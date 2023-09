La ventaja del carnicero

Hace unos días entró una chica formando parte de esa élite de personas que tienen media hora en tierra y deben volver al crucero, pero adoran las librerías y no pierden un minuto en intentar encontrar su tesoro. Suelen ser centroeuropeos, americanos del norte o del sur, de Israel o escandinavos. Predominan estas sobre otras nacionalidades a la hora de ocupar su tiempo en las librerías digamos que «tradicionales».

Esa chica pedía que le ayudáse y no sabía muy bien que quería, pero aclaraba que de pequeña la habían llevado a Suecia y necesitaba, por motivos obvios, mejorar su español. Hace más de treinta años que recomendamos los fabulosos libros de Luis Sepúlveda, por su bagaje, transparencia e inmejorable estilo a la hora de transmitir contenidos universales.

Esta mujer joven dijo que se llamaba Janina: «tengo nombre italiano», pero me he criado en el norte de Europa, allí he crecido: «emigré de pequeña». Ofrecí La historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, único documento que acredita que una gaviota pueda transmitir buen rollo, claro, porque no es argéntea del PP es la Larus ridibundus. Hace más de seis lustros que recomendamos toda la obra de este escritor que falleció en Asturias durante la maldita pandemia. Especialmente este título que es una fabulosa alegoría contra los totalitarismos de todo color. Se había exiliado del matarife Pinocho, fue de los fundadores del Greenpeace y formó parte de la tripulación del Rainbow Warrior.

Aunque no necesita presentación hay que recordar que trabajó todos los géneros, incluso la novela negra. Su vida peligraba y vivió exiliado muchos años en Alemania. De familia anarquista conoció de cerca y vivió con algunas tribus del Amazonas, un autor absolutamente irrepetible. Por si no se acuerdan en España se dio a conocer con Un viejo que leía novelas de amor y fue consolidando un catálogo espectacular. Recuerden títulos como El mundo del fin del mundo y Patagonia Express.

La clienta antes de marchar nos asegura que está contentísima y ha encontrado una joya que no sabía que le esperaba. Òbviamente al ser preguntada por su lugar de origen confirma lo que suele pasar en las librerías: «Chile» y además añade: «mis padres tuvieron que escapar cuando yo era muy pequeña, por eso necesito mejorar mi idioma materno». Después le hemos explicado la vida de Luis Sepúlveda. Vuelve al crucero que le espera en el puerto. Quiere una tarjeta y un email. No puede salir más satisfecha. En las librerías no existen las casualidades, simplemente son auténticos espejos donde la vida se refleja en todas sus vertientes, sobre todo la política.

Un rato más tarde, entre albarán y albarán, me asomo, a lo que va aconteciendo en el Congreso de los diputados y oigo lo siguiente: «España no puede ser patrimonio de una persona o de una familia» vaya por Dios! De eso se trata, de derogar el franquismo de una vez. No dan palo al agua. El señor Núñez Feijoo, a la sombra de las faldas de la chica de rojo, cada vez que abre la boca se le pone cara de gafe. Se busca venganza. E incluso aquí, mucho más cerca, se exhibe en el Parlamento una foto de una persona con delitos de sangre junto a la de un político al que no se le puede acusar de ningún delito de odio o algo parecido pero duerme en Waterloo. La transición fue modélica se repite a menudo, claro. Por supuesto. Y se entendieron precisamente los del régimen fascista con algún que otro líder de las llamadas izquierdas con delitos de sangre a sus espaldas durante la guerra incivil. El requisito para llegar a la Amnistía lo tuvieron muy claro. Para probar las mieles de ser amnistiado se tenía que acreditar el haber hecho carrera de carnicero. Cuando alguien te roba la historia o la de los tuyos debes recuperarla aunque sea en media hora y entre las escalas de los multitudinarios muelles mediterráneos. Tenga salud y suerte Janina.