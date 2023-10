La apertura del año judicial en Baleares repite titular: colapso y falta de medios. Los magistrados han resuelto en las islas un 10% de casos más que en el ejercicio anterior, pero los litigios aumentan un 14%, lo que agrava el gran retraso acumulado hasta límites insoportables. Cuando el ciudadano tiene que esperar hasta tres años para la celebración de un juicio, la confianza en el sistema se resquebraja y la democracia se erosiona, como acertadamente expuso Carlos Gómez. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares cifró el déficit de medios en 27 nuevos jueces y 19 nuevos juzgados, además de insistir en la urgente necesidad de mejorar el plus de insularidad para hacer atractivo el destino laboral y completar las vacantes de la actual plantilla. La mitad son interinos y la bolsa de empleo para sustituciones está a cero, no por el catalán, que no se exige, sino por la carestía de la vida y, especialmente de la vivienda. La aprobación por parte de Hacienda de la compra del terreno para la reclamada Ciudad de la Justicia, que todavía tardará «cuatro o cinco años» en hacerse una realidad, si todo va bien, aporta cierta esperanza para resolver la falta de espacio, aliviada en parte con las recientes inversiones en Inca y Ibiza.

El abandono de la Justicia es una de las grandes asignaturas pendientes de la transición porque ni a la derecha ni a la izquierda les ha interesado de verdad. Tiene poco rédito electoral y da muchos dolores de cabeza. La falta de voluntad política para atender las necesidades más perentorias palidece ante la sangrante situación del Consejo General del Poder Judicial, del que pende el andamiaje judicial de los territorios. Carlos Gómez urgió una vez más al acuerdo entre los partidos políticos para la renovación de un órgano elegido en 2013 por cinco años y todavía en funciones. Una década caducado y foco de tensiones de gran calado. ¿Quién está dispuesto a pagar un recargo por liquidar una multa fuera de plazo cuando los máximos representantes judiciales llevan diez años de más en el cargo? El próximo 2 de octubre el Tribunal Constitucional decidirá si se ajusta o no a Derecho que, estando en funciones el CGPJ, actualmente de mayoría conservadora, mantenga la potestad de aprobar nombramientos, como hizo Carlos Lesmes con los presidentes de 17 Tribunales Superiores, 50 provinciales y docenas de magistrados del Supremo. En Baleares, siguen pendientes los nombramientos del presidente de la Audiencia y el de la Sala de lo Contencioso del TSJB. En el debate de la fallida investidura, Alberto Núñez Feijóo dio pistas que apuntan al mantenimiento del bloqueo como recogió en este diario el periodista Ernesto Ekaizer. Una mala noticia, sin duda. Urge desatascar y sobre todo, altura de miras por parte de todos para dejar de librar en los estamentos judiciales batallas políticas que diluyen la separación de poderes y gangrenan la democracia.