La gestió del turisme s’ha de contemplar com a sistema que és, de manera global, completa i integrada, cosa que és complexa i no gens senzilla. Sobretot quan es tracta d’espais madurs saturats i, a més, massificats. Encara més en els que d’un turisme familiar, en els inicis, han passat a ser-ho de sexe, alcohol, droga, violència, agressió sexual i inseguretat. No basta només tenir en compte les places reglades d’allotjament; penalitzar les il·legals; els turistes; el sistema laboral de llurs activitats i la qualitat estètica dels hotels; les subvencions als hotelers, etc ..., que només en són una part del sistema turístic, la que correspon a les activitats econòmiques de crear producte per consumir turisme. En són components més importants la territorialització del turisme d’acord amb l’ordenació dels usos del territori; els residents; les sinergies i no competències sectorials; el medi ambient (tangible i intangible); paisatge viu i no un cementiri rural d’arbres morts; els factors limitadors al creixement d’activitats turístiques; la capacitat de càrrega ...; i sobretot evitar la dependència crònica cap a on anam abocats.

Dins aquest mes de setembre el novell estrenat conseller de Turisme, Sr Jaume Bauzà, ha anat esposant en els mitjans de comunicació de premsa, radio i televisió l’avançament de com l’actual Govern pensa gestionar el turisme a les Illes Balears. Ell considera que ha estat una temporada molt bona per la quantitat de turistes que han vengut. No creu que hi hagi massificació, concepte que vol erradicar en parlar de turisme, que es tracta només «de saturació momentània puntual, a dies determinats i segons les circumstàncies». «A Campos, Montuïri, ... no hi ha massificació i que febrer i març no estan saturats». Diu que ell en cap moment s’ha sentit massificat dins la seva vida quotidiana. Afegeix que «només faltaria que no fos una bona notícia que milions i milions de turistes vulguin venir a aquesta meravellosa terra, no me’n alegro de perdre un sol turista». Afirma que el Govern vol obrir les portes a l’arribada de més turistes al llarg de tot l’any, «no hem de limitar ni decréixer sinó ordenar, ni creixement desmesurat ni contaminació desmesurada». Això vol dir créixer més i no ens diu com s’ha d’ordenar aquest creixement (potser es refereix a fer torns per al consum de turisme, oci i recreació) sobre una saturació que ja patim i que per força ha de generar més contaminació en tots els sentits.

Arribam a la conclusió que per al Sr Bauzà el turisme, conceptualment, només abraça els turistes i els hotels. Els residents no hi compten, que tenen també dret a gaudir de vacances, oci i recreació en els mesos d’estiu a la seva terra i que paguen impostos i subvencionen, amb doblers públics, les activitats privades del turisme. No es menciona cap mesura protectora per a ells per evitar la competència de la saturació que els afecta ni sobre la minva de llur qualitat de vida i els sobrecostos conseqüència de la massificació poblacional provocada per la insostenibilitat turística que tenim i que se’n pretén més creixement. Assegura el conseller que «no tot el mal ve del turisme ja que falten infraestructures, recursos policials, inspectors per a turisme il·legal» (no diu res però de la quantitat de cotxes de lloguer que saturen les carreteres i aparcaments) . Significa que volen cercar solucionar (per als turistes) les conseqüències dels creixents impactes del turisme enlloc d’evitar o minvar les causes que ho provoquen, és a dir, afegir més insostenibilitat.

Una altra mesura anunciada és erradicar o canviar algunes terminologies i definicions que segons el conseller perjudiquen la imatge del turisme, com són «turisme d’excessos», «massificació», «saturació» i que la definició correcta a utilitzar ha de ser «turisme responsable». Ve a ser com disfressar o amagar el turisme de sexe, alcohol, violència i balconing, ben igual que fan els estruços que amagant el cap pensen que ja no els veuen. «Les violacions i els excessos no s’han de vincular al turisme», «la llei d’excessos no funciona, s’ha de millorar amb més penalització i sancions, més perseguir i sancionar», segons el conseller. No seria millor prevenir i evitar que voler corregir severament?, tothom sap que, estadísticament, amb sancions i penalitzacions són coses que no s’han solucionat mai.

El Govern aposta per la sostenibilitat de les Illes Balears com a destinació turística. Com és possible amb més actuacions d’insostenibilitat?, què entenen per sostenibilitat? És com si tractassin d’exagerats i ignorants els que denuncien i veuen a diari la saturació i sobrepoblació que ja ens ofega. Les eines de la Conselleria per aconseguir-ho són «la nova llei turística i la modificació del decret d’excessos que preveu endurir les sancions dels infractors». Es vol fer un collage de les successives lleis turístiques i llurs modificacions, inclòs el que hi hagi de bo a la darrera del PSOE (perquè el Sr Escarrer ho va demanar). Les lleis turístiques fetes a les Illes Balears no ho són en sentit general i global, són senzillament lleis per a hotels i turistes, no contemplen la territorialització del turisme ni tots els components del sistema turístic. A la nova llei que es prepara es diu que «primarà l’intercanvi de places que poden estar amortitzades i que estiguin fora d’uns paràmetres de qualitat, perquè es puguin intercanviar de manera privada, acollint-se a la borsa de places». Aquest sempre ha estat un tema de gran debat per si les places eliminades es converteixen en habitatges, cosa que ja venia regulada a la primera llei turística i les condicions per poder-ho fer (en compliment del POOT), i que els promotors de la construcció no hi estaven massa d’acord per les limitacions.

El potencial canvi de places hoteleres en apartaments potser un perill ocult ja que seguirien formant part de zones turístiques de morfologia i funció diferent de les zones urbanes no turístiques. Si de les places hoteleres se’n fan habitatges segueixen sent susceptibles d’ús turístic, és a dir, no hi ha reducció i a més distorsionen el metabolisme de la zona.