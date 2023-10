Y ahora qué

El Partido Popular, incluido Vox, no ha conseguido la mayoría de diputados necesarios para que Feijóo fuera nombrado Presidente del Gobierno. Su estrategia fue errónea. Desde el inicio mantuvo que haber conseguido ser el partido más votado debería ser aval suficiente. No aceptó que vivimos y convivimos en una Democracia Parlamentaria, donde reside la Soberanía Popular; olvidando incluso que en las elecciones autonómicas y municipales los Populares gobiernan múltiples instituciones en coalición con Vox, dejando en la cuneta al partido más votado. El candidato Feijóo acompañado en sus intervenciones por la ilustre Cuca Gamarra, siguió las estrategias más radicales, entre otros Aznar. El Tamayazo aplicado a los viejos y nuevos socialistas ha sido un fracaso. Planteó su Investidura como una moción de censura a Pedro Sánchez, cuyo reto no aceptó. Dicho lo cual, a pesar de su fracaso, Alberto Nuñez Feijóo ha logrado un cierre de filas en su partido, y en consecuencia líder del PP.

En las próxima fechas se repetirá el mismo proceso. El rey Felipe VI de nuevo escuchará a todos los partidos del arco parlamentario. El encargo de la investidura recaerá, prácticamente seguro, en P. Sánchez. Parece que su intención es una investidura rápida. La asignatura pendiente es el pacto con los independentistas catalanes. Es condición sine qua non que no implique propuestas inaceptables en el marco constitucional. La autodeterminación no es posible; pero sí los objetivos de la amnistía en el contexto constitucional. ¿Nuevas elecciones? Es posible pero dudo que los independentistas prefieran jugar al «cuanto peor, mejor». El candidato P. Sánchez deberá presentar sus objetivos estratégicos de legislatura. La crisis motivada, no sólo pero por un envejecimiento de la población que provoca un número mayor de beneficiarios de la protección (las pensiones, la sanidad, los cuidados…) sostenidos por una menor población activa; y una parte de ésta en peores condiciones (salarios, precariedad, inseguridad…). Más gastos y menos ingresos, una ecuación difícil de resolver. La gestión pública o reduce servicios o acude a los impuestos con una reforma fiscal equitativa. Es imprescindible afrontar nuestras estructuras obsoletas y/o mal gestionadas. El derecho al acceso, en igualdad de oportunidades, a unos servicios públicos de calidad son una utopía sin una reforma de la financiación de las CCAA. Más aún, el actual modelo del Estado de las Autonomías está obsoleto. Su reforma no puede afrontarse sólo con meros mecanismos administrativos/contables. Son imprescindibles reformas estructurales (territoriales, administrativas y políticas) del Estado de las Autonomías, posiblemente desde una estructura federal reforzada. Muchos expertos indican que el debilitamiento de la calidad de la democracia, el estancamiento de la Confianza Ciudadana, están directamente relacionados con el debilitamiento del Estado de bienestar. Hoy la principal cuestión sociopolítica es si los países, los ciudadanos, pueden permitirse tener pensiones justas, sanidad públicas y universales, trabajos estables con salarios que permitan cubrir unos niveles de vida aceptables incluida una vivienda digna. ¿Y ahora qué? Es imprescindible apostar por una economía sostenida y sostenible; por un proceso social tangible; y por unos cambios estructurales con la consiguiente gestión democrática, justa y eficaz.