Tiempos difíciles, momentos delicados

El enrarecimiento de la vida pública que hoy padecemos es ya una constante de difícil diagnóstico y de complicado tratamiento, y resulta asimismo muy probable que tengamos que convivir con este ruido de fondo durante bastante tiempo, hasta que tomemos plena conciencia del problema y hayamos comprendido que es preciso acotarlo y reducirlo, para que no provoque alguna crisis de extrema gravedad y de solución cruenta. De entrada, no estaría mal que los políticos que producen la mayor parte del relato en los medios bajaran el tono del discurso e hicieran un consensuado esfuerzo por reducir el dramatismo, eliminar el dicterio y moderar el temperamento.

Aunque la coyuntura es compleja y podríamos sacar a la luz muchos desajustes, los males de la patria –por utilizar el concepto de Lucas Mallada, aunque desprovisto ahora de revolución alguna— son sobre todo dos: en la política general, asistimos a una deslegitimación sistemática del adversario democrático que no tiene sentido ni nos puede acarrear beneficio alguno. Y en el plano territorial, el nacionalismo catalán que nos llevó al borde del abismo en 2017 se mantiene hoy cerradamente dispuesto a poner en práctica una nueva aventura unilateral si el propio sistema constitucional no se pliega sin reservas a su voluntad.

Si uno se detiene a reflexionar, comprenderá lo inquietante de la situación. Estamos al borde de una tentativa de investidura presidencial en la que el nacionalismo catalán exige como contrapartida una amnistía que clausure políticamente la intentona independentista de 2017 y que represente la puesta en marcha de un nuevo proceso que culmine en un referéndum de autodeterminación, en que los catalanes se pronuncien por la continuidad o no de su territorio como parte del Estado español. Aunque , como reza el viejo refrán, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar y las condiciones de las minorías soberanistas son obviamente negociables a la baja, es muy claro, y solo un necio se atrevería a negarlo, que nuestra estabilidad política está muy comprometida, pero no por que el aspirante a la presidencia pueda ceder a las presiones y enajenar la unidad de España, algo que Sánchez rechazaría sin duda y que no consentiría ni su partido ni la sociedad civil de este país, sino porque unos grupos políticos catalanes mantengan todavía con gran frivolidad que es posible violentar las reglas de juego en cuanto consideren que les ha llegado la oportunidad.

En las democracias, las medidas de gracia son herramientas políticas que permiten aliviar la dureza de las sanciones penales cuando la ley no previó determinados supuestos y el castigo es manifiestamente excesivo o genera más males que bienes, o para superar situaciones de conflictividad que, consensuadamente, reclaman una solución de borrón y cuenta nueva. En el caso que nos ocupa, la amnistía a los nacionalistas que en 2017 trataron de forzar la secesión —eufemísticamente, una medida unilateral— solo tiene sentido si la benevolencia de los poderes legítimos ejecutivo y legislativo —se precisa de una ley orgánica— es correspondida con una declaración solemne de que no habrá más «soluciones unilaterales». No se trata de que los nacionalistas renuncien al independentismo sino de que se plieguen a la voluntad general democrática expresada en la legalidad vigente, en la Constitución y el ordenamiento, que también Cataluña contribuyó a forjar.

En democracia no hay soluciones políticas a los conflictos que humillen a una de las partes. No se trata, pues, de que Puigdemont y los suyos hinquen la rodilla. Bastará con que reflexionen en voz alta en la dirección apuntada. La Carta Magna, la misma que permite la más generosa libertad ideológica, es abierta, es decir, contiene los criterios de reforma que permitirían su transformación. Si se quiere, váyase por ese camino, que conduce inexorablemente a la evidencia de que existe una única soberanía, de forma que la separación de Cataluña es una cuestión de todos y no solo de los catalanes. Y que quede claro de que los demás caminos, extramuros de la Carta Magna, son intransitables y no serán nunca más invocados.

Puede parecer un planteamiento duro, pero es el único que hay.