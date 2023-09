Feijóo se reivindica

El discurso de investidura mostró a un Feijóo que parecía haber superado el aturdimiento provocado por los resultados electorales. Sánchez y sus voceros habían intentado deslegitimar el debate argumentando que su investidura no significaba otra cosa que una engañifa, una farsa, una manera de hacer perder el tiempo hasta que por fin se presentara la verdadera, la que le iba a hacerle a él nuevamente presidente del Gobierno. Para afearle a Sánchez su falta de sentido institucional basta con recordarle el reproche que dirigiera hace siete años a Rajoy (lista más votada) cuando éste renunció a su investidura ante el Rey con el argumento de la falta de apoyos: «Como primera fuerza política tiene el derecho y el deber de presentar su investidura al Congreso de los Diputados». Nada nuevo bajo el sol, Sánchez cambia de opinión al ritmo que van cambiando sus necesidades de poder. En el fondo lo que sucede es que le irrita sobremanera que se visualice con el trámite institucional de Feijóo su condición de fuerza menos votada, sangra por la herida a su orgullo. Feijóo ejecutó un discurso sólido con todas las formas de una moción de censura. No podía ser de otra forma porque era consciente de la insuficiencia de sus apoyos. Feijóo trató por activa y pasiva de implicar a Sánchez en el debate sobre la amnistía, lo que era el verdadero elefante en la habitación del Congreso. La amnistía supone una desautorización de la Justicia, y una humillación a las instituciones, Felipe VI incluido, que salieron al paso del desafío secesionista. Sánchez no se atrevió a debatir sobre ella. Pero las argumentaciones de Feijóo naufragaron dos veces: al afirmar que había ganado las elecciones, cuando la realidad es que la lista electoral del PP sólo había sido la más votada (las elecciones las gana y puede gobernar en una democracia parlamentaria el candidato que tiene más apoyos en el parlamento); y cuando dijo que él sería presidente si tragara con lo que está dispuesto a hacerlo Sánchez (tragando con la amnistía y el referéndum de Junts no habría contado con los votos de Vox).

Feijóo desgranó un programa de pactos para la economía, pensiones, sanidad, educación etc.; y una voluntad de regeneración democrática que se concretaría en situar al frente de las instituciones del Estado, CIS, INE, CNI, Fiscalía, Correos, etc., personalidades de prestigio ajenas a la militancia política, y un CGPJ con doce jueces elegidos por los jueces y los ocho, entre abogados y otros juristas, elegidos por el Congreso y el Senado. Una mejora que pretende volver a la letra y el espíritu constitucional. Pero se constató la ausencia en su discurso de una propuesta de reforma constitucional anclada en el espacio de la centralidad, reducida al artículo 49. Feijóo sigue pretendiendo volver a un pasado y a un PSOE que ya no existen, donde residía latente la semilla de la oligarquía política que hoy nos sitúa al borde del abismo, sin esperanza. Para pasmo del candidato del PP, Sánchez no se dignó a darle la réplica, en una muestra de su desprecio a Feijóo y al Congreso. Dio paso a Oscar Puente, exalcalde de Valladolid. Una intervención incendiaria y grosera de un matón que incluyó desde la Gürtel hasta la familia Fariña en la que incluyó al PP de Galicia, pasando por Aznar, Casado o la llamada de Feijóo a los diputados del PSOE a votar en conciencia. Hay que destacar que los seguidores de Sánchez desobedecieron la orden del partido de abstenerse en la investidura de Rajoy sin ser acusados de tránsfugas ni expulsados del PSOE, donde mandan. De una forma parecida a la de la brigada mediática de Sánchez y antiguos compañeros (Escuredo, Yáñez) atacando sin contemplaciones a González y Guerra, aludiendo a egos heridos y puro resentimiento (descalificaciones personales y ausencia de argumentos sobre la amnistía, de eso tengo alguna experiencia) dio entrada Sánchez a Puente, el que hace cuatro años comparaba a Puigdemont con Charles Manson y al independentismo con una secta. Dos brillantes articulistas como Ignacio Camacho e Ignacio Varela coincidían el pasado miércoles en llamarle Luca Brasi, el sicario de Vito Corleone en El Padrino, al que enviaba a ajustar cuentas de sangre para no mancharse él las manos. Sánchez, de esta manera mafiosa, rompió el debate. Y Feijóo no supo muy bien cómo reaccionar, quedó aturdido, se limitó a decir que pasaba de replicar una intervención que parecía salida del Club de la comedia. Perdió la oportunidad de avergonzar al presidente en funciones por su falta de coraje para abordar el debate de la amnistía. Su perplejidad indica que aún parece que le falta asumir de forma absoluta que tiene enfrente a un rival sin escrúpulos que sólo sabe moverse en el juego sucio.

La votación del miércoles se decantó conforme a lo anunciado: 172 votos favorables a Feijóo, 178 en contra. La previsible votación de hoy registrará los mismos resultados. Pero el debate no habrá sido en vano. Ha mostrado la cobardía de Sánchez. Ha puesto negro sobre blanco a lo que está dispuesto Sánchez para mantenerse en el poder, lo que explicitó el mismo miércoles por la mañana Aragonés: «la negociación con Sánchez no iba de encaje ni pacificación ficticia, sino de autodeterminación y soberanía». El debate ha servido para desnudar a Sánchez. Pero también para darle a Feijóo la victoria moral, para acreditarlo como un serio candidato a relevarle en un próximo futuro. Todas las dudas sobre su liderazgo surgidas tras el 28M, en el tramo final de la campaña electoral y en las semanas previas a la investidura: sus erráticos pactos autonómicos con Vox, la ausencia del debate a cuatro, su disposición a «dialogar» con Junts, su confuso papel en la utilización de las lenguas cooficiales en el Congreso, las dudas sobre el acto de Felipe II, si manifestación, acto o mitin, han quedado olvidadas. Feijóo se ha consolidado como líder creíble e indiscutible del PP y seguro de ser su candidato a unas próximas elecciones, sean en enero, si Sánchez se resiste al trágala institucional de la amnistía, sea en un plazo indeterminado pero inferior a los cuatro años si se pliega a las exigencias de Puigdemont y Junqueras (que dice que todo está ya pactado). Las cargas de profundidad de Puente y Rufián aludiendo a la voracidad de Ayuso para zampárselo como a Casado no llevaban espoleta. Pero tiene Feijóo una explicación pendiente a la ciudadanía: dijo con solemnidad que si no gobernaba se iba. Debe explicar a la ciudadanía por qué está faltando a su palabra.