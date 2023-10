La hora de la verdad

Los últimos días el Presidente en funciones, Pedro Sánchez, se ha mostrado empático y serio a la vez. Salido de las trincheras de la «desinvestidura» del Sr. Feijoo prácticamente sin pegar un solo tiro y enseguida ya en otro frente. El Sr. Sánchez ha recibido y apoyado a Zelenski mientras el país que lidera ha recepcionado a los representantes de Kosovo sin identificaciones ni banderas. Se negocia el futuro de Catalunya y España, el líder socialista tiene la urgente necesidad de esos apoyos y se va envolviendo en la gesticulación más estrictamente estética a cada momento. Ucrania nos recuerda, en su población civil, a la injusta soledad de la España Republicana legitimada por las urnas y masacrada por las armas. No se le puede achacar, al candidato a presidente, un repentino muestreo de gestos solo en este último tramo pues es de los pocos políticos españoles que ha visitado, en la acabada legislatura, la tumba de Antonio Machado en Cotlliure, Catalunya Nord, donde los socialistas ampurdaneses de esa costa cuidan de su mantenimiento y de que permanezca limpia y blanqueada. Así empezó la pasada legislatura. A los dos días de cumplirse los ochenta años de la muerte del poeta sorprendió con su visita, toda una declaración de intenciones. Encabezó la ofrenda floral y entre otros políticos le acompañaba el sobrino del escritor, Manuel Álvarez Machado. También visitó la tumba del Presidente de la Segunda República, Manuel Azaña, y el campo de Argelers por donde muchos de nuestros parientes pasaron momentos muy delicados de su vida o incluso la perdieron . El Sr. Sánchez debería tener muy en cuenta que no todos se exiliaban por su ideología de izquierdas o republicana, también por el simple hecho de ser catalanes y ejercer sus derechos. El Presidente, pendiente de investidura, parece un político empático y uno de los líderes, a pesar de los calumniadores del neofascio, más humanos e inteligentes (políticamente hablando) en contraste con algunos antecesores suyos y otras viejas glorias de «la caspa» como señaló brillantemente el admirado Sr. J.J.Millás.

Hoy Sánchez es un hombre al que arriman el hombro bastantes formaciones del hemiciclo. Le invitan a elaborar programa y sobretodo se le acercan en caudaloso número de vendedores de causas presuntamente perdidas. ¿Será todo un precipicio a sus pies lo que se abra en pocas semanas o se va a ir conjurando para empezar a hacer Historia por primera vez en muchísimos lustros? La oportunidad es importante. Para todos. Las fotos quedan mucho mejor en las tumbas de los políticos, o de los poetas, que fueron derrotados pero intentaron lo que ellos creían que era más justo para un mayor número de personas, que las fotos o imágenes que se pudieron grabar para reinventar la trayectoria de los dictadores y sus súbditos, esa Historia a manos de aquellos que llevaron a medio país al paredón.

Le ennoblece no titubear en su postura a favor de proteger una región europea azotada por el nacionalismo expansionista de siempre, conocemos las vacunas y las aconsejamos al vecino, por lo tanto le ensombrece no recibir a sus invitados kosovares como es debido y enternece, mucho, comprobar lo fácil que es depositar flores ante los restos mortales de Machado mientras las gentes, mayoritáriamente de habla catalana, mantienen ese triste y hermoso rincón en lo que es el saber hacer de la población catalana. La unidad de Europa tiene sentido contemplando el respeto a los derechos humanos de todas sus gentes no sólo una parte.

«Escolta Espanya– la veu d’un fill que et

parla en llengua––no castellana: parlo

en la llengua–que m’ha donat

la terra aspra…»

(Joan Maragall)

Después de unos comicios con unos resultados en clave claramente territorial, pronto se va a poder comprobar la validez de ciertos «axiomas» quizás no tan ciertos. Si finalmente, en cuanto al nacionalismo español se refiere, todo es lo mismo y de paso si tiene algún fundamento predicar que los avances, en este país, siempre vienen de la mano de los socialdemócratas. Es la hora de la verdad. Es la hora de la política. No puede haber perdedores si tiene que ganar, para avanzar, la heterogénea sociedad en su conjunto y salir del eterno bloqueo.