials de barriades o de Part Forana, ara tancats.

III. Protegir el Patrimoni. Una de les «propostes estrella» serà la que d’entrada facilitarà la construcció a elements patromialment protegits. Si fem cas al redactat, d’aquí relativament poc podrem veure promocions d’apartaments a les «loggies» superiors de la Seu de Mallorca. De la mateixa manera que emprenedors de la construcció podrien arribar a un acord amb la Mesa del Parlament per aixecar una alçada més de l’antic «Círculo». I comercialitzar-ne els apartaments resultants. També facilita la conversió dels ara buits convents illencs en comunitats de pisos, a 60m2 l’unitat. I una de les operacions immobiliàries més llargament cobejades pel Bisbat de Mallorca: la urbanització del jardí de Natzaret. Consti que no són interpretacions malintencionades: és el que qualsevol advocat especialitzat en Dret Civil i Règim Urbanístic podria interpretar com a possible a partir d’ara. Esperam que la consellera Vidal rectifiqui: ningú discuteix que hi ha manca d’espai per a construir. Però això no hauria de donar carta blanca a indesitjables accions contra una de les poques coses que ens queden: el nostre Patrimoni.

IV. Demografia i vivenda, o quan del sexe en volem dir amor. Ara bé: com ha passat moltes - masses - vegades en el que va de segle, tampoc ara s’encara la clau de volta del problema , que no és altra que la pressió demogràfica que l’arxipèlag sofreix. No es farà un diagnòstic seriós de les Illes Balears fins que no es tingui en compte la seva màxima càrrega humana. Cosa que per ara no es fa. Per una raó òbvia: el Tractat de Schengen ho impedeix. Certament, el govern espanyol no pot dir als seus altres col·legues que els seus ciutadans ja no poden establirse a Balears. Però la situació és cada pic més insostenible: el territori continua essent el mateix. Mentre que l’increment poblacional no tan sols és sostingut, sinó que s’ha vist accelerat arrel de la pandèmia del Coronavirus 19. Amb una novetat: ara ja no és la temporada estival. Ara comença a ser tot l’any: les noves teconologies, així com els nous formats laborals que comencen a utilitzar les grans empreses, faciliten una altra casta de poblador, el «nòmada digital». Pot venir de molt lluny i utilitzen les Balears com a base. D’aquí el rètol de «complert» a totes les escoles internacionals de la comunitat. De retruc, els preus immobiliaris no fan més que pujar.

V. Unes Illes despersonalitzades. Fa unes setmanes hom podia llegir una enquesta de l’Institut Nacional d’Estadística sobre els residents legalment inscrits a la CAIB: ja són més els no nascuts a les Illes que els «locals». I del primer contingent, els estrangers comencen a aproximar-se molt als espanyols peninsulars.No era l’objecte de l’estudi, però la mostra indicava que en menys de quaranta anys assolirem 1.500.000 de residents censats i oficialment reconeguts. Quan el 1975 amb prou feines s’arribava a les 800.000 ànimes. La despersonalització, doncs, sembla inevitable.

És amb la publicació de dades com aquestes que surt a la llum el veritable problema de qualsevol illa mediterrània. La impossible equació entre augment poblacional propi, un potent segment vacacional flotant i una cada vegada major pressió residencial de nouvinguts. Amb un espai sempre finit.

S’han de dir les coses pel seu nom. O no tenir por a dir-les: de la mateixa manera que és molt dubtós que el sexe pugui ser amor, també ho és que aquest model sigui sostenible.