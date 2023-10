Tzvetan Todorov va analitzar, entre altres obres de Francisco de Goya, els cèlebres aiguaforts sobre els desastres de la guerra d’Independència Espanyola en el seu meravellós llibre Goya: A la sombra de las Luces, on retratà la brutalitat de la guerra i la insensibilitat més absoluta de tots. Diu que tant els defensors de la Il·lustració com els que estaven al servei de Déu, uns que defensaven les idees universals de llibertat, solidaritat i igualtat, altres que eren més tradicionalistes, va quedar demostrat que entre ambdós no hi havia gaires diferències, ja que cometeren les mateixes atrocitats, uns amb una bandera, els altres amb una altra diferent. No existeix una ‘guerra justa’, car moren persones i ens convertim amb depredadors i davant el caos i la por que tot això genera, les injustícies es multipliquen i els drets humans es violen de manera sistemàtica. Sembla que poc importa la vida humana quan la violència es desboca desenfrenadament. Així passa sempre, per desgràcia, com hem vist ara entre Palestina i Israel. Que consti que, des d’aquestes línies, estic en contra de tals accions, tots els estats democràtics les han condemnades. Bé, així ha de ser. Tanmateix, els mateixos estats que ara han criticat amb duresa els actes detestables de Hamàs, no han estat capaços de denunciar-los quan ha estat l’exèrcit d’Israel qui els ha comès, mitjançant accions que han violat els drets més elementals de tot ésser humà. En aquests dies, doncs, l’atenció torna a l’Orient Mitjà. I que des d’alguns estaments universitaris es digui que les iniciatives terroristes de Palestina desacrediten la seva lluita pel territori, crec que són desafortunades, si no es té en compte tot el seu context, no només el més immediat, la geopolítica de la zona que té molts fronts oberts. També ho podríem aplicar a les tramoies del sionisme israelià, que ha vulnerat els drets dels palestins des del mateix dia de la fundació de l’Estat d’Israel, en el 1948. Cal dir que Hamàs no és Palestina, tot i que tingui molts simpatitzants. Endemés, això va més enllà del fanatisme religiós que alguns esmenten com una de les causes d’aquest conflicte. El conflicte, com deia l’escriptor israelià Amos Oz, és tan sols una disputa immobiliària per uns terrenys, ni més ni menys. La resta és, probablement, secundària. Dir que els palestins no varen acceptar el pla de partició quan la comunitat internacional els va oferir tal possibilitat, no és suficient. La divisió fou totalment injusta, ja que va afavorir els israelians i va perjudicar desmesuradament els palestins. Caldria recuperar aquella data històrica del 29 de novembre de 1947, quan l’Assemblea General de l’ONU va aprovar la Resolució 181 a favor de la Partició de Palestina en dos Estats independents: un Estat israelià i un altre àrab (palestí). Segurament va influir en la decisió la magnitud de la Xoà, que va empènyer definitivament a la creació d’un Estat jueu a Palestina. La Resolució 181, com era de preveure, no fou acceptada pels palestins, ja que consideraven injusta la distribució territorial: el 56,47% del territori anava a les mans de la comunitat jueva, d’aproximadament sis-cents cinquanta mil persones (un terç del total de la població), dels quals quatre-cents seixanta-tres mil havien nascut fora del país; la resta, el 43,53% es lliuraria a una comunitat àrab de més de vuit-cents mil habitants. Sembla que les Nacions Unides, en acceptar aquesta Resolució concedia més de la meitat del país als jueus, mentre que ignorava totalment la composició ètnica de la població local, de majoria palestina, i violava a més els seus drets fonamentals, oblidant la preocupació que va generar la situació en el món àrab (de lluites anticolonials en tot l’Orient Mitjà). Com va ser possible que el Consell de les Nacions Unides lliurés més de la meitat del territori al poble jueu quan aquests tan sols posseïen un 6% de la totalitat de la terra? Com és que tingueren la millor terra fèrtil de Palestina? I, què hem de dir dels petits pobles àrabs que quedaren en el sòl jueu? Probablement, hauríem d’admetre que la Resolució 181 fou un despropòsit de tal magnitud que va resultar inexcusable, així com inexcusable fou el no adonar-se de la ideologia subjacent: desig d’una terra lliure d’àrabs. L’Agència Jueva va