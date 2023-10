En Baleares, por la compra de inmuebles de segunda mano se paga el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, aplicando una tarifa progresiva con los tipos más altos de España, desde el 8% hasta un precio de 400.000 euros hasta el 13% a partir de 2.000.000 euros. En los últimos años, con esa tarifa y con tanta compra de inmuebles de elevado valor, normalmente por extranjeros «ricos», la Hacienda Balear ha llenado sus arcas.

Lamentablemente eso no ha servido para reducir los impuestos en la compra de viviendas modestas, para favorecer el acceso a una vivienda digna a colectivos más desfavorecidos.

En efecto, desde hace años la normativa balear prevé tipos reducidos (antes 5% y actualmente 4%) para la compra de viviendas de precio reducido, y mediante el Decreto Ley 4/2023 de 18/7/2023 se introduce un tipo del 2%, e incluso del 0%, para viviendas de hasta 270.151 euros, pero los requisitos que se establecen, la letra pequeña de la normativa, provocan que sean muy pocas las personas que puedan aplicar tales beneficios fiscales. A muchos, tener que pagar el 8% más los correspondientes gastos de notario, registro, etc. les pone muy complicado, o imposible, comprar la vivienda de sus sueños.

Así, por ejemplo, se establece el requisito de que al comprar la que vaya a ser la vivienda habitual NO se tenga ningún derecho de propiedad sobre ninguna otra vivienda, ni tampoco se adquiera ese derecho en los cuatro años siguientes. Es decir, un joven no podrá comprar su vivienda habitual de hasta 270.151 euros pagando tipos reducidos (4%, 2% o incluso 0%), y tendrá que pagar el 8%, si en el momento de comprar es titular de un pequeño tanto por ciento de una vivienda por herencia de un familiar (en pleno dominio, en usufructo ¡o incluso en nuda propiedad, sin derecho a utilizar esa vivienda!). Pero es que puede ocurrir que ese joven compre una vivienda de 270.000 euros pagando el tipo reducido 4% (10.800 euros) porque en ese momento no tenga ningún derecho sobre otra vivienda, pero si en los cuatro años siguientes fallece un familiar y hereda un pequeño porcentaje de otra vivienda, entonces perderá aquel beneficio y deberá pagar un 4% adicional, otros 10.800 euros.

Eso puede resultar tan injusto como demoledor, y no tiene ningún sentido. Es querer vender políticamente un beneficio fiscal para supuestamente favorecer el acceso a una vivienda digna a los más desfavorecidos, pero negárselo en la práctica.

Y los mismos políticos se ponen en evidencia ya que, por ejemplo, en el Programa Garantía Hipotecaria del Instituto Balear de la Vivienda (BOIB 13/12/2022), con el que el IBAVI ofrece una garantía de hasta el 20% del valor de la vivienda para facilitar la financiación y el acceso a una vivienda en propiedad, se establece que los beneficiarios no pueden ser propietarios ni usufructuarios de otra vivienda en España, pero sí pueden tener una parte de otra vivienda si la han adquirido por herencia. Es decir, en tales casos ayudan con la financiación, con un simple aval, pero se lo cobran con el mayor impuesto.

Como en aquel refrán les viene a decir la Hacienda Balear: «Bien me quieres, bien te quiero, mas no te doy mi dinero».