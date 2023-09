En tu fiesta me colé

Amor de madre: no hay nada en el mundo más grande que eso. Los que ya no lo tienen, o nunca lo han poseído, están indefensos en un universo sin entrañas. La reflexión viene a cuento de Marta Febrer, hasta hace unos días alto cargo del Consell Insular de Menorca, destituida fulminantemente por pensar más en su hija que en el bien común.

La mujer había sido nombrada hacía escasas semanas directora insular de Proyectos Sostenibles y Cooperación Local e Internacional. ¡Menuda cartera!

Ignoro cuáles eran las funciones reales de esta dirigente del Partido Popular, pero entre sus cometidos estaba la gestión del Lazareto de Maó. Es un viejo enclave sanitario situado en una islita del Port de Maó. Fue construido en 1793 por orden del conde de Floridablanca. Su función era servir de cortafuegos para que las epidemias no llegaran a Menorca. Las tripulaciones de los buques sospechosos deberían pasar forzosamente allí la cuarentena, en espera de obtener licencia para desembarcar en la isla mayor.

Guardo muy buenos recuerdos del recinto. Cuando perdió su utilidad profiláctica fue reconvertido en residencia de verano para funcionarios del ministerio de Sanidad. Mi padre era veterinario del Cuerpo Nacional y tuvimos la suerte de pasar dos tandas de vacaciones en el Llatzeret. Eran los años 70. Había muchas menos prisas que ahora.

El lugar no tenía las comodidades de un hotel. Más bien parecía una colonia de verano, un campamento infantil, aunque con público de todas las edades. Solo se llegaba en barca; no había más salida que una pequeña golondrina patroneada por «El Pirata». Daba igual estar encerrados. Lo pasábamos pipa.

El complejo parece un fuerte. Sólidos muros y rejas impedían las fugas de los retenidos; aunque la tierra firme no está muy lejos.

Para los románticos (si es que todavía queda alguno) es el sitio ideal. Pasear de noche por al antiguo cementerio y los restos de la capilla son «aventuras» muy sugestivas. En cualquier momento pueden aparecer piratas, casacas rojas ingleses o dragones de Napoleón.

El enclave, con la llegada de la descentralización, pasó a manos de las instituciones autonómicas. Hoy es gestionado por el Consell de Menorca. En los últimos años ha sido un marco inmejorable para actividades culturales, formativas y educativas.

Sucedió que la hija de la exdirectora insular cumplía 8 añitos (maravillosa edad). Su progenitora pensó que había que celebrarlo a lo grande. Qué mejor «chiquipark» que un Bien de Interés Cultural, dotado de bar y que se podía usar en exclusiva. Y gratis total.

Dicho y hecho. Los grupos de «WhatsApp» empezaron a echar humo. «Agradecemos confirmación del número de tripulantes en esta misión. La capitana está deseosa de celebrar su octavo cumpleaños con usted», rezaba la invitación de la ilusionada pequeña.

El evento fue un éxito. Sesenta y cinco personas, muchos compañeros de Primaria de la «cumpleañera», se desplazaron en dos barcas oficiales a la isla mágica. Allí hubo risas, alegría, un buen desayuno y una tarta con 8 velas que portó la política. La cosa no acabó bien: el festejo trascendió a la prensa. Escándalo. Cese inmediato. Envidias de los que no asistieron. Febrer trató de excusarse en que todo había sido un experimento para abrir el lugar a visitas colegiales. No coló. Le perdió el amor de madre.