El objetivo de toda intervención sobre el patrimonio, sea natural o fruto de la intervención humana, debe encaminarse a que el bien perdure y la gente pueda disfrutarlo. Para su sostenimiento, la administración cede en ocasiones la explotación de valiosos espacios públicos a terceros, con resultados dispares. En el caso del Baluard de Sant Pere o de la batería avanzada de San Carlos han sido lamentables. Dos enclaves declarados Bien de Interés Cultural, que gozan de la máxima protección y vistas privilegiadas sobre la Bahía de Palma, se han visto seriamente perjudicados por la ejecución de sendos beach clubs. El primero, autorizado en la anterior etapa progresista y en fase de construcción, ya ha recibido la orden de suspensión de las obras por parte de Cort, que amenaza con multas que se incrementarán cada diez días si no se subsanan los trabajos «manifiestamente ilegalizables» detectados por los técnicos de Patrimonio del Consell: desde el levantamiento de divisiones y muros no grafiados en los documentos presentados por el grupo Tragaluz en la licitación hasta tuberías excavadas en el subsuelo de la muralla renacentista. El daño no ha sido mayor por la denuncia a tiempo de ARCA, una entidad de voluntarios dedicada a la protección del patrimonio, que deja en entredicho el papel vigilante de las administraciones ante el despropósito en un lugar tan destacado y frecuentado.

Eliminarán las ruinas del beach club Lolita sobre el histórico fortín de San Carlos de Palma En el caso de la batería de San Carlos, fue Diario de Mallorca quien dio la voz de alarma por una obra invasiva a partir de una concesión otorgada en 2015, que impedía el libre acceso ciudadano al entorno patrimonial, hoy pasto de la degradación más absoluta. Tras una breve apertura, el beach club Lolita fue clausurado, luego traspasado por el concesionario a un tercero y ahora, la Autoridad Portuaria, en una acertada decisión, se propone recuperar el pleno dominio al acabar el contrato en 2024 y restaurar la zona sin ningún añadido. No deben permitirse en espacios rehabilitados con los impuestos negocios que, en lugar de servir para su sostenimiento y el goce de todos, acaben reduciendo a la mínima expresión el espacio público por anteponer el máximo beneficio económico, llegando incluso a atentar contra el bien a preservar. Estos dos ejemplos recientes obligan a repensar el modelo. Podemos fracasó en su intento de poner coto a los beach club en la Ley Turística, que el actual Govern se propone revisar. Los socialistas optaron por el equilibrismo entre la contención reclamada por sus socios y las concesiones al Pi, Ciudadanos y hoteleros, especialmente de Eivissa. En lo referente a los exclusivos locales de ocio en primera línea se impusieron los segundos. Los gobernantes deben encontrar la fórmula que permita obtener recursos para conservar y disfrutar de nuestros tesoros sin que acaben como botín de unos pocos privilegiados.