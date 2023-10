A lo largo de muchos años, el baloncesto me ha traído distintos tipos de aprendizajes y emociones. Entre ellos, está el resultado del beneficio que es practicarlo, ya no sólo por ser un deporte como tal, sino por lo que supone esta disciplina en formato de juego, que de manera rápida e intuitiva te invita también a pensar y coordinarte con el resto del equipo para hacer canasta. Pura diversión asentada sobre el esfuerzo y compromiso.

Como decía, la última de estas sensaciones se produjo hace poco, viviendo como espectadora un partido de la categoría junior masculino en un pabellón de una conocida barriada de Palma.

Allí estaban, una bandada de gorriones multicolor y a medio hacer, una pandilla de adolescentes aspirantes a jovenzuelos resueltos, con el pelo cortado a la taza y por detrás con el cabello perfectamente rasurado en forma de pico, que apuntaba a sus nucas. Con sus carrillos aún pellizcables, se habían agrupado en una zona extrema de las gradas que estaba a pie de pista. Unas pocas niñas cerraban aquella chupipandi dispuesta a darlo todo por su equipo.

Desde que empezó hasta que finalizó el partido, allí estuvieron insuflando aire a las trompetas, desde sus pulmones aún sin culminar, cada vez que los nuestros hacían tiro libre por falta o también cuando contraatacaban en su zona. Curiosamente, el pabellón estaba ilustrado con frases en Din A3 plastificados, que promovían el buen comportamiento en las gradas: «no me grites», «no insultes al árbitro», «déjame jugar que sólo soy un niño» y similares. Desde luego, no iba con ellos, ya que era fácilmente interpretable como una interpelación a los padres que nos tomamos, en algunos casos de manera feroz, el partido del finde como espacio de catarsis colectiva después de una semanita particular (dejémoslo ahí).

Ellos iban a liarla, sí. El ruido era ensordecedor, atravesaba el cuerpo como un escáner que lo recorre en todas direcciones, y en algún momento una imprudente madre enemiga tuvo el valor enfadado de pedirles silencio, lo que desató una estampida de gestos descontrolados, una teatralización por parte de los pajaritos allí sentados. Como si de un concurso de rap se tratara, gesticulaban abriendo sus ojos mientras simulaban hablar algo a-com-pa-sa-do, con un dedo índice en puño cerrado que apuntaba al suelo en dos movimientos cortos, al mismo tiempo que medio doblaban sus troncos para desafiar a la matter absoluta que les había «provocado». Las vuvuzelas eran el anuncio extremo de la artillería mayor que se avecinaba después. Gritos y golpes a lo «Manolo el del bombo», con algo imposible de distinguir, nos aturdían a todas. Sus caras eran un poema de felicidad y exaltación máximas. Pero a pesar de todo, era imposible no reírse de su pueril descaro y de su «¡toma ya!» cuando los suyos hacían canasta. Y mientras ellos simulaban un movimiento de rap callejero desquiciado, algún padre «tocado» por doña Ofensa fingía darle igual todo. Descarados y fanfarrones; la chavalada enloquecida era absolutamente inofensiva y nada intimidatoria. Mucho ruido y pocas nueces.

El partido finalizó con su derrota, que, fuera de toda previsión, no ocasionó ninguna reacción por su parte. Eran más de la 22.30, cogieron sus vuvuzelas mortíferas y volaron a sus nidos. Y mientras estuvieron allí no fueron allá. Bendito el deporte y sus trompetas.