acceptar oficialment el pla de Partició de l’ONU i va aprofitar l’oportunitat històrica, única, que s’obria davant dels seus ulls: la possibilitat d’un Estat exclusivament jueu. Els palestins, per la seva part, no l’acceptaren i s’oposaren, boicotejant les actuacions de l’ONU. La proposta de Partició de Palestina i la progressiva pressió demogràfica i econòmica israeliana afavoriren un incipient panarabisme que es va fer palès, primerament, en la conferència de Saint James a Londres (1939) i posteriorment, ja d’una manera institucionalitzada, el 1945 amb la creació de la Lliga Àrab. La proclamació de l’Estat d’Israel es va fer efectiva el 15 de maig de 1948. La no acceptació de l’Estat d’Israel per part dels països àrabs va provocar la primera guerra, la de 1948. S’augurava aleshores una convivència difícil, com així ha estat. D’altra banda, trist i decebedor fou el paper del gabinet britànic que en el febrer de 1947 va decidir retirar-se de Palestina, deixant en mans de l’ONU la solució del problema. Aquesta última es va sentir culpable pel que fa a la qüestió palestina i s’esforçà per a esmerçar el mal obrint un procés de pau a la zona. En efecte, en la conferència de Lausana (Suïssa), abril-setembre de 1949, va dictar la Resolució 194 en la qual exigia: primer, el dret dels refugiats a regressar, que Israel insistia que se n’havien anat voluntàriament; segon, divisió equitativa del país en dos Estats iguals i, tercer, internacionalització de Jerusalem. Fou impossible atendre a totes les demandes, tant pels obstacles que va posar Ben-Gurion, d’una banda, com els del rei Abdallah I de Jordània de l’altra, així com les imminents eleccions presidencials als Estats Units i l’inici de l’anomenada guerra freda a Europa. Tot això va donar un temps valuós a Israel per a consolidar-se com a Estat, caminant a passos gegantins cap a la seva realització gràcies a l’arribada de nous immigrants procedents d’Europa de l’Est i d’alguns països àrabs, que en pocs anys feren créixer la població de manera exponencial. Segons alguns historiadors revisionistes, la política d’Israel sempre ha tingut un denominador comú que perdura, malgrat el temps transcorregut, que no és altra que el de la ideologia sionista: posseir tanta terra Palestina com fos possible, amb pocs palestins. Fou una planificació conscient duita a terme pacientment a través d’expulsions i massacres amb l’únic objectiu d’eliminar a la població àrab. L’historiador israelià, Ilan Pappé, anomena a això, ‘neteja ètnica’, car els palestins ja estaven abans de l’arribada dels jueus. A grans trets, podríem resumir el conflicte entre jueus i palestins amb els següents termes: competeixen per un mateix territori; identitat, caracteritzada per una forta polarització dels actors, per una arrelada imatge de l’enemic fonamentada en prejudicis històrics; densitat, on s’utilitza a la població com a instrument de pressió i mentre que els palestins demanen el retorn dels refugiats, Israel promou mesures fiscals avantatjoses per a atraure immigració jueva, afavorint el manteniment dels assentaments en els Territoris Ocupats; l’escassetat de l’aigua a la regió, que és també motiu de permanent conflicte. Precisament la qüestió de l’administració i gestió de l’aigua es converteix, en llocs com la conca del riu Jordà, en una qüestió geoestratègica amb dimensions de seguretat nacional. De fet, els recursos hídrics del riu Jordà i els aqüífers subterranis de Cisjordània són gairebé tots de caràcter internacional i compartits; és a dir, gran part del recorregut del riu Jordà actua com a frontera natural entre Israel, Cisjordània (Territori Ocupat) i Jordània. L’escassetat d’aigua suposa un perill ecològic, social i econòmic sobretot per a aquestes tres zones. Malgrat els esforços que s’han fet al llarg d’aquests setanta-cinc anys, no han servit per a modificar la situació a Palestina, però sí que ha servit per a prendre consciència que rere una ideologia, s’amaguen sovint les grans injustícies cap a la humanitat. Tot això forma part de la història, dolorosa per ambdues parts, i el que cal fer ara és reconstruir una via que posi les parts implicades en el camí de l’entesa. Però, tan sols és un miratge, ja que el ‘mur de ferro’ que desitjava aixecar Zeev Jabotinsky, per separar un territori de l’altra, ara l’està realitzant amb les seves polítiques extremistes Benjamin Netanyahu.