Climax sociopolítico confuso

Pretendemos un progreso económico y social que afecte al bienestar, además de reformas estructurales en el ámbito socioeconómico tal como abordamos en la anterior colaboración, es imprescindible renovar y reactivar nuestras estructuras sociales, políticas e institucionales vigentes. Pero, hoy por hoy, domina un clímax sociopolítico confuso y difuso que afecta en mayor o menor grado a toda la ciudadanía ; y que tiene como protagonistas no sólo a los políticos y a las instituciones democráticas, sino también a los medios de comunicación incluidas las redes, y las élites financieras y económicas.

Refiriéndome únicamente al clímax político, existe un cierto consenso en los medios de comunicación y, en general, entre los analistas políticos y sociales, que la democracia está sufriendo un retroceso. Y mientras ¿qué están haciendo nuestros representantes con las instituciones democráticas?; ¿las fortalecen o debilitan? La respuesta no tiende a ser positiva motivado entre otras causas por el uso habitual de la desinformación, falsedades y bulos, visualizado en el imperio de la comunicación online y las redes sociales. A su vez, se supone que cada fuerza política tiene su modelo de sociedad y que es positivo que tal pluralidad se refleje en las Instituciones democráticas. Pero el disenso, el debate, la voluntad y la capacidad de llegar a acuerdos, se ha convertido en polarización y crispación donde la regla es el insulto y la descalificación.

Lo expuesto hasta aquí, con la consiguiente ceremonia de confusión, se concreta en el proceso de investidura de presidente. El Rey Felipe VI, previa consulta con representantes de los partidos con presencia parlamentaria, elige a un candidato con mayores probabilidades de éxito. Será investido presidente aquel candidato que consiga la confianza del Congreso sumando la mayoría absoluta (176 diputados) o mayoría simple en una hipotética segunda votación. La fecha de esa primera votación de investidura condiciona el calendario en caso de una repetición electoral, ya que, en caso de bloqueo, las Cortes se disolverán al cumplirse dos meses de esa fecha para celebrar elecciones 54 días después.

El Rey ha dado el encargo a Alberto Núñez Feijóo del PP. Con los votos de Vox le faltaban y le siguen faltando cuatro para ser investido. Faltan escasos días para cumplir los plazos. Sus intentos han fracasado, a pesar del festival político del pasado domingo en la capital del Reino. Desde mi perspectiva su estrategia ha sido errónea, siguiendo la táctica de la descalificación del adversario (enemigo) Pedro Sánchez, con el cual intentó aliarse y acudir a un segundo Tamayazo…; siguiendo el «Basta ya» de José María Aznar; y con la sombra de Isabel Diaz Ayuso que ya exige nuevas elecciones.

Faltan escasos días para agotarse el plazo concedido para que Feijoo no obtenga los casi imposibles 176 votos. En tal coyuntura es muy probable que el Rey elija como candidato a Pedro Sánchez del PSOE. No tiene fácil conseguir los votos (o abstención) de los independentistas catalanes, ensimismados en la Declaración unilateral de Independencia el 27 de octubre de 2017. La solución es política, y no es sencilla. Ahora los independentistas con matices, la concretan en Amnistía y Autodeterminación. Pero el Candidato se reafirma en que no aceptará propuestas anticonstitucionales. Y ambas lo son. Algunos expertos consideran posibles los objetivos que se pretenden con la Amnistía sin traicionar la Constitución. Puigdemont y asociados ¿jugarán al cuanto peor, mejor? Lo dudo.

En referencia a los desplantes políticos de Felipe González y Antonio Guerra. La libre expresión, valga la redundancia, es libre; pero los años corren, lo sé por experiencia, y los tiempos cambian, además algunos tienen una idea patrimonial del partido, cuando su «propiedad» pertenece o debería pertenecer a los afiliados.