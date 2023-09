Objectivament Mallorca viu una temporada turística positiva, que empeny l’economia i condueix les xifres del mercat laboral a màxims històrics en afiliació i mínims en atur. Són bones notícies, sobretot quan només fa 3 anys l’activitat turística estava completament aturada a causa de les restriccions per la COVID, amb una caiguda del PIB superior als 20 punts, la major de tot l’Estat. Però l’anàlisi de situació, en la celebració aquesta setmana del Dia del Turisme 2023 ha de tenir en compte molts més indicadors, i és necessàriament més complexa.

La gestió turística dels governs de progrés ha consolidat una feina responsable, acurada, constant, amb la col·laboració, a vegades silenciosa, del sector privat, però amb el lideratge de l’Administració, i de tothom que dia a dia treballa per donar la millor imatge de la nostra destinació. Per ells i elles va dedicat aquest dia.

El gran repte al qual ens enfrontam passa per blindar l’equilibri entre la sostenibilitat de la nostra illa i l’activitat turística. La indústria turística de les destinacions principals viu un moment de completa evolució. Ens cal plantejar espais de convivència entre residents i turistes per fer que tota la societat pugui participar de la innegable riquesa que genera l’activitat turística mentre que aconseguim minimitzar-ne la petjada.

El turista que ens visita també ha evolucionat: és un viatger que cerca al·licients diferents a una destinació purament de vacances, que es mou per tot el món, que és nòmada digital i que té el concepte social molt arrelat. D’altra banda, la sostenibilitat és clau a l’hora d’escollir destinació, però no només des de la perspectiva mediambiental, sinó també des d’un punt de vista humà i social. Tot això és també part del repte i suposa un incentiu per caminar cap a la qualitat turística a través de la sostenibilitat. Per això és necessari perseguir i desincentivar activitats turístiques incíviques, una xacra que impedeix l’evolució del model.

El factor humà és una altra de les variables a tenir en compte en aquesta anàlisi. Podem tenir les millors platges, els millors edificis, les millors infraestructures, però és imprescindible que els treballadors turístics tinguin unes condicions de feina justes i dignes. I la seva qualificació professional ha d’estar també a l’alçada del servei que volem oferir.

Resulta urgent ja que la nova administració PPVOX al Consell de Mallorca expliqui com pensa promocionar Mallorca en la prèvia de la celebració de les grans fires turístiques. Cal saber també què faran amb l’Organització Mundial del Turisme, AMADEUS, amb els clubs de producte que marquen la promoció turística de la passada legislatura, i amb els mercats emissors (britànic, francès, alemany, espanyol, americà i escandinau).

Fins ara no hem tingut notícies del projecte de la nova administració en matèria de Turisme. Al contrari, només hem tingut missatges contradictoris sobre el manteniment o no de la moratòria, l’aplicació inconstant de la normativa contra l’incivisme, l’arribada de més creuers a Palma o rumors no contrastats sobre una nova Llei Turística que recuperi aspectes de la nefasta ‘Llei Delgado’. Vuits i nous des de les seus de Montenegro i de la Misericòrdia que ens ha fet saltar les primeres alarmes sobre la capacitat real dels nous gestors, que ni tan sols han trobat temps per reunir-se amb els sindicats majoritaris ni amb les diferents patronals, més enllà de la hotelera (agències de viatges, guies turístics, restauració, etc).

És urgent, d’inici, que es convoqui el Consell Assessor de turisme de la Fundació Mallorca Turisme per tal de desenvolupar una estratègia de consens. Els socialistes vàrem desenvolupar aquesta estratègia des de l’inici de la passada legislatura i ens els primers mesos de mandat ja es va articular el www.nexmallorca.com. Un full de ruta pactat amb tots els actors i amb un mandat clar que es va aplicar, malgrat les complicacions afegides de la gestió de la pandèmia.

Ha costat molt d’esforç, de moltes persones i empreses, enfocar el turisme de Mallorca cap a un model de futur i sostenibilitat. No podem dilapidar aquest patrimoni que hem guanyat en els darrers 8 anys. Gestionar l’èxit, conciliar la vida de viatgers i residents i el capital humà són els grans reptes de futur, cadascú. Del futur de Mallorca.